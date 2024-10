Dans l’état d’esprit qui a conduit JJ Redick à devenir entraîneur – et à sa première victoire

JJ Redick s’était toujours battu.

Il a combattu les huées des foules de l’Atlantic Coast Conference alors qu’il devenait l’un des meilleurs – et des plus détestés – joueurs de l’histoire du basket-ball universitaire.

Il a combattu l’idée que son jeu ne serait pas adapté aux pros, que les premiers combats n’étaient pas révélateurs de qui il pourrait devenir. Il s’est battu pour devenir l’un des meilleurs acteurs de la NBA, puis s’est battu contre le temps et un corps vieillissant pour y rester.

À la retraite, il a lutté contre la complaisance. Il est resté occupé en tant que podcasteur, entrepreneur et diffuseur.

L’entraîneur des Lakers, JJ Redick, regarde le terrain vers l’attaquant LeBron James lors de la victoire de l’équipe contre les Timberwolves du Minnesota mardi à la Crypto.com Arena. (Éric Thayer / Associated Press)

Mais au début du printemps dernier, Redick a décidé qu’il était temps d’arrêter les combats. Il était temps de céder.

« À un moment donné, il faut simplement écouter son âme et ne pas avoir peur des conséquences de tout ce qui arrive par la suite », a déclaré Redick au Times. « Tu dois juste y aller, je suppose. »

Et donc Redick a pris sa décision. Il allait écouter son âme. Il ne voulait pas seulement entraîner en NBA. Il en avait besoin.

Mardi soir, après que les Lakers aient battu les Timberwolves 110-103, Redick se tenait dans le couloir, les cheveux encore mouillés par le bain de célébration que ses joueurs lui avaient donné dans les vestiaires. Il n’y avait aucun doute. C’était là qu’il était censé être.

Mais, pour être honnête, cela aurait été le cas de toute façon.

« Je dirais que chaque jour a renforcé cela », a déclaré Redick. «C’est la vérité honnête. Depuis le premier jour de travail jusqu’à aujourd’hui, chaque jour a été formidable. C’est le fait.

Avant le match d’ouverture de mardi, un match que les Lakers ont remporté avec précision et exécution plus qu’avec des tirs, Redick s’est réengagé à séparer le travail des résultats.

« Je ne vais pas me laisser prendre au piège du résultat. C’est une longue saison. Nous avons parlé depuis le premier jour de la question du processus », a déclaré Redick avant le match. « Et il y a des choses sur lesquelles nous avons insisté ce matin et que nous savons que nous devons faire pour rivaliser avec le Minnesota. Et si nous faisons ces choses, nous pouvons nous améliorer, apprendre et grandir. Nous aimerions tous gagner. J’aimerais aller 82-0. Mais fondamentalement, je ne peux tout simplement pas me laisser entraîner dans les victoires et les défaites. Cela va me rendre fou si nous perdons. Je vais vous le dire.

« Mais ce sera une grande opportunité de croissance pour nous contre cette équipe si nous pouvons exécuter les choses sur lesquelles nous avons insisté au cours des trois derniers jours. »

Mardi, ils l’ont fait. Alors que l’accent mis sur les tirs à trois points a dominé les discussions lors de la pré-saison, ils n’en ont réalisé que cinq sur 30. Cependant, la menace de tir, combinée à un découpage et un espacement organisés, a permis aux Lakers de réaliser des paniers faciles.

« Le plan de match, les plans qu’il avait des deux côtés du terrain, il nous fait confiance », a déclaré Anthony Davis. « Nous lui faisons confiance, dans la mesure où il nous enseigne, ce qu’il veut que nous fassions sur le terrain des deux côtés et c’est notre travail d’aller l’exécuter. Je pense que nous étions très préparés ce soir.

Davis en a profité plus que quiconque, menant les Lakers en minutes, tentatives de placement, points, rebonds et blocages.

« AD a été phénoménal ce soir », a déclaré Redick. « J’avais l’impression qu’il avait attaqué le jeu de la bonne manière. »

L’attaquant des Lakers Anthony Davis dunk le ballon, marquant deux de ses 36 points contre les Timberwolves du Minnesota à la Crypto.com Arena mardi. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Le nouvel entraîneur des Lakers a également effectué le remplacement le plus attendu de la saison, mettant LeBron et Bronny James ensemble dans le match au deuxième quart pour un décalage de trois minutes.

« Dans la bataille de compétition, je me demandais pendant un match nul pourquoi tout le monde commençait à applaudir si fort, puis j’ai réalisé ce qui se passait et je me suis dit : « Oh, c’est cool. » C’est cool », a déclaré Redick. « Nous avions l’impression, en termes de sensation de jeu, de pouvoir jouer ces dernières minutes avec ces deux gars ensemble – [Austin Reaves] était au sol, AD était au sol, évidemment LeBron était au sol – cela représentait une opportunité pour Bronny.

« Il a bien joué, il a concouru tout au long de la pré-saison, juste pour lui donner une chance de se lancer dans un match de saison régulière. »

Aux yeux de Redick, mardi était consacré aux joueurs – à la domination de Davis, à la force de Rui Hachimura, à l’agitation de Reaves et au jeu opportun de D’Angelo Russell. Et pas à propos de lui.

Il l’a dit avant le match.

« Tout ce que j’avais imaginé dans ma vie antérieure a disparu. C’est qui je suis maintenant. Je suis entraîneur. Et donc je n’ai pas l’impression que ce soir ne concerne pas du tout moi. Il s’agit de notre équipe », a-t-il déclaré.

Alors que ses cheveux habituellement coiffés commençaient à sécher, Redick se souvint du moment où son identité avait basculé. C’était avant même la fin de la saison dernière, avant que les Lakers n’aient un poste vacant, avant que son travail de diffuseur ne soit terminé. Ses conversations avec son coach de performance étaient toutes centrées sur une chose.

« À chaque séance, nous en parlions », a déclaré Redick au Times. « À ce moment-là, j’ai simplement dit : « C’est ce que je suis censé faire en ce moment. C’est qui je suis.’

Son âme lui parlait. Et il n’a pas fallu une victoire mardi pour que Redick soit heureux d’avoir décidé d’écouter.

Mais ça n’a certainement pas fait de mal non plus.