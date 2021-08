Dans l’Extrême-Orient russe, des pionniers de la technologie rêvent d’un pôle d’innovation sur « l’île Cyborg »

VLADIVOSTOK, Russie – Pour voir les ambitions de la Russie pour sa propre version de la Silicon Valley, dirigez-vous à environ 5 600 milles à l’est de Moscou, serpentez à travers les collines de Vladivostok, puis traversez un pont entre le continent et l’île Russky. C’est ici – une tête de pont sur le bord du Pacifique – que le Kremlin espère créer une plaque tournante pour l’innovation en robotique et en intelligence artificielle dans le but de renforcer la capacité de la Russie à rivaliser avec les États-Unis et l’Asie.

Un nouveau nom pour la zone a déjà été suggéré : « Cyborg Island ».

« Nous avons un rêve », a déclaré Artur Biktimirov, un neurochirurgien en partenariat avec le développeur de prothèses de haute technologie Motorica, qui a quelques opérations sur l’île Russky et prévoit d’étendre sa présence. Biktimirov espère que Motorica sera le premier d’un boom technologique là-bas.

Ilya Chekh, chef de Motorica, qui produit des prothèses de main innovantes pour adultes et enfants, au Skolkovo Innovation Center à Moscou. (Arthur Bondar pour le Washington Post)

Le président russe Vladimir Poutine aussi. Pendant des années, Poutine a souligné la nécessité pour le pays de suivre le rythme dans le domaine de l’intelligence artificielle. En 2017, s’adressant à un groupe d’étudiants, Poutine a déclaré que « celui qui deviendra le leader dans ce domaine deviendra le maître du monde ». Lors d’une conférence sur l’IA à la fin de l’année dernière, il a averti que « l’histoire connaît de nombreux cas où de grandes entreprises mondiales et même des pays ont littéralement dormi pendant une percée technologique et ont été balayés de la scène historique du jour au lendemain ».

Mais la Russie a lutté en tant qu’héritière du formidable héritage d’innovation de l’Union soviétique pendant les courses aux armements et à l’espace de la guerre froide. Les investisseurs étrangers s’inquiètent des sanctions occidentales. Et de nombreux jeunes Russes partent à la recherche d’opportunités mieux rémunérées à l’étranger dans les domaines de la technologie et d’autres domaines, ce qui ajoute à la fuite des cerveaux nationale.

L’Extrême-Orient russe – aux portes de la Chine, de la péninsule coréenne et du Japon – a été mis à contribution. Un fonds gouvernemental commandé par Poutine investit dans des projets allant des prothèses de Motorica à Promobot, qui crée des robots étrangement réalistes. Les écoles de robotique locales pour les enfants aussi jeunes que 4 ans sont devenues à la mode – un pipeline potentiel du cru.

« Vous essayez toujours de forcer quelque chose qui, en Occident, est beaucoup plus organique et ascendant », a déclaré Jeffrey Edmonds, chercheur principal au groupe de réflexion CNA à Arlington, en Virginie. « Le gouvernement des États-Unis n’a pas à encourager la recherche sur l’IA parce que les entreprises ici veulent le faire.

Un ouvrier assemble une prothèse de main dans les bureaux de Motorica à Moscou.(Arthur Bondar pour le Washington Post) Les yeux pour les têtes en silicone sont créés dans le laboratoire Promobot de Vladivostok.(Arthur Bondar pour le Washington Post) Les enfants reçoivent une leçon sur les robots au Robocenter, une académie privée de robotique à Vladivostok. (Arthur Bondar pour le Washington Post)

Réel au toucher

Avec ses collines escarpées et ses ponts majestueux, Vladivostok a un peu de San Francisco dans son ambiance. C’est à sept fuseaux horaires et à huit heures de vol de Moscou – un coin de la Russie où les gens disent souvent qu’ils se sentent comme une arrière-pensée pour le Kremlin.

Mais au cours des six dernières années, le gouvernement a tenté de persuader les gens de s’installer dans l’est peu peuplé, offrant même un hectare gratuit (environ 2,5 acres) de terre dans la région. Certains visiteurs étrangers à Vladivostok peuvent recevoir un visa électronique simplifié et gratuit jusqu’à huit jours – une ouverture économique vers les marchés asiatiques voisins. Il existe également des allégements fiscaux régionaux pour les entrepreneurs et les investisseurs.

Une vue sur le Golden Bridge à Vladivostok. (Arthur Bondar pour le Washington Post)

En 2018, Poutine a créé le Far East High Technology Fund pour investir dans des entreprises technologiques souhaitant avoir au moins une partie de leurs opérations basées dans la région. L’un des bénéficiaires était Promobot, fondé en 2015 et parmi les plus grands fabricants de robots de service autonomes en Russie. Au cours des trois dernières années, son portefeuille s’est étendu aux robots humanoïdes aux yeux bleus et à la peau qui est réelle – mais pas chaude – au toucher.

