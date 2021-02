La frénésie de viols et de meurtres imbibée de bload de MICHEL Fourniret n’a pris fin qu’en 2003, lorsque sa dernière victime d’enlèvement lui a rongé la ficelle qui lui liait les mains et les pieds, lui permettant de s’échapper de sa camionnette et d’obtenir de l’aide – elle avait 13 ans.

Lorsque les flics ont arrêté Fourniret en juin, ils n’auraient pas pu imaginer l’horreur cauchemardesque des crimes qu’ils étaient sur le point de découvrir – commis par le tueur en série et violeur peadophile maintenant connu sous le nom d’Ogre des Ardennes.

Fourniret, 78 ans, finit par avouer avoir tué 12 personnes – pour la plupart des filles et des jeunes femmes qu’il a également violées – entre 1987 et 2003.

Le Français a été aidé par sa troisième épouse, Monique Olivier, qui lui a écrit comme correspondant alors qu’il était en prison dans les années 1980 pour avoir agressé sexuellement et violé des mineurs.

Dans des lettres, ils ont fait un pacte – elle l’aiderait à trouver des vierges pour satisfaire ses fantasmes malades s’il assassine son premier mari à sa sortie.

Désormais, le fils de Fourniret et Olivier a rejoint les familles des victimes du couple pour dénoncer un nouveau téléfilm sur leurs crimes.

Selim Fourniret, le seul enfant du couple, a déclaré à la chaîne TF1 que son film « accumulerait de l’argent sur les cadavres d’enfants morts », Les temps rapports.

«Votre film pitoyable va glorifier mon père», a-t-il ajouté, mais la société de télévision a déclaré qu’il ne serait pas sympathique aux tueurs et visait plutôt à rendre hommage aux enquêteurs qui les ont abattus.

Voici l’histoire horrible des crimes de Fourniret et Olivier – qui comprend l’énigme de l’un des cas de personnes disparues les plus tristement célèbres d’Europe.

Des décennies de violence

Lorsque Fourniret a été arrêté en 2003, les flics ont mis fin à une vague de violence sexuelle qui a commencé dans les années 1960.

Il est devenu connu de la police après avoir tâtonné un mineur en 1965 et purgerait trois ans de prison dans les années 1980 pour une série d’agressions sexuelles sur des enfants dans la région parisienne.

Pendant son incarcération, il a placé une annonce dans un magazine catholique pour un correspondant – ce à quoi l’infirmière Monique Olivier a répondu.

Dans des lettres, Fourniret a décrit une obsession de la virginité après avoir subi des abus sexuels incestueux de la part de sa propre mère.

Il affirmera également plus tard que découvrir que sa première femme n’était pas vierge lors de leur nuit de noces l’a amené à se préoccuper du «symbole» de la virginité.

Olivier lui a écrit en lui proposant un pacte dans lequel elle l’aiderait à chasser les vierges s’il tuait son premier mari à sa sortie.

En octobre 1987, ils se sont rencontrés aux portes de la prison quand il a été libéré – Fourniret n’a jamais tenu son côté de l’affaire, mais Olivier a gardé le sien.

Quelques mois après sa libération, le couple a entamé une frénésie d’enlèvements de vierges, de viols et de meurtres qui ont duré près de 20 ans.

Tuer pour de l’argent et du plaisir sadique

Leur première victime est devenue un sombre modèle pour leur fonctionnement.

En décembre 1987, Olivier a repéré Isabelle Laville, 17 ans, qui rentrait de l’école à la maison.

Olivier lui demande son chemin et persuade Laville de monter dans la voiture.

Sur la route, ils ont récupéré Fourniret se faisant passer pour un auto-stoppeur après que sa voiture soit tombée en panne d’essence.

Dans le véhicule, Fourniret «l’a attrapée par les cheveux et lui a demandé si elle était vierge, et elle a répondu par l’affirmative », selon Le Herald Sun.

Fourniret a étranglé Laville avec une corde avant qu’Olivier ne la drogue avec du Rohypnol pour la calmer.

Ils ont emmené Laville chez eux à Saint-Cyr-les-Colons où Fourniret a violé et étranglé Laville à mort.

Ses restes ont été retrouvés au fond d’un puits désaffecté en 2006.

Leur deuxième meurtre était légèrement différent des autres.

Farida Hammiche, 30 ans, était l’épouse d’un braqueur de banque avec lequel Fourniret avait partagé une cellule de prison – elle l’a contacté pour lui demander de l’aide pour déterrer une réserve de lingots d’or enterrés dans un cimetière en mars 1988.

Ces criminels de la pire sorte deviennent des personnages de fiction Eric Mouzin, le père d’Estelle Mouzin

Il a accepté de l’aider et Hammiche l’a payé pour le travail, mais un mois plus tard, Fourniret l’a étranglée à mort et a pris le relais pour lui-même.

Fourniret et Olivier ont acheté un magnifique château appelé le Château du Sautou dans le nord de la France avec leur nouvelle fortune.

Le corps de Hammiche n’a jamais été retrouvé.

Explosion de soif de sang

Leur meurtre est alors devenu insatiable au cours des années suivantes.

Alors qu’elle était très enceinte du bébé de Fourniret, Olivier a attiré Fabienne Leroy, 20 ans, d’un supermarché dans sa voiture en feignant la maladie et en faisant semblant d’avoir besoin d’être dirigée vers un cabinet médical.

Ils l’ont conduite dans une forêt, où Leroy a été ligoté, violé et abattu avec un fusil de chasse.

