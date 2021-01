Peters est revenu dans l’image d’une manière surprenante en janvier 2020. Parlant de son union de 12 jours avec le producteur, qu’elle considérait comme un ami pendant 30 ans, Anderson a reconnu que cela s’était produit sur un coup de tête quand elle était prise dans un moment spirituel – et que ce n’était pas officiel.

« J’étais en Inde et je suis allée à ce nettoyage du panchakarma, et j’étais partie pendant trois semaines dans ce centre ayurvédique, méditant, tellement clair », a-t-elle dit. Le New York Times en mai 2020. « Je suis revenu et VWOOM, dans les 24 heures, j’ai vu Jon. C’était comme ce petit truc de tourbillon, et c’était fini très vite, et ce n’était rien. Rien de physique. C’est juste une amitié. »

« Nous sommes tous des blessés », a ajouté la célébrité vétéran qui, ces dernières années, s’est confiée sur la souffrance d’abus sexuels traumatisants dans son enfance, y compris le viol à 12 ans. « Et je crois fermement au destin, au destin, tout Donc je… il y a quelque chose dans le fait de connaître quelqu’un depuis si longtemps et de penser: «Oh! C’est… aucun cœur n’a été brisé. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions. Et c’est presque comme si je ne voulais même pas trop y penser parce que ce serait probablement trop blessant. «

Page Six a rapporté que Peters a informé le site dans un e-mail qu’il payé près de 200 000 $ en factures pour elle pendant leur bref passage ensemble, mais il a nié plus tard avoir commenté la question, disant la Chronique de Ladysmith Chemainus, « Je n’ai pas parlé à la presse — personne. J’ai aimé cette gamine depuis qu’elle a 20 ans. Je l’aime toujours. Nous sommes amis. Nous serons toujours amis. Je l’ai aidée d’une manière elle avait besoin, mais c’est entre elle et moi. Je pense qu’elle est géniale, et c’est tout ce que j’ai à dire. «

Anderson a également dit au la chronique, «Je n’ai besoin de personne pour payer mes factures», mais il a confirmé qu’il lui avait écrit un chèque de 100 000 $ quand ils se sont séparés, argent qu’elle a investi directement dans la rénovation de sa maison à Ladysmith, une ville sur la côte est de l’île de Vancouver.

«J’espère qu’il va bien, en fait, pendant toute cette crise», a-t-elle déclaré au Fois, faisant référence à la pandémie de COVID-19, « parce que je veux m’assurer qu’il est en bonne santé et … Mais je ne suis pas en contact avec lui. » Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait se voir se marier à nouveau, Anderson, précisant qu’elle n’avait été mariée que trois fois (à Tommy, «Bob» et Rick), a répondu: «Absolument! Encore une fois. Encore une fois, s’il vous plaît, Dieu. Encore une fois seulement. Seulement! «