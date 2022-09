INDIANAPOLIS (AP) – Il y a environ neuf ans, Sarah Knowlton a demandé un avortement dans une clinique maintenant fermée du nord de l’Indiana, où elle a rencontré des manifestants anti-avortement alors qu’elle s’approchait de l’entrée.

Knowlton a réfléchi à la façon dont cette expérience l’a conduite en 2019 à Whole Woman’s Health, une autre clinique d’avortement à South Bend, pour former les travailleurs à emmener les patients en toute sécurité à ses portes, créant une ressource qu’elle aurait souhaité avoir il y a des années.

Mais le programme – et le travail de Knowlton à la clinique – prendra fin le 15 septembre, lorsque l’interdiction de l’avortement en Indiana entrera en vigueur, fermant ainsi les cliniques d’avortement dans tout l’État.

La législature de l’Indiana est devenue la première du pays à approuver les restrictions à l’avortement après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade et que le gouverneur républicain Eric Holcomb a signé l’interdiction le 5 août.

L’interdiction, qui comporte des exceptions, interdit aux cliniques d’avortement de fournir des soins d’avortement, laissant ces services uniquement aux hôpitaux ou aux centres chirurgicaux ambulatoires appartenant aux hôpitaux.

“Mon dernier quart de travail en tant qu’escorte de clinique approche”, a déclaré Knowlton mercredi. “Et je ne suis pas prêt pour ça.”

À l’Indiana University Health, qui est le plus grand système hospitalier de l’État, les prestataires ont été formés pour continuer à offrir des soins d’avortement dans les circonstances autorisées.

En vertu de la nouvelle loi, les avortements ne seront autorisés qu’en cas de viol et d’inceste avant 10 semaines après la fécondation ; protéger la vie et la santé physique du patient; ou si un fœtus est diagnostiqué avec une anomalie mortelle.

Un médecin qui pratique un avortement illégal ou qui omet de déposer les rapports requis doit perdre sa licence médicale.

Les responsables d’IU Health ont décrit une nouvelle équipe d’intervention 24h / 24 et 7j / 7 – qui comprendra un clinicien, un éthicien et un avocat – que les prestataires peuvent contacter pour évaluer les situations d’urgence nuancées.

“La loi est large”, a déclaré le Dr Caroline Rouse, directrice médicale des services de maternité chez IU Health. “Les situations des patients sont très spécifiques et uniques.”

L’année dernière, la majorité des avortements dans l’Indiana se sont produits dans des cliniques d’avortement. Les hôpitaux ont pratiqué 133 des 8 414 avortements de l’État, selon un rapport annuel de 2021 du ministère de la Santé de l’État, tandis que les 8 281 restants ont eu lieu dans des cliniques d’avortement.

Les cliniques de l’Indiana qui ne pourront pas fournir de services d’avortement le 15 septembre comprennent Whole Woman’s Health à South Bend, Women’s Med à Indianapolis et Clinic for Women à Indianapolis.

Les quatre cliniques Planned Parenthood qui fournissent des soins d’avortement dans l’Indiana ne le feront plus, mais continueront à recevoir des patients pour d’autres services médicaux tels que le dépistage et le traitement des IST, la contraception et le dépistage du cancer, a déclaré Rebecca Gibron, PDG de la division Planned Parenthood. comprend l’Indiana.

“Planned Parenthood est l’un des principaux fournisseurs de soins de santé reproductive dans l’Indiana depuis 1932. Et nous n’allons nulle part”, a déclaré Gibron à l’AP en août.

Sharon Lau, directrice du Midwest Advocacy pour Whole Woman’s Health Alliance, a déclaré que bien que la clinique de South Bend cessera les soins d’avortement, les patients peuvent toujours accéder à un programme qui oriente les patients vers des rendez-vous d’avortement dans d’autres États.

“Nous continuerons jusqu’à ce que nous soyons obligés de ne pas le faire”, a-t-elle déclaré.

La clinique pour femmes d’Indianapolis a refusé de parler à l’Associated Press.

Lau a déclaré que les plans de sa clinique pourraient dépendre de deux poursuites intentées par l’American Civil Liberties Union of Indiana qui cherchent à bloquer l’interdiction de l’avortement avant qu’elle n’entre en vigueur.

Le premier procès, déposé le 31 août dans un comté de Monroe, déclare que l’interdiction viole la Constitution de l’Indiana, tandis que celui déposé jeudi dans le comté de Marion affirme que l’interdiction est en contradiction avec la loi sur la liberté religieuse de l’État, que les républicains ont promulguée il y a sept ans. Le calendrier des deux poursuites n’est pas clair.

Mike Fichter, PDG d’Indiana Right to Life, a déclaré dans un communiqué que retarder l’interdiction signifierait “le meurtre aveugle d’enfants à naître se poursuivra dans les cliniques d’avortement de l’Indiana”.

“Nous sommes convaincus que l’État l’emportera et prions que la nouvelle loi ne soit pas empêchée d’entrer en vigueur”, a-t-il déclaré.

Women’s Med cessera également de proposer des avortements après l’interdiction, mais continuera d’orienter les patientes vers les États où l’avortement est légal jusqu’à environ un mois après, a déclaré le Dr Katie McHugh, une prestataire d’avortement à la clinique.

McHugh a déclaré avoir constaté un changement dans le comportement des patients depuis l’adoption de l’interdiction de l’Indiana. Alors que certains poursuivent l’avortement plus tôt, d’autres choisissent des avortements chirurgicaux plutôt que médicamenteux pour éviter les complications, a-t-elle déclaré.

D’autres patients supposent que l’avortement est déjà illégal, “et pourtant ils choisissent quand même l’avortement, si cela peut démontrer le désespoir que ressentent les gens”, a déclaré McHugh.

Knowlton a déclaré qu’elle s’inquiétait pour les patientes qui mettraient leur santé ou leur vie en danger si elles ne pouvaient pas se faire avorter. Elle connaît ce sentiment; c’était son état d’esprit il y a neuf ans.

“J’allais trouver un moyen, qu’il y ait enfer ou crue, qu’il y ait une clinique à laquelle j’ai pu accéder ou non”, a déclaré Knowlton.

___

Associated Press Tom Davies a contribué à ce rapport. Arleigh Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Arleigh Rodgers sur Twitter à https://twitter.com/arleighrodgers

Arleigh Rodgers, l’Associated Press