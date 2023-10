Dans l’est de l’Ukraine, de petites équipes d’assaut avancent tranquillement contre la Russie

Des soldats de la 80e brigade d’assaut aérien séparée se préparent à partir à bord d’un véhicule blindé de transport de troupes pendant leur entraînement dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. (Heidi Levine pour le Washington Post)

RÉGION DE DONETSK, Ukraine — Le soldat ukrainien était seul sur la route lorsqu’il s’est approché du nid de frelons sous ses pieds : un groupe d’une dizaine de Russes dans un tuyau de drainage transformé en bunker de fortune. Alors que quelques-uns de ses camarades à proximité le couvraient, le soldat s’est avancé le long de la route d’Andriivka, un petit village stratégique de l’est de l’Ukraine. Le soldat a lancé une charge explosive à l’intérieur du tuyau et s’est enfui en courant.

L’explosion a tué les Russes à l’intérieur, ont déclaré les soldats ukrainiens de l’unité, et a été un moment clé dans la mission visant à arracher le village occupé des mains russes.

Alors que de grandes et complexes manœuvres se déroulent dans la contre-offensive du sud de l’Ukraine et que des duels d’artillerie à longue portée tonnent le long des lignes de front, ces tactiques en petites équipes sont moins visibles.

Mais ces assauts furtifs d’une poignée de soldats prenant d’assaut les positions ennemies ont discrètement contribué aux récentes avancées dans la région orientale de Donetsk, à l’extérieur de Bakhmut, ont déclaré des combattants et des commandants ukrainiens.

En infériorité numérique et en armement, les équipes ukrainiennes, composées de quatre à douze personnes, peuvent attaquer à pied de manière beaucoup moins visible qu’avec des véhicules, surprenant les ennemis complaisants et déclenchant le chaos sur le front.

Selon les soldats, cette stratégie a aidé les forces ukrainiennes à reprendre Andriivka et un autre village, Klishchiivka – des étapes importantes pour accroître la pression sur les Russes qui réapprovisionnent les forces à Bakhmut et dans ses environs.

Ces combats intenses ont entraîné des coûts élevés, ont déclaré les troupes et le personnel médical.

Les forces russes sont retranchées et protégées par des mines, de l’artillerie et d’interminables sorties de drones. Les soldats ukrainiens doivent se frayer un chemin à travers tout cela, parfois suffisamment près pour lire les étiquettes nominatives sur le gilet pare-balles d’un ennemi. Dans le cas où des soldats seraient blessés ou tués, cette proximité signifie que l’évacuation est une entreprise longue et dangereuse.

« L’ennemi mord, riposte, ils ont un gros avantage, un contre cinq », a déclaré un commandant de peloton d’assaut avec l’indicatif d’appel Pourcent. Comme les autres soldats, Percent est identifié par son indicatif d’appel, conformément au protocole militaire ukrainien.

L’unité de Percent, la 3e brigade d’assaut séparée, a participé à la libération d’Andriivka à la mi-septembre. Certains blessés sont revenus sur le champ de bataille, mais beaucoup d’autres ne l’ont pas fait. « Nous avons subi de lourdes pertes », a-t-il déclaré.

Le concept de mobilisation de petits groupes d’assaut pour déséquilibrer un ennemi plus important n’est pas nouveau, mais il est adapté aux circonstances de la région de Bakhmut.

Les soldats doivent se déplacer rapidement et durement vers l’ennemi, creuser le sol pour le repousser, puis avancer à nouveau à un rythme rapide et épuisant. Selon les soldats, le recours à des équipes plus petites réduit l’exposition aux drones, aux hélicoptères d’attaque et aux équipes d’artillerie à la recherche de groupes de troupes plus importants.

Une grande partie de ces mouvements est dictée par le terrain – principalement des steppes herbeuses. Les quelques lignes d’arbres et structures qui auraient pu offrir un abri ont été effacées par les bombardements, laissant un paysage lunaire. Parfois, les tranchées ennemies sont les seuls endroits où se mettre à couvert. D’autres fois, les soldats trouvent refuge dans un cratère d’artillerie ou dans le sous-sol d’une maison détruite. L’ennemi peut être n’importe où et même se déplacer à travers des trous complexes et sortir pour attaquer. Les soldats décrivent cela comme une frappe contre une taupe avec des fusils.

« Ils vous voient constamment du ciel », a déclaré Percent. « Il a été très difficile de combattre dans ces circonstances car les mortiers, l’artillerie et les grenades ennemis sont constamment lancés sur vous. »

La poussée finale pour reprendre Andriivka a commencé dans la nuit, a déclaré Rollo, le commandant du 1er bataillon de la brigade. Un bataillon d’assaut et des unités blindées ont pénétré en territoire ennemi et ont subi de lourdes pertes en combattant sur une route stratégique, a déclaré Rollo. La résistance russe fut farouche. Les interceptions radio ennemies indiquaient que les Russes seraient abattus de leur propre côté s’ils se retiraient.

Les commandants russes ont utilisé une combinaison de contre-attaques, a-t-il déclaré – parfois en petits groupes et d’autres fois en essayant de maîtriser les Ukrainiens avec beaucoup plus de soldats, dans ce que les Ukrainiens appellent des « assauts de viande ».

Les soldats russes apprennent vite et les commandants ukrainiens ne les sous-estiment pas, ont déclaré les soldats ukrainiens. Pourtant, ces tactiques ont parfois semé le désarroi chez l’ennemi.