Olivier a déclaré qu’elle avait vérifié que Leroy était vierge avant le meurtre sur ordre de Fourniret, mais a déclaré plus tard qu’elle n’avait pas suivi.

Jeanne-Marie Desramault, 21 ans, a rencontré le couple meurtrier dans un train en 1989 alors qu’elle voyageait pour séjourner dans un couvent – Fourniret l’aurait trouvée comme une vision de la Vierge Marie.

Desramault a été invité chez eux pour faire du babysitting mais, lorsque Fourniret lui a demandé si elle était vierge après son arrivée, il s’est mis en colère quand elle a dit non.

Le couple l’a bâillonnée et étranglée à mort avant de l’enterrer dans le parc du château du Sautou.

La police retrouverait également le corps d’Elisabeth Brichet, 12 ans, près de Desramault dans le sol des années plus tard.

Fourniret et Olivier ont enlevé Brichet alors qu’elle rentrait chez un ami en Belgique.

Après avoir tenté de l’étouffer avec un sac en plastique, Fourniret l’a étranglée à mort, stockant son corps dans un congélateur avant de l’enterrer dans le parc du château.

Un an plus tard, ils ont attiré Natacha Danais, 13 ans, dans leur fourgonnette après l’avoir repérée à la maison depuis un magasin pour aller chercher le sac à main oublié de sa mère.

Ils l’ont poignardée à la poitrine avec un tournevis, l’ont étranglée et ont jeté son corps sur une plage.

Au procès, il a été suggéré que Fourniret l’avait violée après sa mort.

Danais était le dernier meurtre qu’ils ont commis ensemble.

En 2000, Fourniret a violé et assassiné Céline Saison, 18 ans, avant d’enlever, violer et assassiner Mananya Thumpong, 13 ans, un an plus tard.

Le corps de Saison a été retrouvé par des cueilleurs de champignons quelques mois après sa mort, tandis que le corps de Thumpong était principalement mangé par des animaux sauvages au moment où il a été découvert dans les bois près d’un an plus tard.

Traduit en justice

Le règne de terreur de Fourniret a pris une fin dramatique en 2003 lorsque sa méthode éprouvée d’enlèvement a finalement mal tourné.

Il a attiré une fille belge de 13 ans dans sa camionnette et l’a ligotée, l’a agressée sexuellement et a menacé de la tuer.

Mais lorsque la camionnette s’est arrêtée, la fille s’est libérée de ses attaches et est sortie du véhicule – un automobiliste qui passait la chercher et a réussi à noter la plaque d’immatriculation de Fourniret.

Il fut bientôt en garde à vue et les cheveux de la victime retrouvés dans sa camionnette.

Olivier s’est retourné contre son mari dans le but d’éviter une longue peine et a affirmé qu’elle avait été victime d’un psychopathe contrôlant.

Se rendant compte qu’il était condamné, Fourniret a coopéré avec la police et a avoué de nombreux crimes, montrant même aux enquêteurs où certaines de ses victimes avaient été enterrées.

En 2006, l’une de ses filles d’un précédent mariage s’est tragiquement suicidée après que les actes horribles de son père aient été connus.

Lors de son procès en 2008, Fourniret a été reconnu coupable de sept meurtres et condamné à la prison à vie.

Olivier a également eu un minimum de 28 ans pour sa complicité dans les meurtres.

Le témoignage écoeurant au procès comprenait Fourniret disant qu’il avait fait dire à Saison et Thumpong: «Voulez-vous faire l’amour avec moi, monsieur? et «Merci, monsieur», pendant leur calvaire – phrases qu’Olivier admettait s’employer à l’exciter pendant les rapports sexuels.

Fourniret et Olivier ont divorcé en prison en 2010.

Papa ne peut que ressentir de la terreur

Mais ce n’était pas la fin de l’histoire – Fourniret faisant des aveux plus explosifs ces dernières années.

En 2018, il a reconnu la responsabilité du meurtre en 1990 de Joanna Parrish, une étudiante de l’Université de Leeds du Gloucestershire qui a été violée et assassinée alors qu’elle travaillait dans une école en Bourgogne dans le cadre de son diplôme de français.

Et il a également avoué avoir tué Marie-Angèle Domèce, une femme handicapée de 18 ans, deux ans plus tôt.

Et en 2020, l’un des cas de personnes disparues les plus médiatisés en France concernait l’Ogre des Ardennes.

Estelle Mouzin, 9 ans, n’est pas rentrée de l’école à Guermantes en France en 2003, et une recherche nationale pour elle a été lancée.

Et lorsque Fourniret a été arrêté en Belgique plus tard dans l’année, il était soupçonné d’être impliqué – mais un coup de téléphone de son domicile au moment de la disparition de Mouzin lui a donné un alibi.

L’affaire n’a pas été résolue pendant près de 17 ans jusqu’à ce qu’Olivier admette en 2020 qu’elle avait passé l’appel téléphonique qui excluait Fourniret de l’enquête.

Et Fourniret a également avoué personnellement être impliqué dans la disparition de Mouzin.

Le père de Mouzin, Eric, a critiqué le prochain film sur les assassins de sa fille, Les temps rapports.

«Ces criminels de la pire espèce deviennent des personnages fictifs», a déclaré Mouzin.

Il a ajouté qu’il ne pouvait «ressentir la terreur d’Estelle que lorsqu’elle s’est retrouvée dans la camionnette de Fourniret».