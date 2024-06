Dans l’histoire de Dancing for the Devil : le culte 7M TikTok

Après que Dean, Kelly et Melanie soient devenus viraux en exprimant leurs inquiétudes concernant Miranda et Shekinah, la chasse était ouverte à toutes les personnes impliquées via YouTube, TikTok et Instagram.

Certains commentateurs ont observé que Miranda avait l’air de vivre sa meilleure vie, alors peut-être que c’était elle. famille qui avait le problème. Mais un nombre exponentiel de personnes sur les réseaux sociaux – y compris certains prétendant savoir de première main à quoi ressemblait Shekinah – étaient d’accord avec la caractérisation selon laquelle l’Église était une secte.

Les danseurs de la série ne donnent pas de détails sur tout ce dont ils auraient été témoins, mais ils ont cité la réponse à la vidéo de la famille Wilking comme ce qui les a incités à finalement rompre les liens avec Robert, Shekinah et 7M.

« C’était la première fois que nous entendions parler de la façon dont les gens étaient réellement traités à Shekinah », a déclaré Kylie. « J’ai réalisé que je pouvais me trouver dans un environnement dangereux. »

Kevin a ajouté : « Nous avons réalisé que nous avions vu des trucs bizarres. »

Aubrey a rappelé que Robert avait changé de cap à la suite de la vidéo de Wilking, disant aux danseurs de reprendre contact avec leurs familles et de s’assurer qu’ils en parlaient sur les réseaux sociaux.

Rappelant le mini-exode de Shekinah en 2022, Kailea a déclaré dans la série : « Il n’est pas possible que tous vos proches partent et que rien ne se passe. Il doit y avoir de la vérité dans tout ce qui se passe. Tout le monde ne peut pas mentir. « .