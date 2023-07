Dans l’Inde rurale, la chaleur de l’été peut être mortelle. Les ambulanciers voient le bilan de près

BANPUR, Inde (AP) – Sirène hurlante, l’ambulance de Sunil Kumar Naik a traversé une campagne sèche et rocheuse ravagée par la chaleur dangereuse de midi, se précipitant pour vérifier un homme de 30 ans vomissant et étourdi avec un possible coup de chaleur. Dès qu’ils ont atteint le village de l’homme, le partenaire paramédical de Naik a guidé l’homme blessé dans l’ambulance, puis a vérifié son pouls et ses niveaux d’oxygène pendant que Naik retournait à l’hôpital public.

Avec à peine un instant pour boire de l’eau et s’éclabousser le visage, les hommes ont été à nouveau envoyés, cette fois pour récupérer une femme enceinte qui avait accouché alors que la température montait à 43 degrés Celsius (109,4 Fahrenheit). Et ainsi de suite un autre quart de travail furieux de 12 heures dans l’été de plus en plus meurtrier de l’Inde, lorsque Naik et l’ambulancier paramédical Jitendra Kumar se retrouvent parfois à se dépêcher jusqu’à deux fois le nombre habituel d’appels.

La chaleur extrême devient rapidement une crise de santé publique en Inde, avec plus de 150 personnes décédées lors de la dernière vague de chaleur brutale en juin. Les vagues de chaleur prolongées, parfois classées comme une catastrophe à évolution lente, sont l’une des conséquences les plus meurtrières du réchauffement climatique auxquelles l’Inde est confrontée. Le gouvernement estime que près de 11 000 personnes sont mortes pendant les vagues de chaleur de ce siècle, mais les experts disent que ces chiffres sont probablement un vaste sous-dénombrement.

Banpur, un village d’environ 13 000 habitants, se situe dans la région majoritairement pauvre du Bundelkhand, à l’intérieur de l’Inde. C’est aride et caillouteux, avec peu de couvert arboré pour protéger les habitants de l’une des régions les plus chaudes du pays. Naik et Kumar constituent l’une des deux équipes d’ambulance qui couvrent le village et ses environs, transportant les patients au centre de santé public géré par le gouvernement. Les gouvernements des États et fédéral aident à financer le service d’ambulance à but non lucratif, ce qui en fait une bouée de sauvetage gratuite pour les patients.

« Je considère chaque patient comme un membre de ma famille. Peu m’importe s’il fait chaud ou si j’ai faim, je pars en mission pour faire sortir le patient et le transporter à l’hôpital », a déclaré Naik, dont la seule protection contre la chaleur et les vents secs et chauds est un blanc serviette en coton enroulée autour de sa tête. « C’est difficile pour moi de conduire le véhicule dans une chaleur extrême, mais ce n’est rien comparé aux difficultés d’un patient en cas d’urgence médicale. »

Les experts de la santé disent que la chaleur peut tuer lentement – ​​et rapidement. Le moyen le plus rapide pourrait être un simple coup de chaleur, tandis qu’une mort plus lente peut survenir lorsque des personnes qui ont déjà des problèmes de santé graves souffrent d’une chaleur prolongée, a déclaré Dileep Mavalankar, ancien directeur de l’Institut indien de santé publique de Gandhinagar.

Mavalankar a joué un rôle déterminant dans l’élaboration du premier plan d’action contre la chaleur en Inde, pour la ville d’Ahmedabad en 2013, trois ans après la mort de plus de 1 300 personnes lors d’une vague de chaleur. Le plan énonçait des directives qui comprenaient l’émission d’une alerte à la chaleur lorsque les températures dépassaient 41 degrés Celsius (105,8 Fahrenheit), l’éducation des personnes telles que les ouvriers extérieurs, les agriculteurs et les autres personnes exposées à la chaleur sur les risques auxquels elles sont confrontées, et la fourniture de ressources aux centres de santé locaux et hôpitaux pour traiter les maladies liées à la chaleur.

« Lorsqu’un cyclone se produit, tout le monde est en alerte et agit immédiatement, mais il y a peu de sensibilisation ou d’action pour faire face à la chaleur extrême », a déclaré Mavalankar. « Il doit y avoir une guerre éclair des médias, les gouvernements locaux doivent avertir les gens de rester à l’intérieur et préparer leurs hôpitaux à faire face aux cas liés à la chaleur », a-t-il déclaré.

Aditya Valiathan Pillai du Center for Policy Research, un groupe de réflexion de New Delhi, a récemment étudié la capacité de l’Inde à réagir à un temps extrêmement chaud. Il a déclaré que de tels plans – qui comprennent des centres de refroidissement et une assistance aux soins de santé – sont essentiels pour sauver des vies.

Les experts du climat disent que les vagues de chaleur sont là pour durer et que l’Inde doit mieux se préparer pour faire face à leurs conséquences. Une étude de World Weather Attribution, un groupe universitaire qui examine la source de la chaleur extrême, a révélé qu’une vague de chaleur torride en avril qui a frappé certaines parties de l’Asie du Sud était rendue au moins 30 fois plus probable par le changement climatique.

Pourtant, des régions plus pauvres comme l’Uttar Pradesh, où se trouve Banpur, peuvent avoir un plan sur papier mais pas la capacité de le réaliser.

« La population touchée est vulnérable car elle manque de ressources et ne dispose pas d’infrastructures suffisantes pour supporter des températures extrêmes », a déclaré Anjal Prakash, directeur de recherche à l’Indian School of Business d’Hyderabad et auteur de plusieurs rapports sur le climat des Nations Unies. « La construction de systèmes d’alerte précoce efficaces, des campagnes de sensibilisation du public aux risques liés à la chaleur, la fourniture d’installations de soins de santé adéquates et une assistance ciblée aux populations vulnérables ne sont que quelques mesures qui doivent être prises immédiatement. »

À Banpur, l’ambulancier paramédical Kumar partage le logement dans les quartiers des invités à l’hôpital avec plusieurs autres. Avec seulement un vieux ventilateur pour se rafraîchir, il transpire fréquemment avant le début de sa journée de travail. L’ambulance est climatisée, mais elle « n’est pas à la hauteur de la température extérieure », a déclaré Kumar.

Lui et Naik sautent les déjeuners la plupart du temps. Quand ils trouvent le temps, ils mangent sous n’importe quelle ombre qu’ils peuvent trouver. Ils gagnent un peu plus de 150 $ par mois, ce qui est à peine suffisant pour subvenir aux besoins de leur famille compte tenu de la hausse des coûts. Naik a trois jeunes enfants et Kumar envoie la majeure partie de ses revenus à sa femme et à ses parents, qui vivent à 350 kilomètres.

Malgré les difficultés, ils tirent le meilleur parti de ce qu’ils disent être un travail difficile.

« Je suis fier de mon travail », a déclaré Kumar. « Plus le patient est critique, plus il devient difficile pour nous de lui sauver la vie. Je suis heureux de pouvoir sauver des vies et d’aider les gens. ___

Arasu a rapporté de Bengaluru, en Inde.

Rajesh Kumar Singh, Piyush Nagpal et Sibi Arasu, Associated Press