Dans l’Illinois, la députée de MAGA se mobilise pour évincer son collègue du GOP

Il est profondément conservateur, ponctuant ses propos d’apartés condamnant le définancement du mouvement policier et de la présidente Nancy Pelosi, démocrate de Californie. Mais il a réussi à repousser les défis démocrates pendant des années en vantant son travail bipartite sur des questions telles que l’agriculture et les prêts étudiants.

“La difficulté dans cette course est que Rodney a couru dans un district 50-50 au cours des huit dernières années”, a déclaré le représentant Darin LaHood, républicain de l’Illinois, qui a approuvé M. Davis. « Il devait être modéré. Il devait gouverner au milieu. Et donc pivoter puis aller dans l’un des districts Trump ruraux les plus conservateurs du pays est vraiment difficile pour lui.

Pour Mme Miller, dont la campagne n’a pas répondu aux demandes d’interview ou de commentaire, un tel pivot n’est même pas nécessaire.

Membre du Congrès pour un premier mandat qui possède une ferme bovine et céréalière, elle est membre du Freedom Caucus d’extrême droite qui a adopté la manière de parler imprégnée de griefs de M. Trump et a une fois parlé avec approbation d’Adolf Hitler. Pendant la campagne électorale, elle a fait de l’approbation de l’ancien président la pièce maîtresse de son discours et dénonce fréquemment la façon dont les «fraudes» dans les fonctions électives ont «trahi» le peuple américain.