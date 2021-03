Dans leurs propres mots: pourquoi les experts disent que les écoles élémentaires devraient ouvrir.

Les scientifiques et les médecins qui étudient les maladies infectieuses chez les enfants ont largement convenu, dans une récente enquête du New York Times sur les ouvertures d’écoles, que les élèves du primaire devraient pouvoir fréquenter l’école en personne maintenant. Avec des mesures de sécurité comme le masquage et l’ouverture des fenêtres, les avantages l’emportent sur les risques, ont déclaré la majorité des 175 personnes interrogées.

Ils ont fait des commentaires au Times sur des sujets clés, notamment les risques pour les enfants de ne pas être scolarisés; les risques pour les enseignants d’être à l’école; si les vaccins sont nécessaires avant d’ouvrir les écoles; comment atteindre la distance dans les salles de classe bondées; quel type de ventilation est nécessaire; et si les districts scolaires de leurs propres enfants ont bien fait les choses.

Outre leur travail quotidien sur Covid-19, la plupart des experts avaient eux-mêmes des enfants d’âge scolaire, dont la moitié fréquentaient l’école en personne.

Ils ont également discuté de la question de savoir si les nouvelles variantes pouvaient changer même les plans d’ouverture d’école les mieux conçus. «Il y aura beaucoup d’inconnues avec de nouvelles variantes», a déclaré Pia MacDonald, épidémiologiste des maladies infectieuses à RTI International, un groupe de recherche. «Nous devons planifier pour les attendre et développer des stratégies pour gérer l’école face à ces nouvelles menaces.»