Dans leur romance « simple » – Hollywood Life

Kylie Jenner et Timothée ChalametLa nouvelle relation de est apparemment plutôt passionnée. Le magnat du maquillage de 26 ans et l’acteur de 27 ans ont fait la une des journaux lorsqu’ils ont été photographiés montrant un PDA à Beyoncéc’est Visite de la Renaissance concert ce week-end, et nous apprenons maintenant qu’ils auraient une alchimie « hors du commun » et qu’ils auraient vécu une romance « simple ». [They have a] « une connexion vraiment étroite » et « leur alchimie est hors du commun », a déclaré un initié Nous chaque semaine. La source a également déclaré qu’ils « prenaient autant de temps l’un pour l’autre » que possible malgré leurs « emplois du temps incroyablement chargés ».

Une autre source a déclaré PERSONNES que leur romance a été « amusante et simple » et a confirmé la durée de leur relation. « Cela fait maintenant six mois qu’ils se voient. Il rend Kylie heureuse », a déclaré la source. « Il a sa propre vie et comprend que Kylie doit donner la priorité à ses enfants. »

Timothée Chalamet et Kylie Jenner au concert d’anniversaire de Beyoncé ce soir à Los Angeles (📹 Chrissgardner) pic.twitter.com/7sLYvyYYg8 – Fans de Timothée Chalamet (@TimotheeUpdates) 5 septembre 2023

« Il est charmant, très affectueux et protecteur envers Kylie », a poursuivi la source. « Elle aime que ce soit un gars privé. »

« Ils ont passé un moment formidable ensemble au concert de Beyoncé », a également déclaré la première source. « [Their] le lien ne cesse de se renforcer.

Kylie et Timothee ont déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois en avril 2023 et ont semblé essayer de garder leurs sorties aussi privées que possible. Le premier a été vu visiter la maison du second à plusieurs reprises au cours des derniers mois, mais leur présence au concert de Beyoncé est la première fois qu’ils expriment ouvertement leur affection l’un pour l’autre. Des rumeurs de rupture ont également eu lieu il y a à peine un mois, mais force est de constater que tout va bien entre eux !

Avant que Kylie ait une relation amoureuse avec Timothée, elle entretenait une relation intermittente avec le rappeur. Travis Scottqui est le père de ses deux enfants, Stormi5, et Aire, 1. Les anciens tourtereaux auraient rompu définitivement les choses en janvier 2023, mais sont restés amicaux dans la coparentalité de leurs enfants et ont souvent été vus ensemble lors d’occasions spéciales comme des anniversaires et plus encore. Avant Kylie, Timothée a eu une relation amoureuse avec Lourdes Léon, Lily-Rose Deppet Eiza González.