Ant McPartlin et sa petite amie Anne-Marie Corbett ont commencé 2021 en beauté en annonçant leur fiancée.

La très aimée présentatrice I’m A Celebrity, 45 ans, a posé la question la veille de Noël – et elle n’a pas perdu de temps à dire oui.

Ant et Anne-Marie officialisent les choses après presque trois ans ensemble et les fans ont hâte d’entendre parler de leurs projets de mariage.

Eh bien, cela fait une semaine qu’il a posé la question, ils ont eu beaucoup de temps à réfléchir!

Elle travaillait en tant qu'assistante personnelle de la star et de son épouse de l'époque Lisa Armstrong avant que le couple n'annonce son intention de divorcer en janvier 2018.









Le mariage de 11 ans de Ant avec le maquilleur s’est effondré il y a trois ans alors qu’ils disaient au monde que tout était fini entre eux.

Anne-Marie s’est séparée de son mari Scott en octobre 2017 et ils partagent deux filles ensemble.

Scott a gardé une jolie photo de famille sur son profil Twitter pendant un an comme un rappel poignant de leur vie ensemble.









Mais son ex-femme avait déménagé – et allait bientôt emménager avec la star de la télévision.

Ant et Anne-Marie ont rendu public leur histoire d’amour en juin 2018 après avoir été aperçues en train de profiter d’un voyage confortable à Harrods ensemble.

Mais son ex-épouse Lisa a appris la relation dans les journaux, selon certains rapports.

Le Sun a affirmé que le couple s'était « rapproché » à la suite de l'arrestation de Ant pour conduite en état d'ivresse et du retour ultérieur en cure de désintoxication en mars 2018.









On a prétendu qu’Anne-Marie était le «rock» de Ant pendant cette période difficile.

Une source a déclaré au journal: « » Il a vécu une période difficile.

« Mais Anne-Marie a de nouveau remis un sourire sur son visage. Elle a été son rocher. »







(Image: Daily Star, Daily Mirror, Daily Express)



Smitten Anne-Marie et Ant ne peuvent plus supporter d’être séparés – et une très grande année pourrait être à venir pour le duo.

Un porte-parole a confirmé l’engagement: «Ant et Amzie sont ravis d’annoncer leur engagement.

« La proposition a eu lieu la veille de Noël à la maison dans un cadre très romantique. »