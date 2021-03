« Je sais que cela semble morne et pas sexy, mais je pense que la partie la plus importante est la camaraderie », a ajouté Parker, faisant écho à ce que Broderick a dit en 2014 sur le fait d’être « amis avant tout ». SJP a poursuivi: « Pour moi, il s’agit de me demander: avec qui est-ce que je veux m’asseoir, en Irlande? » Avec qui est-ce que je veux voir ces ruines? Qui est encore le plus difficile pour moi? Qui est-ce que j’aime le plus? » « (Ils ont un chalet dans le comté de Donegal, en Irlande, près de l’endroit où la famille de Broderick est originaire, et Parker aime aussi les escapades dans leur maison de plage des Hamptons.)

À propos de cet écueil très particulier auquel se heurtent presque tous les couples après une longue période, « Il est tout à fait normal de s’intéresser aux autres », a déclaré l’actrice. « Mais ça ne veut pas dire que tu dois aller jusqu’au bout. »

Parker et Broderick ont ​​traversé leurs propres moments difficiles et ont fait l’objet de spéculations partagées – une inévitabilité dans leur métier. Quand ils ont acheté leur maison à Brooklyn, la rumeur disait que la fin allait arriver, et il y a quelques années, il y avait des rumeurs selon lesquelles Broderick aurait triché, ce que SJP reflété à Bazar de Harper en 2013, « Ouais, je n’ai pas fait de commentaire là-dessus. »

Se rappelant une époque plus simple où elle et son mari n’étaient que quelques jeunes acteurs essayant de faire du bon travail, elle a ajouté: « Ainsi, lorsque notre mariage est entré en conversation, il ne nous est pas venu à l’esprit que nous étions obligés de répondre aux allégations. Vous devez être un peu circonspect, mais vous devez aussi prendre position, et vous devez vous y tenir. «