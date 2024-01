Dans l’État de Washington, les pharmaciens pourraient bientôt prescrire et délivrer de la mifépristone : Shots

basculer la légende Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images

Au cours des derniers mois, une poignée de pharmacies communautaires dans les États où l’avortement reste légal, ont commencé à profiter d’une nouvelle règle qui leur permet d’exécuter les ordonnances de mifépristone, la pilule abortive. Avant le changement de règle, finalisé en janvier dernier par la Food and Drug Administration, les femmes enceintes devaient obtenir le médicament directement auprès de leur médecin ou par courrier si elles utilisaient la télémédecine, selon les lois de leur État.

Les experts en santé reproductive ont déclaré que l’assouplissement de cette exigence pourrait contribuer à atténuer la fardeau croissant sur les cliniques d’avortement dans les États où l’avortement est légal. Et peut-être que nulle part ailleurs le potentiel n’est plus grand que dans l’État de Washington, où des efforts sont en cours pour ouvrir l’accès à l’avortement médicamenteux d’une manière radicalement nouvelle : en formant les pharmaciens non seulement à distribuer des pilules abortives, mais aussi à les prescrire à leurs pharmaciens sans rendez-vous. les patients.

“Nous pensons que cela pourrait avoir un impact énorme dans notre État”, déclare Don Downing, professeur émérite de pharmacie clinique à l’Université de Washington à Seattle. L’avortement médicamenteux représente désormais plus de la moitié des avortements aux États-Unis

Au printemps dernier, Downing et ses collègues ont lancé le Pharmacy Abortion Access Project pour fournir aux pharmaciens communautaires de Washington une formation sur le dépistage de l’éligibilité à l’avortement médicamenteux, la prescription de pilules abortives et leur distribution dans leurs magasins physiques – un modèle de soins rationalisé qui actuellement n’existe nulle part ailleurs aux États-Unis.

“Il s’agit de rencontrer les femmes là où elles se trouvent”, déclare Downing, ajoutant que près de 90 % des Américains vivent dans un rayon de 5 milles d’une pharmacie communautaire et que les patients visitent leur pharmacien presque deux fois plus souvent lorsqu’ils consultent leur médecin traitant. “Nous pensons que cela peut servir de modèle à d’autres Etats.”

Et cela peut être bien plus qu’une question d’accès physique. Les pharmaciens sont régulièrement classés parmi les prestataires de soins de santé les plus fiables, dit-il. “Nous pensons donc qu’il y a peut-être des gens – peut-être beaucoup de gens – pour qui il est trop effrayant, trop stigmatisant d’aller chez le médecin mais qui, comme nous l’avons vu au fil des années, se sentent très à l’aise de venir chez nous.”



basculer la légende Mike Kane pour NPR

La première cohorte compte 10 pharmaciens et Downing s’attend à ce qu’ils commencent à prescrire dans les prochaines semaines. Mais la nouvelle se répand, dit-il. De plus en plus d’appels arrivent. Et Downing se retrouve souvent à expliquer comment une loi adoptée il y a plus de 40 ans a ouvert la voie à ce modèle, en permettant aux pharmaciens de Washington de prescrire tout médicament approuvé par la FDA.

Redéfinir la pharmacie

En 1979, Washington est devenu le premier état dans la nation pour promulguer une législation permettant la formation de accords de pratique collaborative, ou CPA. En vertu de ces ententes, un prescripteur agréé, comme un médecin ou une infirmière praticienne, peut déléguer à un pharmacien le pouvoir de prescrire un médicament donné et de l’administrer aux patients.

Cette étape a ouvert la voie aux pharmaciens pour élargir leur champ d’exercice à Washington – et Downing a passé sa carrière à travailler à l’élargir davantage.

En tant qu’étudiant au doctorat au milieu des années 1970, Downing faisait partie d’une campagne croissante menée par le service de santé indien visant à faire appel aux pharmaciens pour atteindre les communautés mal desservies. Préoccupé par les faibles taux de vaccination des Amérindiens, longtemps négligés par le gouvernement fédéral, il a aidé les militants autochtones de Seattle à bâtir le pays. première clinique tribale urbaine. Après avoir obtenu son diplôme, il est allé travailler avec d’autres tribus, en tant que pharmacien médical dans les réserves de la région.

Ces expériences ont ouvert les yeux de Downing sur les vastes inégalités dans l’accès aux services de santé de base – et sur le potentiel inexploité des pharmaciens pour contribuer à combler cet écart. Au début des années 1990, lui et son collègue Jackie Gardner, professeur d’épidémiologie à l’UW, ont commencé à former des pharmaciens communautaires pour administrer des vaccins contre la grippe et d’autres vaccins, ce qui a conduit au lancement du programme. premier programme de formation formalisé en 1994. Aujourd’hui, les pharmaciens des 50 États administrent régulièrement des vaccins.

