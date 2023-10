Dans l’incroyable processus de casting de Big Brother avant le redémarrage – avec la moitié de la longue liste abandonnée en raison de l’échec d’un test psychologique

Il ne reste que quatre jours avant que nous rencontrions les premiers colocataires de Big Brother en cinq ans alors que le redémarrage d’ITV arrive sur les écrans.

Et les patrons ont déployé des efforts impressionnants pour s’assurer que les troupes soient prêtes à vivre l’expérience sociale la plus difficile de la télévision.

ITV

Le producteur exécutif de Big Brother a déclaré que le processus de casting avait pris 10 mois[/caption]

La productrice exécutive Katy Manley a raconté que le processus de casting a duré 10 mois, son équipe ayant passé au crible 30 000 candidatures avant d’interviewer quelque 500 personnes.

Je peux révéler que près de la moitié des candidats ont été exclus après des tests d’aide sociale et de psychologie – parce que les contrôles déjà robustes d’ITV ont été surdimensionnés.

Une source sociale a déclaré : « Évidemment, il a déjà été dit qu’ITV s’était appuyé même sur les contrôles de Love Island pour s’assurer que les colocataires étaient à la hauteur du test.

« Big Brother a toujours été un environnement très difficile à affronter pour les gens normaux et cela ne l’est plus jamais maintenant avec le monde tel qu’il est aujourd’hui.

« Nous n’avons donc pas été surpris lorsque près de 50 pour cent ont été exclus presque immédiatement à cause des tests psychologiques. C’est vraiment rassurant.

Manley a parlé du processus dans une interview avec Deadline, ajoutant : « Tout le monde savait ce qu’était Big Brother, mais il n’est plus diffusé depuis cinq ans, nous voulions donc nous assurer [contestants] comprendre ce qu’implique le spectacle.

« La vie à la maison est vraiment difficile : vous êtes coupé du monde extérieur, de votre téléphone et d’Internet. Cela peut parfois être très ennuyeux et personne ne peut prédire ce que ce sera en sortant de là.

Le commissaire Peter Tierney a déclaré que « le devoir de diligence et le bien-être des contributeurs sont désormais aussi importants que tout autre élément de l’émission ».

Les fans ont exprimé leur inquiétude que ces mesures « réveillées » pourraient anéantir le cœur spontané de Big Brother.

Une chose est sûre : tous les regards seront tournés vers la maison des espions ce dimanche soir.

Un porte-parole de Big Brother n’a fait aucun commentaire.

Bizbit NOUS avons eu Samuel L Jackson faisant la promotion du pain et nous aurons bientôt la star de cinéma Robert De Niro qui fera la publicité d’Uber. Mais l’incursion de Sir Trevor McDonald dans les publicités télévisées remporte le biscuit. Le légendaire journaliste et ancien lecteur de nouvelles, ci-dessus, est le visage de McVitie’s dans une campagne pour le digestif au chocolat original. La publicité, utilisant la voix de Sir Trevor, présente une imitation d’ELVIS, une chèvre argentine dans un maillot de football Messi et un hérisson collectionneur de pièces, en référence à Sonic. Il dit : « Il ne peut y en avoir qu’un. . . il n’y a qu’un seul roi, un CHÈVRE, un hérisson. La publicité, qui sera diffusée à partir d’aujourd’hui, se termine par la comparaison d’un radioamateur avec le célèbre lecteur de nouvelles. La voix off de Sir Trevor ajoute ensuite : « Il n’y a qu’un seul biscuit, le véritable original, et il n’y a qu’une seule personne pour vous en parler : moi, Trevor McDonald. » Il apparaît devant la caméra pour conclure : « En fait, c’est Sir Trevor McDonald, et je vais partir de là. »

Sue Dares gagne

SUE Perkins veut prouver qu’il n’y a pas que des types virils comme Bear Grylls, Ben Fogle et Levison Wood qui peuvent faire face à des voyages télévisés dans des climats extrêmes.

La comédienne se dirigera vers le nord de l’Alaska pour sa propre série de voyages d’aventure.

Getty

Sue Perkins se rend en Alaska pour sa propre série de voyages d’aventure[/caption]

Le film en trois parties pour Channel 5 suit Sue alors qu’elle découvre des joyaux cachés et des merveilles naturelles dans cet État américain impitoyable. Elle apprendra également à survivre à une attaque d’ours et sera même soumise à un simulateur d’accident d’avion.

Une source télévisée a déclaré : « Lorsque les explorateurs de la télévision voyagent dans des environnements extrêmes, tout est évidemment traité avec beaucoup de soin et d’attention en termes de sécurité, de préparation et de respect de l’environnement.

« Avec cela, cependant, tout peut parfois sembler terriblement sérieux.

« Il n’y aura rien de tout cela pour Into Alaska With Sue Perkins. Même des températures inférieures à zéro ne peuvent pas mettre sur la glace son sens de l’humour distinctif et son approche décalée.

« Elle atterrira dans la « Grande Terre » avec peu ou pas d’idée de ce qui l’attend, avant de suivre l’entraînement de survie nécessaire, puis de voyager de plus en plus profondément dans la nature sauvage de l’Alaska.

« Sue découvre tout, de la faune magnifique mais dangereuse à la préparation de la fin du monde, à la vie de survie et à l’incroyable culture des villages autochtones de l’Alaska. »

Le tournage de la série est en cours et elle sortira sur les écrans l’année prochaine.

Sue a déclaré : « L’Alaska est un endroit sauvage et inconnu, donc avoir la chance de m’immerger dans la diversité des cultures et des paysages était une opportunité que je ne pouvais pas manquer.

« J’ai toujours aimé relever de nouveaux défis et rencontrer des gens de tous horizons.

« Je suis ravi d’emmener avec moi le public de Channel 5 dans cette aventure en Alaska. »

J’ai hâte de me connecter. . . dans le confort de votre foyer.