C’est ainsi que Peter Chegodayev s’est retrouvé dans le sous-sol d’un immeuble du centre-ville de Vladivostok, partageant l’espace avec une boulangerie qui fait sentir son laboratoire comme le pain.

Chegodayev se considère comme un artiste – un sculpteur, pour être exact – plutôt qu’un ingénieur. Ses chefs-d’œuvre : des robots ornés d’une peau, de cheveux, d’yeux et même de muscles faciaux réalistes.

« Nous communiquons inconsciemment plus ouvertement avec ce qui nous ressemble », a déclaré Chegodayev. « Je pense donc que tout cela est important pour un meilleur partage d’informations entre les humains et l’intelligence artificielle, pour en tirer pleinement parti. »

L’expérience de Chegodayev comprend une décennie dans l’industrie cinématographique, où il a travaillé sur les effets visuels. Pour les non-initiés, son laboratoire ressemble maintenant à un film d’horreur.

Des bustes de têtes d’apparence humaine sont éparpillés sur les tables. Ils sont tous identiques, inspirés du co-fondateur de Promobot, Alexei Yuzhakov. L’objectif est d’avoir un jour Yuzhakov debout à côté de son clone de robot et pour le paire pour être indiscernable.

Avec de petits aimants placés avec précision sous la peau en silicone, les robots humanoïdes de Promobot peuvent reproduire presque tous les mouvements du visage des personnes. Chegodayev les a conçus de manière à ce qu’ils aient essentiellement 38 des 42 muscles faciaux humains. Mais ils peuvent être programmés pour toujours sourire.

Les cheveux sont cousus à la main rangée par rangée dans un processus extrêmement lent – cela peut prendre un mois pour un robot. Les yeux sont peints individuellement. Les visages ont même des fossettes.

Les robots sont principalement utilisés par les établissements d’enseignement, a déclaré le directeur du développement de Promobot, Oleg Krivokurtsev. Par exemple, les étudiants en médecine russes peuvent s’entraîner à sonder un patient avec un. Les versions plus anciennes fonctionnent comme des robots de service client dans les musées et les bureaux du gouvernement à Moscou et à Perm, en Russie, où se trouve le siège de la société.

Krivokurtsev a déclaré que l’avantage d’ouvrir une division à Vladivostok est une main-d’œuvre moins chère par rapport à Moscou – et encore plus par rapport aux pays les plus puissants de la technologie. Cela pourrait aussi être un nouveau point de départ.

« Maintenant, nous prévoyons d’entrer activement dans la région Asie-Pacifique depuis Vladivostok », a-t-il déclaré. « Et nous avons déjà commencé ce travail.

« Les humains du futur »

Sur l’île Russky, à quelques minutes en voiture du bureau de Promobot, une autre entreprise a en tête les cyborgs – ou « les humains du futur », comme les appelle Ilya Chekh, le chef de Motorica. Pour l’instant, ils ont un bras. Chekh a déclaré que les organes et les os artificiels pourraient être les prochains.

Les prothèses de bras bioniques de Motorica utilisent des capteurs connectés au tissu musculaire d’un patient pour permettre certains mouvements, comme saisir une bouteille. L’objectif à long terme est de lancer une prothèse qui simulera complètement la mobilité de la main, en utilisant l’intelligence artificielle.

Le déménagement prévu de Motorica sur l’île Russky en fera l’une des premières entreprises technologiques à y avoir une base. Avec une population de moins de 6 000 habitants, l’île Russky reste largement sous-développée au-delà du campus de l’Université fédérale d’Extrême-Orient, qui a ouvert ses portes en 2013. Le campus accueille un forum économique annuel et a été le lieu de rencontre de Poutine et de Kim Jong Un de la Corée du Nord en 2019. L’université dispose également de son propre programme d’accompagnement des start-ups.

Motorica a proposé de transformer l’île de 38 milles carrés (près de deux fois la taille de Manhattan) en une zone spéciale qui éliminerait les barrières réglementaires et juridiques sur les dispositifs et capteurs implantables, accélérant essentiellement le développement de ces technologies médicales. D’où l’idée de « Cyborg Island ».

« Il aurait ses propres réglementations, des comités d’éthique simplifiés, une certification simplifiée, une capacité à mener certaines opérations pilotes sans passer par des essais cliniques, etc. », a déclaré Chekh.

