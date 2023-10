Dans l’incroyable première fête d’anniversaire de Charlotte Crosby pour sa petite fille Alba

CHARLOTTE Crosby a célébré le premier anniversaire de sa fille Alba Jean avec un gâteau, des cadeaux et une famille incroyables.

La star de Geordie Shore, 33 ans, et son petit ami Jake Ankers, 32 ans, sont devenus parents pour la première fois en octobre de l’année dernière.

Instagram

Charlotte Crosby a organisé une superbe fête d’anniversaire pour sa fille Alba Jean[/caption] Instagram

La famille a dégusté un délicieux gâteau[/caption]

Aujourd’hui, la maman d’un enfant a publié sur Instagram des photos et des vidéos des célébrations de l’anniversaire d’Alba.

Le tout-petit a regardé la lune en jouant avec un mini piano et a eu droit à un délicieux gâteau.

Charlotte a déclaré : « 1 an entier de mon Alba Jean

« Il y a 1 an aujourd’hui, @jake_ankers et moi avons vécu le meilleur jour de notre vie et chaque jour qui a suivi a été absolument magique.

« Tellement aimante et effrontée, la petite fille la plus belle et la plus intelligente. Je suis impressionnée chaque jour par ta petite personnalité, ton pouce levé et tes baisers qui nous font constamment rire ! .

« Le monde est à vos pieds mes Jeanies.

« Mon étoile brillante

« Je t’aime tellement tellement tellement tellement de mots ne peuvent même pas décrire tout ce que je fais pour toi ma copine .»

De nombreux amis célèbres se sont précipités vers la section commentaires pour partager leurs souhaits.

Sa meilleure amie Sophie Kasaei a déclaré : « Joyeux anniversaire à notre petit ange intelligent Alba Jean. .»

Scarlette Moffatt de Gogglebox est intervenue : « Joyeux anniversaire, belle fille .»

Billie Shepherd a ajouté : « Joyeux anniversaire, belle fille .»

En avril de l’année dernière, Charlotte a révélé qu’elle était enceinte et a annoncé peu de temps après qu’elle attendait une petite fille.

Le 15 octobre 2022, le père de Charlotte, Gary, a partagé avec ses fans que Charlotte avait accouché.

Charlotte et Jake se fréquentent depuis fin 2021.

Instagram

Charlotte photographiée avec Jake et Alba[/caption]