Les commandants russes et les unités aériennes ne savaient plus qui se trouvait où, a déclaré Rollo, ce qui a déclenché une tactique inhabituelle décrite plus tard par les soldats ennemis faits prisonniers. Les pilotes de drones ont largué des grenades près de soldats non identifiés, puis ont observé s’ils couraient vers les lignes russes ou ukrainiennes, révélant ainsi leur allégeance, a déclaré Rollo.

Les vagues ennemies continuaient à arriver, a déclaré Rollo, et à un moment donné, ses soldats risquaient d’être dépassés. Les troupes ukrainiennes se trouvaient d’un côté de la route, en position de combat, et de l’autre côté, une trentaine de soldats ennemis dans un champ, séparés de quelques mètres et se rapprochant.

Rollo a pris une décision hallucinante. Il a appelé à un barrage de munitions à fragmentation, a-t-il déclaré, en utilisant les coordonnées de ses propres soldats. « Nous avons couvert toute la zone, mais comme nous avions sauté dans les trous, nous n’avons subi aucune perte », a-t-il déclaré. Ce fut un moment clé pour briser les lignes russes.

De nombreux autres actes de bravoure, petits et grands, ont eu lieu au cours de la campagne de deux jours pour libérer Andriivka, notamment le soldat qui a fait sauter la gouttière. Mais cela reflète aussi un problème, a déclaré Percent.

De telles mesures doivent être prises car il n’existe pas suffisamment d’armes occidentales modernes, a-t-il déclaré. S’ils disposaient de davantage d’armes, comme l’artillerie à longue portée, « nous n’aurions pas besoin de cet héroïsme des soldats et de telles pertes », a-t-il déclaré.

« Au lieu de cela, nous le faisons avec l’enthousiasme des militaires, leur force d’esprit et le travail énorme des commandants, qui doivent soigneusement réfléchir à chaque étape », a déclaré Percent. « Chaque combattant compte, chaque projectile compte, chaque balle compte. »

D’autres dirigeants d’unités d’assaut ont fait écho à ce sentiment, décrivant l’assistance militaire occidentale comme l’une des variables les plus cruciales pour atteindre leurs objectifs.

Récemment après-midi, des soldats de la 80e Brigade d’assaut aérienne séparée, qui a aidé à libérer Klishchiivka le mois dernier, se sont alignés sur un champ d’entraînement pour perfectionner leur adresse au tir. Un officier a pointé du doigt un M16 fabriqué aux États-Unis. C’est un bon fusil, expliqua-t-il, mais ils n’ont pas assez d’armes et de munitions pour appuyer aussi fort qu’ils le voudraient.

Le M16 n’est pas non plus une arme moderne. Sa longue crosse et son canon le rendent peu maniable dans les tranchées et dans les véhicules. Il est obsolète pour la plupart des unités militaires américaines et a été remplacé par le M4. La conception obsolète de certains M16 rend impossible la fixation de la plupart des optiques et des lasers infrarouges.

Les livraisons lentes et progressives d’équipements plus anciens, a déclaré l’officier, donnent l’impression que l’Occident a conçu un jeu vidéo dans lequel il faut gagner des bonus. « Chaque mission réussie nous permet de recevoir un peu plus et ouvre de nouvelles compétences », a-t-il déclaré. « C’est difficile pour nous. Nos citoyens meurent chaque jour. L’officier s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour offrir une évaluation franche du soutien étranger.

A l’extérieur de Bakhmut, les conséquences inévitables de ces violentes missions d’assaut font irruption dans les portes d’un établissement médical sans fioritures, où médecins et infirmiers travaillent à toute heure pour soigner les blessés.

À l’intérieur, les aumôniers offrent des prières et des soins spirituels et, dans de nombreux cas, une paire de mains pour aider à déplacer les personnes et les fournitures. Les chauffeurs bourdonnent dans les couloirs après des missions audacieuses pour extraire les soldats du front. L’installation, connue sous le nom de point de stabilisation, est destinée à soigner les soldats avant de les transférer vers un véritable hôpital. Parfois, cela signifie revitaliser les patients à plat.

Évacuer des soldats si près des combats est souvent précaire. Des drones russes se cachent le long des routes utilisées pour transporter les blessés, ce qui retarde souvent les évacuations jusqu’à la tombée de la nuit.

Les médecins transportent souvent les soldats blessés jusqu’à trois miles, a déclaré Dmytro, médecin et superviseur du point de stabilisation de la 5e brigade d’assaut séparée. Ces retards dans les soins entraînent davantage d’amputations, a-t-il expliqué, car des garrots fixés trop longtemps peuvent tuer des membres.

Le nombre de blessés a ralenti depuis février et mars, a indiqué le personnel médical, lorsque le nombre de victimes a grimpé lors de la bataille de Bakhmut. Mais les blessés occupent toujours les lieux tandis que les combats font rage le long des lignes.

Un soldat blessé à la tête a été soigné par Khrystyna, une infirmière qui a reporté un doctorat en sociologie pour rejoindre la guerre. Elle travaille de longues et pénibles heures sous le feu.

« C’est une petite famille. Vous vivez et êtes si étroitement liés les uns aux autres », a-t-elle déclaré. « Vous mangez et dormez l’un à côté de l’autre. Vous mangez et buvez dans les mêmes assiettes et tasses. Vous faites également face à des situations qui vous rapprochent très rapidement.

Heidi Levine a contribué à ce rapport.