Suite à ce succès, Downing, Gardner et d’autres collègues de l’UW en partenariat avec l’association à but non lucratif PATH développer le premier programme national de contraception d’urgence fourni par les pharmaciens. À l’époque, les femmes qui avaient besoin d’une contraception d’urgence devaient prendre rendez-vous chez le médecin, ce qui impliquait souvent de s’absenter du travail ou de l’école, de trouver un moyen de transport et d’organiser la garde de leurs enfants. “Nous savions qu’il y avait une demande non satisfaite”, explique Downing. “Mais nous n’avions aucune idée de combien.”

Lorsque le projet pilote a démarré en 1998, ils espéraient atteindre environ 1 500 femmes, dit-il, “et nous pensions être optimistes”. À la fin de l’année suivante, ils en avaient inscrit près de 12 000les pharmaciens de Washington rédigeant plus d’ordonnances de contraception d’urgence en un seul mois que les médecins de l’État n’en avaient rédigé l’année précédente.

La contraception d’urgence est désormais en vente libre, mais la faire prescrire par les pharmaciens était une étape importante, explique Elisa Wells, cofondatrice du groupe pour le droit à l’avortement Plan C, qui a contribué au démarrage du projet alors qu’elle travaillait chez PATH. “Et pour quelque chose comme la contraception d’urgence, où il y a un compte à rebours – et cela est également vrai pour l’avortement – cette commodité est cruciale.”

Downing a également travaillé pendant des années pour que les pharmaciens soient remboursés par les assureurs pour ces services cliniques. Enfin, en 2015, le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a signé une loi rendant Washington le premier État de la nation reconnaître officiellement les pharmaciens comme prestataires médicaux et exiger qu’ils ne soient pas exclus des réseaux d’assurance maladie.

“Cela a permis aux pharmaciens de Washington de fonctionner dans toute la mesure de leur permis d’exercice et de leur formation”, a déclaré Jenny Arnold, directrice générale de la Washington State Pharmacy Association, soulignant que les pharmaciens d’aujourd’hui terminent généralement un doctorat et que nombre d’entre eux poursuivent leur résidence. “Ils peuvent faire bien plus que simplement s’assurer que le patient reçoit les bons médicaments dans le flacon.”

Et pourtant, dans de nombreux États, dit-elle, les pharmaciens sont encore largement sous-utilisés. Alors que tous les États autorisent désormais les pharmaciens à conclure un accord de pratique collaborative, la plupart limitent le pouvoir de prescription des pharmaciens à certains patients, circonstances ou types de médicaments. La loi de Washington régissant les CPA est l’une des plus larges et des plus flexibles, permettant aux cliniciens eux-mêmes de décider quoi prescrire et à qui.

À Washington, presque tous les pharmaciens sont inscrits à un CPA, explique Arnold. En plus de prescrire des contraceptifs et de vacciner contre la grippe, de nombreux pharmaciens a longtemps joué un rôle de premier plan dans la gestion des maladies chroniques – des maladies cardiaques et de l’hypertension au diabète, à la dépression et à la douleur. « Les pharmaciens sont très intégrés dans leur communauté », dit-elle. “Ils sont ouverts le soir, le week-end et les jours fériés, et souvent, vous n’avez pas besoin de rendez-vous pour en voir un.”

Obstacles à l’avortement médicamenteux

Cela ne signifie pas que tous les pharmaciens de Washington vont commencer à prescrire des pilules abortives, dit Arnold.

Pour un, plusieurs disent qu’ils manquent une connaissance suffisante de l’avortement médicamenteux, qui n’est pas couvert par les programmes des écoles de pharmacie. C’est là que le programme de formation de Downing comble une lacune, guidant les pharmaciens à travers un protocole « sans test » conçu pour évaluer les patients à distance, sans avoir recours à une échographie, un examen pelvien ou des analyses de sang. Le protocole comprend des lignes directrices pour la sélection appropriée des patientes, le schéma thérapeutique et les soins de suivi, et exclut les patientes présentant des symptômes ou des facteurs de risque de grossesse extra-utérine.

La plus grande étude américaine Jusqu’à présent, les études de dépistage sans test de l’avortement médicamenteux ont révélé que celui-ci était sûr et efficace, avec des résultats similaires à ceux des patientes ayant reçu des soins en personne.

Il existe également plusieurs obstacles administratifs, tant pour le pharmacien que pour la pharmacie qui l’emploie.

Même si la FDA autorise désormais les pharmacies de détail à délivrer de la mifépristone, elle exige également que ces les pharmacies vont se soumettre à un nouveau processus de certification. Actuellement, on sait qu’une seule pharmacie à Washington a été certifiée. Mais…