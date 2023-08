Dans les zones rurales du Zimbabwe, un groupe de grand-mères dénonce l’intimidation électorale alléguée et les préjugés sur WhatsApp

Quatre grands-mères portant des foulards, des t-shirts et des jupes jaune vif se sont blottis autour d’un téléphone portable dans la région rurale de Domboshava au Zimbabwe. Ils ont ricané devant une vidéo montrant une troupe de babouins espiègles déchirant des affiches électorales du parti au pouvoir avec le visage du président dessus.

D’un coup et d’un clic, Elizabeth Mutandwa, 64 ans, a posté la vidéo sur quelques groupes communautaires WhatsApp, et l’a suivie avec des informations sur la campagne électorale du parti qu’elle soutient lors des élections de la semaine prochaine – la principale opposition Citizens Coalition for Changement.

Les grands-mères disent qu’elles-mêmes et leurs collègues partisans de l’opposition sont intimidés par les partisans du parti ZANU-PF au pouvoir depuis longtemps et par des médias d’État biaisés qui limitent leurs options. Mais ils ont trouvé un moyen de contrer cela avec l’utilisation des discussions de groupe WhatsApp.

« Partageons celui-ci avec notre propre peuple. C’est un bon contenu », a déclaré Mutandwa à propos de la vidéo sur le babouin, une fois que ses rires se sont calmés.

Elle s’est ensuite levée et a parcouru plusieurs kilomètres (miles) en portant les couleurs jaunes de son parti jusqu’à un rassemblement adressé par le chef de l’opposition. Nelson Chamissal’homme qu’elle espère apportera enfin au Zimbabwe après 43 ans.

Le parti au pouvoir, la ZANU-PF, est au gouvernement depuis que la nation d’Afrique australe a obtenu son indépendance du régime de la minorité blanche en 1980, et Mutandwa était une jeune femme d’une vingtaine d’années.

Quelques centaines d’autres personnes ont assisté au rassemblement de l’opposition à Domboshava aux côtés de Mutandwa pour entendre le discours du candidat présidentiel Chamisa.

Mais à quelques jours des élections nationales, beaucoup d’autres sont restés chez eux, craignant d’être menacés, intimidés ou peut-être même attaqués par des militants du parti au pouvoir pour avoir osé montrer leur soutien à Chamisa et à son parti, a déclaré Mutandwa. D’autres n’avaient même pas entendu parler du rassemblement parce que les chaînes de télévision et de radio publiques sur lesquelles ils s’appuient principalement pour obtenir des informations couvrent rarement les événements de l’opposition.

Président Emmerson Mnangagwa, arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État en 2017, cherche à être réélu mercredi. Chamisa le défiera à nouveau, après avoir perdu contre Mnangagwa dans un concours très serré et disputé en 2018.

Le dirigeant de 80 ans a mis en garde ses partisans contre la violence lors de la préparation du vote du 23 août. Cet appel est intervenu quelques jours après qu’un partisan d’un parti d’opposition a été tué, prétendument aux mains de militants du parti au pouvoir, lors des premières violences meurtrières de la préparation des élections.

Même si Mnangagwa a remplacé l’autocrate de longue date Robert Mugabe dans ce coup d’État populaire, il a été accusé d’avoir armé la police et les tribunaux pour étouffer l’opposition de la même manière que Mugabe l’a fait. Chamisa et des groupes de défense des droits internationaux affirment que les personnalités et les partisans des partis d’opposition sont souvent la cible de harcèlement, de violence et d’intimidation.

Certains ruraux comme Mutandwa ont trouvé un moyen de lutter contre les menaces et les biais médiatiques qu’ils voient également, mais qui passent souvent inaperçus au plus profond des zones rurales où vivent la majorité des 15 millions d’habitants du pays et où la portée de l’opposition est limitée.

« Tout le monde ici sait que nous sommes des militants de l’opposition, donc certaines personnes ont trop peur pour s’associer ouvertement à nous », a déclaré Mutandwa. « Mais ce n’est plus un problème. Nous leur parlons via WhatsApp et ils peuvent participer à la campagne depuis la sécurité de leur domicile. »

La façon dont Mutandwa et son groupe de mamies utilisent les téléphones portables et Internet pour couper court à la propagande avant les élections représente un changement par rapport aux campagnes électorales rurales passées, a déclaré Rejoice Ngwenya, spécialiste des communications stratégiques au Zimbabwe. Alors que l’accès aux téléphones portables et à Internet était répandu dans les villes, les partis d’opposition ne pouvaient auparavant utiliser que des rassemblements, des réunions communautaires ou parfois même des funérailles pour atteindre les électeurs ruraux et partager leur message.

Mutandwa reçoit désormais les informations de la Citizens Coalition for Change directement sur son smartphone. Et elle passe aussi le mot parmi la dizaine de groupes WhatsApp administrés par les quatre grands-mères de Domboshava. Elle avait besoin de quelques leçons de l’un de ses petits-fils pour se lancer sur WhatsApp, a-t-elle déclaré.

WhatsApp et d’autres applications de messagerie ont un « impact élevé » dans les zones rurales dans le cadre de la préparation de ces élections, selon Ngwenya.

« Tout le monde a un téléphone portable », a-t-il déclaré. « Ils ne sont pas nécessairement à la pointe de la technologie, mais le fait qu’ils puissent être utilisés pour envoyer un message est un attrait. »

Les quatre grands-mères se heurtent cependant à une machine du parti au pouvoir.

Les observateurs de l’Union européenne ont compilé un rapport sur l’utilisation des médias d’État – les médias dominants – à la suite des dernières élections générales au Zimbabwe il y a cinq ans. Il a indiqué que la télévision publique contrôlée par l’État a consacré 85% de sa couverture au ZANU-PF de Mnangagwa pendant la période électorale. Un peu plus de 80% de la couverture est allée au parti au pouvoir sur une station de radio publique populaire surveillée par la mission.

Au cours de cette campagne électorale, Mnangagwa et son parti ont de nouveau dominé la télévision et la radio, et ont également envoyé des SMS en masse à des millions de personnes avec des informations sur la campagne et des notifications de rassemblements de la ZANU-PF que le parti d’opposition de Chamisa et les mamies peuvent tout simplement ‘ ça correspond.

Leur espoir d’un changement tant attendu dans leur pays repose davantage sur le bouche à oreille – ou le mot de message – Mutandwa espérant, mais sans vraiment le savoir avec certitude, que ses messages WhatsApp sont republiés et partagés plusieurs fois. Elle a dit que les gens aspirent au changement, même dans les zones rurales autrefois les bastions de la ZANU-PF, mais qu’ils ont toujours peur.

« Nous n’avons pas peur, mais nous savons que d’autres le sont », a-t-elle déclaré en jetant du grain à ses poulets dans sa cour poussiéreuse. « Au moins, nous sommes capables de communiquer avec certains d’entre eux et ceux que nous atteignons peuvent passer le mot aux autres. »

