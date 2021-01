Depuis l’âge de 18 ans, Alviti exploite le kiosque sept jours sur sept, portant une casquette en tweed de laine pour le protéger de l’humidité hivernale de la capitale italienne et un ventilateur de table pour le garder au frais pendant les étés torrides. Une bataille acharnée s’est donc ensuivie lorsque le coronavirus a atteint l’Italie et que ses deux fils adultes ont insisté pour qu’Alviti, qui a 71 ans et souffre de diabète, reste à la maison pendant qu’ils jonglaient à tour de rôle avec leur propre travail pour garder le kiosque ouvert.

«Ils avaient peur que j’aille mourir. Je sais qu’ils m’aiment fou », a déclaré Alviti.

Pendant la pandémie, les autorités sanitaires du monde entier ont souligné la nécessité de protéger les personnes les plus à risque de complications du COVID-19, un groupe dont les données sur les infections et les décès ont été rapidement révélées, y compris les personnes âgées. Avec 23% de la population âgée de 65 ans ou plus, l’Italie a la deuxième population la plus âgée du monde, après le Japon, avec 28%.

L’âge moyen des décès dus au COVID-19 en Italie oscille autour de 80 ans, beaucoup d’entre eux étant des personnes souffrant de problèmes médicaux antérieurs tels que le diabète ou une maladie cardiaque. Certains politiciens ont préconisé de limiter le temps que les personnes âgées passent à l’extérieur de la maison pour éviter de fermer la population en général, ce qui est coûteux pour l’économie.

Parmi eux se trouvait le gouverneur de la région côtière du nord-ouest de l’Italie, la Ligurie, où 28,5% de la population a 65 ans ou plus. Le gouverneur Giovanni Toti, 52 ans, a préconisé une telle stratégie en fonction de l’âge lorsqu’une deuxième vague d’infections a frappé l’Italie à l’automne.

Les personnes âgées sont « pour la plupart à la retraite, ce qui n’est pas indispensable à l’effort productif » de l’économie italienne, a déclaré Toti.

C’étaient des mots de combat pour le vendeur de nouvelles à Rome. Alviti a déclaré que les commentaires de Toti «m’ont dégoûté. Ils m’ont mis très en colère. «

«Les personnes âgées sont la vie de ce pays. Ils sont la mémoire de ce pays », a-t-il déclaré. Les personnes âgées autonomes comme lui, en particulier, «ne peuvent pas être gardées sous une cloche», a-t-il déclaré.

Le lourd tribut de la pandémie sur les personnes âgées, en particulier dans les maisons de retraite médicalisées, aurait pu servir à renforcer l’âgisme ou les préjugés contre le segment de la population communément appelé «personnes âgées».

L’étiquette «vieux» signifie «40, 50 ans de vie réunis dans une seule catégorie», a déclaré Nancy Morrow-Howell, professeure de travail social à l’Université de Washington à Saint-Louis spécialisée en gérontologie. Elle a noté qu’aujourd’hui, les personnes dans la soixantaine s’occupent souvent de leurs parents dans la soixantaine.

« L’âgisme est tellement accepté … il n’est pas remis en question », a déclaré Morrow-Howell lors d’un entretien téléphonique. Une forme que cela prend est «l’âgisme compatissant», a déclaré Morrow-Howell, l’idée que «nous devons protéger les personnes âgées. Nous devons les traiter comme des enfants».

La famille d’Alviti a remporté le premier tour et l’a empêché de travailler jusqu’en mai. Ses fils l’ont supplié de rester à la maison lorsque le coronavirus s’est rétabli à l’automne.

Il a fait un compromis. L’un de ses fils ouvre le kiosque à 6 heures du matin et Alviti prend le relais deux heures plus tard, l’empêchant d’être exposé au public pendant l’heure de pointe du matin.

Fausto Alviti a déclaré qu’il avait peur de son père, «mais je me rends également compte que s’il était resté à la maison, cela aurait été psychologiquement pire. Il doit être avec les gens. «

Au marché alimentaire en plein air du quartier Trullo de Rome, le producteur Domenico Zoccoli, âgé de 80 ans, se moque également de la croyance que les personnes ayant dépassé l’âge de la retraite «ne devraient pas produire (et) être protégées».

Avant l’aube, un jour de pluie récent, Zoccoli avait transformé son étable en un joyeux éventail de couleurs: boîtes de chou rouge et vert, radicchio, carottes violettes, feuilles de feuilles et chou-fleur blanc, violet et orange, tous récoltés dans sa ferme. à une trentaine de kilomètres.

«Les personnes âgées devraient faire ce qu’elles ressentent. S’ils ne peuvent pas marcher, ils ne marchent pas. Quand j’ai envie de courir, je cours », a déclaré Zoccoli. Après avoir emballé son stand à 13 h 30, il a dit qu’il travaillerait dans son domaine pendant plusieurs heures de plus et sauterait le déjeuner.

Marco Trabucchi, un psychiatre basé dans la ville de Brescia, dans le nord de l’Italie, qui se spécialise dans le comportement des personnes âgées, pense que la pandémie a incité les gens à repenser leurs attitudes pour le mieux.

«Peu d’attention a été accordée à l’unicité de l’ancien. Ils étaient comme une catégorie peu claire, tous égaux, tous ayant les mêmes problèmes, tous souffrant », a déclaré Trabucchi.

En Italie, où les garderies sont chroniquement rares, des légions de personnes âgées, plusieurs décennies après la retraite, doublent en fait des travailleurs essentiels en s’occupant de leurs petits-enfants.

Selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, 35% des Italiens de plus de 65 ans s’occupent de leurs petits-enfants plusieurs fois par semaine.

Felice Santini, 79 ans, et sa femme, Rita Cintio, 76 ans, font partie de ces couples. Ils s’occupent des deux plus jeunes de leurs quatre petits-enfants plusieurs fois par semaine.

« Si nous ne nous soucions pas d’eux, leurs parents ne pourraient pas travailler », a déclaré Santini. « Nous les aidons (un fils et une belle-fille) à rester sur le marché du travail productif. »

Santini travaille toujours lui-même, une demi-journée comme mécanicien dans un atelier de réparation automobile. Puis, quand il rentre à la maison, ses mains s’affairent dans la cuisine: farcir des cannellonis maison avec des saucisses, faire de la sauce à la viande et faire des gâteaux Bundt à l’orange pour ses petits-enfants.

Cintio trouve douloureux de ne pas pouvoir embrasser et embrasser ses petits-enfants. Mais elle a serré dans ses bras Gaia Santini, 9 ans, lorsque la fille a couru joyeusement vers elle après que sa grand-mère ait marché dans les rues étroites de Rome pour la chercher à l’école. Cintio ramène Gaia à la maison pour une pause avant de l’accompagner à un cours de patinage.

Préoccupé par la deuxième vague de COVID-19, le fils du couple, Cristiano Santini, a déclaré qu’il essayait de limiter la fréquence à laquelle ses parents regardaient les enfants, mais en vain.

« Ils ont peur (de l’infection), mais ils ont plus peur de ne pas vivre beaucoup plus longtemps » en raison de leur âge et de l’absence de temps passé avec leurs petits-enfants, a-t-il dit.