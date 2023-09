Dans leurs histoires et leurs chansons, les artistes gardent les yeux du monde entier sur Mahsa Amini et sur le sort des femmes iraniennes

Un an après la mort de Mahsa Amini, les artistes du Canada et du monde entier contribuent à maintenir en vie le sort des femmes et des minorités iraniennes.

La femme kurde de 22 ans a été arrêtée par la police des mœurs iranienne à Téhéran le 13 septembre 2022, pour avoir prétendument porté incorrectement son hijab. Elle est tombée dans le coma après avoir été emmenée dans un centre de détention et est décédée trois jours plus tard.

La mort d’Amini a déclenché des manifestations massives en Iran exigeant la fin du conflit. Code vestimentaire strict de la République islamique. Cela a suscité des manifestations internationales appelant à de plus grandes libertés pour les femmes et les minorités. Et cela apparaît dans les œuvres de musiciens, de conteurs, de cinéastes et bien d’autres encore qui utilisent leurs médiums pour faire vivre l’histoire.

« Être témoin de la façon dont les Iraniens ont défendu leurs droits m’a inspiré à devenir militant et à raconter et partager mes histoires personnelles de cinéaste avec le monde entier », a déclaré Atefeh Khademolreza, une cinéaste irano-canadienne qui vit maintenant à Toronto.

« Je voulais faire partie de ce mouvement… amplifier la voix des femmes en Iran et aussi des personnes LGBTQ+ »

J’ai appris du mouvement « Femme, Vie, Liberté » que l’obtention de la liberté a un prix. – Atefeh Khademolreza, cinéaste canado-iranienne

Le court métrage de Khademolreza Météoreprojeté au Festival international du film de Toronto (TIFF) 2023, explore la mort mystérieuse de son meilleur ami gay en Iran.

« Il s’agit de combien il est difficile d’être soi-même dans un pays comme l’Iran. Et c’est une question de tristesse mais en même temps d’espoir », a-t-elle déclaré.

Khademolreza a déclaré que le fait de réaliser ce film représentait un sacrifice personnel. Elle ne peut pas retourner en Iran par crainte de représailles de la part du régime du pays.

« J’ai appris du mouvement « Femme, Vie, Liberté » que parvenir à la liberté a un prix », a-t-elle déclaré.

« Ma voix est mon arme »

La chanteuse iranienne Faravaz Farvardin utilise sa musique pour défendre à distance les droits des femmes.

Originaire de Téhéran, elle est venue en Allemagne pour une représentation en 2018 et habite désormais dans ce pays en tant que réfugiée politique.

« Je ne peux tout simplement pas voir la douleur des autres et me taire », a déclaré Farvardin, qui risque une peine d’un an en Iran pour sa musique. « Ma voix est mon arme et je l’utilise. »

La chanteuse iranienne Faravaz Farvardin affirme que sa nouvelle chanson Ey Iran vise à donner une voix à ceux qui sont opprimés en Iran et à encourager la résistance. (Faravaz Farvardin/Instagram)

Pour marquer l’anniversaire de la mort d’Amini, le chanteur de 33 ans a sorti une nouvelle chanson intitulée Eh Iranqui donne une voix aux opprimés en Iran et encourage la résistance, a-t-elle déclaré.

« Mon espoir pour mon pays est « Femme, Vie, Liberté ». Je pense que ce slogan a tout pour plaire », a-t-elle déclaré. « Un pays où les femmes sont libres et en sécurité, où la vie continue et où la liberté existe. »

Le prix de la protestation

En Iran, les artistes et les femmes ont exprimé leur désaccord de diverses manières : en chantant en public, en brûlant des hijabs, en se coupant les cheveux et en inscrivant des slogans de résistance dans des graffitis.

Pour certains, ces actes de défi ont coûté très cher.

L’éminent rappeur iranien Toomaj Salehi, qui a vivement critiqué la République islamique à travers ses paroles, a été reconnu coupable en juillet de « corruption sur Terre », l’un des délits les plus graves du pays. Il a échappé à la peine de mort, mais a tout de même été condamné à six ans de prison.

Il n’est pas seul.

Une murale réalisée par l’artiste Jasmine Dearden mettant en vedette Mahsa Amini dans le quartier Cabbagetown de Toronto. (Idil Mussa/CBC News)

Près de 20 000 personnes ont été arrêtées lors de manifestations, selon des militants des droits de l’homme en Iran. Le groupe, qui suit de près la répression en Iran, affirme qu’au moins 527 personnes ont également été tuées lors des manifestations.

Persis Karim, directeur du Centre d’études sur la diaspora iranienne à l’Université d’État de San Francisco, a déclaré que les artistes prennent toujours de gros risques pour défier le régime iranien et faire pression en faveur de la liberté.

« Ce n’est pas nouveau pour les Iraniens. Ils ont utilisé l’art lors de la révolution de 1979. Ils ont utilisé la performance. Ils ont utilisé la musique pour rallier les gens dans la transformation de leur société », a-t-elle déclaré.

« L’art, à la fois visuel, mais aussi musical… et l’art de la performance ont été essentiels pour maintenir la lutte, mais aussi pour créer des opportunités pour que les gens en dehors de l’Iran comprennent les enjeux de ce mouvement de protestation. »

Karim pense que les artistes ont contribué à maintenir l’attention nécessaire sur les développements en Iran alors que l’attention des médias mondiaux s’est estompée.

« Des peintures murales sont apparues dans tout le pays aux États-Unis, où les gens voulaient souligner l’importance du mouvement Woman Life Freedom en tant que mouvement de protestation révolutionnaire dirigé par des femmes », a-t-elle déclaré.

« C’est un moment où une solidarité mondiale autour de la lutte pour les droits des femmes et les droits humains est absolument essentielle. »