Dans l’étonnante image du télescope Webb, des milliers de galaxies brillantes brillent

L’univers est un lieu de crainte. Une nouvelle image du télescope spatial James Webb révèle des milliers de galaxies vues dans une seule petite tranche de ciel. Prends ton temps. Remarquez les spirales. Les points lumineux lointains. Les étoiles scintillantes. Le grand nombre de galaxies.

“Cette belle image couleur dévoile avec des détails sans précédent et une profondeur exquise un univers plein de galaxies jusqu’aux confins, dont beaucoup étaient auparavant invisibles pour Hubble ou les plus grands télescopes au sol, ainsi qu’un assortiment d’étoiles au sein de notre propre Milky Voie galaxie,” La NASA a déclaré dans un communiqué mercredi. Les étoiles sont les objets avec des pointes de lumière qui en sortent.

JWST est un projet conjoint de la NASA, de l’Agence spatiale européenne et de l’Agence spatiale canadienne. Voici la diffusion complète de l’image qu’ils ont partagée.

NASA/ESA/CSA/Rolf A. Jansen (ASU)/Jake Summers (ASU)/Rosalia O’Brien (ASU)/Rogier Windhorst (ASU)/Aaron Robotham (UWA)/Anton M. Koekemoer (STScI)/Christopher Willmer (Université de l’Arizona)/Équipe JWST PEARLS/Rolf A. Jansen (ASU)/Alyssa Pagan (STScI)



Cette partie du ciel s’appelle le pôle nord de l’écliptique. Webb a utilisé sa caméra proche infrarouge (NIRCam) et les chercheurs ont amélioré la vue en ajoutant des données de lumière ultraviolette et visible du télescope spatial Hubble. L’image fait partie d’un article publié dans Astronomical Journal cette semaine.

La vue de l’espace à élimination directe nous est offerte par les principales zones extragalactiques pour la réionisation et la science de la lentille (Perles) projet. L’objectif du programme est d’étudier comment les galaxies s’assemblent et grandissent. L’équipe de Pearls est ravie de l’image. “Je peux voir des ruisseaux, des queues, des coquilles et des halos d’étoiles dans leur périphérie, les restes de leurs blocs de construction”, a déclaré le chercheur Rolf Jansen de l’Arizona State University.

Vous avez peut-être entendu parler du célèbre Images en champ profond de Hubble, parsemée de masses de galaxies. La dernière de Webb s’appelle une image à champ large moyen-profond. La NASA explique: “” Moyennement profond “fait référence aux objets les plus faibles qui peuvent être vus sur cette image, qui sont d’environ 29e magnitude (1 milliard de fois plus faibles que ce qui peut être vu à l’œil nu), tandis que” champ large “fait référence à la superficie totale qui sera couverte par le programme, environ un douzième de la superficie de la pleine lune.”



Le projet Pearls ne fait que commencer. JWST pourra s’appuyer sur les données initiales et ajouter de nouvelles observations au fil du temps. Pendant ce temps, nous pouvons profiter de la beauté de cette image étoilée et étoilée qui met en perspective notre petit coin de l’univers.