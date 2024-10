Dans l’esprit d’une petite amie (ou d’un petit ami) IA

Le mois dernier, OpenAI a dévoilé un nouveau modèle de langage ambitieux, capable de résoudre des problèmes complexes avec une simulation de raisonnement étape par étape. OpenAI affirme que cette approche pourrait être cruciale pour construire des systèmes d’IA plus performants à l’avenir.

En attendant, peut-être qu’une version plus modeste de cette technologie pourrait contribuer à rendre les petites amies et les petits amis IA un peu plus spontanés et séduisants.

C’est quoi Dippyune startup qui propose des compagnons d’IA « non censurés » fait le pari. La société a récemment lancé une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de voir le raisonnement derrière les réponses de leurs personnages IA.

Dippy gère son propre grand modèle de langage, qui est une offre open source affinée à l’aide de données de jeu de rôle, qui, selon la société, facilite l’improvisation lorsqu’un utilisateur oriente une conversation dans une direction particulière.

Akshat Jagga, PDG de Dippy, affirme que l’ajout d’une couche supplémentaire de « pensée » simulée, en utilisant ce que l’on appelle une « incitation à la chaîne de pensée », peut également susciter des réponses plus intéressantes et surprenantes. «Beaucoup de gens l’utilisent», explique Jagga. « Habituellement, lorsque vous discutez avec un LLM, cela vous donne en quelque sorte une réaction instinctive. »

Jagga ajoute que la nouvelle fonctionnalité peut révéler quand l’un de ses personnages IA est trompeur, par exemple, ce que certains utilisateurs apprécient apparemment dans le cadre de leur jeu de rôle. « C’est intéressant de pouvoir lire les pensées intérieures du personnage », dit Jagga. « Nous avons ce personnage doux au premier plan, mais manipulateur en arrière-plan. »

J’ai essayé de discuter avec certains des personnages par défaut de Dippy, avec les paramètres PG activés, sinon ils sont bien trop excités. Le long métrage ajoute une autre dimension au récit, mais le dialogue me semble toujours plutôt prévisible, ressemblant à quelque chose tiré d’un mauvais roman d’amour ou d’un morceau de fan fiction surmené.

Un personnage de Dippy, décrit comme « Bully à l’extérieur, chaleureux à l’intérieur », a révélé un côté doux derrière l’extérieur bourru lorsque j’ai cliqué sur le lien « Lire le processus de réflexion » sous chaque message, mais les dialogues intérieurs et extérieurs manquaient de nuances ou surprise et répétitive. Pour m’amuser, j’ai également essayé de poser à plusieurs personnages des problèmes arithmétiques simples, et leur réflexion montrait parfois comment décomposer le puzzle pour obtenir la bonne réponse.

Malgré ses limites, Dippy semble montrer à quel point les compagnons IA deviennent populaires et addictifs. Jagga et son cofondateur, Angad Arneja, ont précédemment cofondé Womboune entreprise qui utilise l’IA pour créer des mèmes, notamment photographies chantantes. Le couple est parti en 2023, avec pour objectif de créer un outil de productivité bureautique basé sur l’IA, mais après avoir expérimenté différents personnages pour leur assistant, ils sont devenus fascinés par le potentiel de la compagnie de l’IA.