Dans l’industrie de la mode, une fine frontière entre collaboration et collusion

La conférence influente de la Sustainable Apparel Coalition, qui s’est tenue ce mois-ci à Singapour, s’intitulait « Action collective sur un terrain d’entente » et a promu l’idée que l’urgence des défis de durabilité de la mode ne serait abordée que par la collaboration et les partenariats. Et des chercheurs en finance climatique de l’Université d’Oxford, de l’Université de Harvard et de l’IMD Business School en Suisse, écrivant récemment dans Harvard Business Review, ont dénombré plus de 150 collaborations commerciales sur les objectifs net zéro, la comptabilité carbone, l’investissement durable et autres dans une variété de secteurs, y compris l’habillement et l’agriculture. Ils ont noté qu’il avait été démontré que de telles collaborations produisaient des résultats précieux, mais ont souligné certains pièges juridiques liés aux lois anti-collusion.

Entre autres choses, les écrivains ont dit: “Discutez avec vos avocats.”

Deux avocats antitrust basés à Bruxelles ont déclaré que de nombreux sujets abordés dans ces documents de l’industrie de la mode auraient probablement suscité des inquiétudes parmi les régulateurs.

Les entreprises se réunissant pour discuter d’une vision commune sont “super si la vision commune concerne la durabilité”, a déclaré l’un des avocats, qui a demandé à ne pas être nommé parce que l’entreprise de la personne avait des marques de mode qui étaient des clients. “Ce n’est certainement pas génial si la conversation a porté sur les prix.”