Une vue sur l’île Russky, avec le monastère Saint-Séraphin au premier plan et une base militaire au sommet de la colline. (Arthur Bondar pour le Washington Post) Une bibliothèque sur le campus de l’Université fédérale d’Extrême-Orient, qui a ouvert ses portes sur l’île Russky en 2013. (Arthur Bondar pour le Washington Post) Un vieux bateau de pêche est vu sur l’île Russky.(Arthur Bondar pour le Washington Post)

La base actuelle de Motorica est le Skolkovo Innovation Center à Moscou, un site gouvernemental pour les start-ups. Le plan est de déplacer progressivement une plus grande partie des opérations vers l’île Russky et d’aider à déclencher un nouveau cluster technologique.

« Si vous prenez la Chine et les États-Unis, alors naturellement, la Russie est bien pire pour se développer, mais pas dans tous les domaines », a déclaré Chekh. « Je vois de telles initiatives liées aux technologies invasives comme beaucoup plus prometteuses en termes de leadership technologique que l’IA. »

« Pour l’IA, il semble qu’il soit un peu tard, mais nous avons au moins les meilleurs programmeurs du monde », a-t-il ajouté.

Des tout-petits avec des bots

Dans une salle de classe du Robocenter de Vladivostok, une académie privée de robotique, trois enfants de 5 ans se tiennent autour d’une piste de fortune tenant des télécommandes.

Leurs créations – des robots automatisés de base fabriqués à partir de Legos – s’écrasent les unes sur les autres.

La seule fille du groupe crie victorieusement que son robot « princesse » bat les garçons. Pendant ce temps, un élève au poste de travail principal appelle l’enseignant pour obtenir de l’aide.

« Je n’arrive pas à comprendre comment programmer ça », lui dit-il.

En sept ans, le Robocenter s’est étendu à sept sites dans l’Extrême-Orient russe, avec 2 500 étudiants. Au moment où ils obtiennent leur diplôme, ils auront tout appris, de la programmation à la construction de robots sous-marins en passant par la modélisation 3D et auront souvent participé à des compétitions internationales de robotique.

« Avant, c’était à la mode d’aller à des cours de danse ou de faire du sport », a déclaré le réalisateur Sergei Moon. « Et maintenant, c’est la robotique. Je sais que les gens demandent souvent aux autres : « Emmenez-vous vos enfants dans des clubs de robotique ? » Je veux dire, cela devient presque une chose incontournable pour de nombreuses familles. »

Les jeunes du Robocenter de Vladivostok, qui est devenu un lieu populaire pour tout apprendre, de la programmation à la modélisation 3D. (Arthur Bondar pour le Washington Post)

La Russie se vante depuis longtemps de ses innovations en matière de robots, notamment le lancement d’un robot humanoïde grandeur nature, Fedor, dans l’espace en 2019. Plus tôt cette année, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a déclaré que la Russie commençait la « production en série de robots de combat », ajoutant qu’ils sont « des robots qui peuvent vraiment être montrés dans des films de science-fiction, car ils sont capables de se battre seuls ».

Mais au Robocenter de Vladivostok, Dmitry Sapinsky, 16 ans, l’un des meilleurs étudiants de l’académie, regarde la robotique américaine avec admiration, admirant en particulier le travail de Boston Dynamics, comme la programmation de robots pour danser en synchronisation. Le rêve est de fréquenter le Massachusetts Institute of Technology, mais une université à Moscou ou à Saint-Pétersbourg est plus probable, a-t-il déclaré.

Même avec la vision du Kremlin de faire de l’Extrême-Orient sa base technologique, la réalité est que le tirage au sort est toujours à l’Ouest. Et il y a un long chemin à parcourir avant que cela change.

Une femme et un enfant visitent le mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Vladivostok. (Arthur Bondar pour le Washington Post) Les dômes de la cathédrale orthodoxe Spaso-Preobrazhensky brillent au coucher du soleil à Vladivostok. (Arthur Bondar pour le Washington Post) Des adolescents sont vus à travers la fenêtre d’un bus public, avec la cathédrale Spaso-Preobrazhensky de Vladivostok en arrière-plan. (Arthur Bondar pour le Washington Post)

« Les gens doivent vouloir venir ici, vous savez ? » dit Lune. « Nous devons leur offrir des logements abordables, des salaires décents, de nombreuses entreprises avec des conditions favorables pour les entreprises. »

« Nous devons clairement faire la distinction entre l’ostentation que nos dirigeants diffusent et la situation réelle », a-t-il ajouté. « La situation réelle est que la robotique en Russie est peu développée, et en termes de robotique industrielle, la Russie n’est pas dans le top 10. »

Mary Ilyushina à Moscou a contribué à ce rapport.

