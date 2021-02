« Vous savez, en plus de 22 ans à faire ce travail en tant que journaliste, c’est l’un de ces cas qui me colle un peu parce que nous savons qui, quoi, quand, où. Mais le pourquoi est toujours la question, » Lopez dis-nous. « Et quand il n’y a jamais de pourquoi dans une histoire, surtout dans ce cas, il y a tellement de questions sans réponse, c’est pourquoi ça résonne encore. »

Quant à l’hôtel, il a tenté une nouvelle image de marque ces dernières années, changeant son nom pour Stay on Main, avec une rénovation de 100 millions de dollars en cours. Et en 2017, le conseil municipal de Los Angeles a voté pour approuver le statut historique du bâtiment, déterminant qu’il représentait l’industrie de l’hébergement du début du XXe siècle aux États-Unis.

Et bien que l’histoire horrible de la propriété puisse sembler dissuasive pour la plupart des investisseurs, Matthew M. Baron, président de Simon Baron Development, pense le contraire, disant au LA Times en 2017, « Franchement, beaucoup de gens y viennent déjà par curiosité. »

Pouvez-vous les blâmer?