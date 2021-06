Dans ‘Little Birds’, Anaïs Nin Erotica obtient un nouveau contexte révolutionnaire

L’hymne national français, « La Marseillaise », peut résonner différemment dans un décor marocain à l’écran. La plus célèbre, peut-être, est la version « Casablanca », dans laquelle la clientèle du Rick’s Café le chante haut et fort pour étouffer les voix des occupants allemands.



Ensuite, il y a la version « Little Birds », qui est ceinturée de manière venimeuse dans une boîte de nuit bondée par une prostituée marocaine aux dents en or (Yumna Marwan). Cette fois, c’est au tour des occupants français de se tortiller sur leurs sièges. La scène résume parfaitement les tensions au cœur de « Little Birds », une série en six parties sexuellement libre qui débute dimanche sur Starz. Situé dans la ville portuaire coloniale de Tanger en 1955, le spectacle est vaguement basé sur le livre d’Anaïs Nin de nouvelles érotiques du même nom, qui a été publié à titre posthume en 1979. Nin, décédé deux ans plus tôt à l’âge de 73 ans, avait écrit les histoires dans les années 40 pour un bienfaiteur masculin qui lui payait un dollar la page et lui conseillait à plusieurs reprises : « Concentrez-vous sur le sexe. Oubliez la poésie. Les précédentes adaptations à l’écran du travail de Nin, telles que les films « Henry & June » (1990) et « Delta of Venus » (1995), ont été réalisées par des réalisateurs masculins. « Little Birds » a une équipe créative principalement dirigée par des femmes, y compris sa créatrice, Sophia Al-Maria, et la réalisatrice de la série, Stacie Passon – une mise à jour bienvenue dans une émission qui examine le désir sexuel sous toutes ses formes.

« Il y a une ouverture à l’expérience et une ouverture à la perspective dans la littérature de Nin », a déclaré Al-Maria. « Ces choses étaient quelque chose que je voulais vraiment insuffler aux personnages. » Al-Maria, qui a grandi en faisant la navette entre la ville natale de sa mère dans l’État de Washington et le Qatar natal de son père bédouin, a déclaré qu’elle avait lu pour la première fois « Little Birds » à la bibliothèque de l’Université américaine du Caire, alors qu’elle avait 16 ans. premier cycle. Al-Maria, aujourd’hui âgée de 37 ans, a déclaré lors d’un appel vidéo le mois dernier depuis Londres qu’elle avait apprécié les histoires à l’époque pour un « épluchage des couches d’attentes, en particulier autour de la sexualité ». Mais lorsqu’elle a revisité les histoires des années plus tard, elle s’est retrouvée à reculer d’une manière qui lui a donné envie de les renverser. « Souvent, les histoires sont assez racistes ou elles ont ce genre de perspectives vraiment inconfortables à l’intérieur d’elles », a déclaré Al-Maria, qui en tant qu’artiste visuel a eu des expositions solo au Whitney Museum of American Art, à New York, et Tate Bretagne, à Londres. « Donc, le mettre dans un groupe de personnages qui ont chacun quelque chose à dire sur ce regard », a-t-elle ajouté, « était une chose importante pour moi. »

Aucune des histoires originales des « Petits oiseaux » de Nin ne se déroule à Tanger, bien que ses journaux littéraires révèlent qu’elle a voyagé à travers le Maroc. Al-Maria a vu une opportunité de fusionner deux aspects de la vie de l’auteur d’une manière qui a fondamentalement défié les téléspectateurs contemporains et le matériel source. « Je pense sincèrement qu’étudier la littérature post-coloniale au Caire pendant mes années de premier cycle a eu une influence vraiment importante sur la façon dont je suis retourné et j’ai lu des auteurs européens », a déclaré Al-Maria. « En regardant à nouveau Nin, j’ai en quelque sorte régressé à ce moment dans la bibliothèque du Caire, donc je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles l’Afrique du Nord avait du sens pour moi. »

Al-Maria s’est installé à Tanger en 1955 en raison de son attrait international et parce que c’était une période particulièrement dynamique sur le plan politique, juste un an avant que le Maroc n’obtienne son indépendance de la France et de l’Espagne. « Je m’intéressais à tous ces personnages différents d’horizons différents qui se sont échappés à Tanger pour différentes raisons, et leurs défauts symbolisant en quelque sorte leur position à l’intérieur du monde à l’époque », a déclaré Al-Maria. Cette adaptation télévisée, qui a valu au directeur de la photographie Ed Rutherford une nomination aux BAFTA (elle a été diffusée pour la première fois en août en Grande-Bretagne, sur Sky Atlantic), refond les histoires de Nin en un récit unique sur une héritière américaine surnaturelle (Juno Temple) qui arrive à Tanger pour épouser un aristocrate anglais gay enfermé avec des problèmes d’argent (Hugh Skinner). La ville marocaine, qui était alors une zone internationale sous administration conjointe de plusieurs pays européens, est dépeinte comme un terrain de jeu pour la jet-set bohème. Occidentaux et Arabes fortunés cherchant à exprimer leur sexualité sans peur côtoient dans la série des Marocains appauvris qui attendent avec impatience le retour de leur sultan. Dans un appel vidéo, Temple, 31 ans, a déclaré qu’elle considérait son rôle principal en tant que Lucy Savage comme un amalgame de plusieurs des personnages des nouvelles de Nin et de Nin elle-même.

« Que ce soit à travers les goûts et les odeurs du Maroc, ou que ce soit en voyant la sexualité des autres et leur empreinte érotique sur la planète, ou en trouvant un mari et en essayant de mettre en place une vie parfaite, Lucy est constamment à la recherche de choses à nourrir. sa faim », a déclaré Temple. Temple, qui a lu « Little Birds » à l’adolescence (dans son cas, lors d’un vol transatlantique de sa ville natale de Londres à Los Angeles), a travaillé en étroite collaboration avec Passon, qui est américaine, pour que Lucy reflète la relation complexe de Nin avec son père. . Dans un journal non expurgé intitulé « Inceste », Nin, qui est née de parents cubains, a écrit au sujet d’une liaison avec son père, Joaquín Nin, à l’âge de 30 ans, après deux décennies d’éloignement. Dans la série, il y a des allusions à une relation similaire entre Lucy et son père, un pompeux marchand d’armes américain, joué par David Costabile. '); }

Pendant un an, la série « Offstage » a suivi le théâtre jusqu’à la fermeture. Nous examinons maintenant son rebond. Rejoignez le journaliste de théâtre du Times Michael Paulson, alors qu’il explore les signes d’espoir dans une ville changée avec Lin-Manuel Miranda, une performance de Shakespeare in the Park et plus encore.

Temple a dit qu’elle et Passon ont passé des heures à parler de la nature de l’érotisme et de la façon dont les gens confondent souvent « sexy » et « érotique ». « Sexy est un pouvoir que chaque femme a, mais elles savent ce qu’elles font, alors que l’érotisme vous prend par surprise », a déclaré Temple. « C’est donc ce dont les gens sont le plus nerveux à propos de parler et le plus nerveux à explorer parce que c’est tabou. » Passon, 51 ans, a déclaré lors d’un appel vidéo que plusieurs autres réalisatrices avaient refusé l’opportunité de réaliser « Little Birds » avant d’accepter le poste. « Je vois la valeur des projets que d’autres semblent lancer, et je pense que Sophia le fait aussi », a déclaré Passon, qui a remporté plusieurs récompenses pour son film de 2013 « Commotion cérébrale ». Même Passon, cependant, a été surpris par la façon dont Temple a embrassé son rôle sans crainte.