Dans les zones à faible revenu d’Afrique du Sud, un bus de nourriture et d’épicerie zéro déchet espère chasser la faim

Lorsque Sidney Beukes a obtenu son permis de chauffeur de bus, il ne s’est jamais imaginé au volant d’un autobus scolaire de 40 ans qui a été transformé en épicerie mobile pour les résidents à faible revenu de Johannesburg. Le bus n’est pas une conduite facile: il n’y a pas de direction assistée et ça marche. Mais Beukes a déclaré que chaque fois qu’un client montait à bord pour acheter des produits d’épicerie qu’il ne pouvait pas se permettre dans les magasins, on lui rappelle pourquoi il ne voudrait rien conduire d’autre. «Nous sommes là pour eux, quand les gens sont coincés sans nourriture et que ça a été un mois difficile… ça me rend heureux de les voir heureux», a déclaré Beukes, 24 ans, debout à côté du bus blanc brillant dans la ville sud-africaine de travail- zone de classe Bertrams.

Le bus Skhaftin – nommé d’après un mot d’argot local signifiant lunchbox – est né au début de la pandémie de coronavirus, lorsque l’activiste Ilka Stein a fait appel aux médias sociaux pour que les entrepreneurs sociaux réfléchissent à des idées pour aider la communauté.

Le verrouillage strict de l’année dernière, qui a commencé en mars, a eu un impact dévastateur sur des millions de Sud-Africains. En avril 2020, 3 millions de personnes avaient perdu leur emploi et une sur cinq souffrait de la faim, selon une enquête des universités.

Au quatrième trimestre de l’année dernière, les statistiques gouvernementales ont montré un taux de chômage record de 32,5%, ce qui signifie que 7,2 millions de personnes étaient sans emploi.

«Je savais que je voulais rechercher des solutions durables autour de l’alimentation», a déclaré Stein, de ses bureaux à Victoria Yards, une ancienne usine de blanchisserie dans le centre-ville de Johannesburg qui abrite maintenant des studios d’art, des jardins potagers communautaires et une clinique.

Les sièges du bus ont été enlevés pour faire place aux armoires et aux étagères pour empiler les légumes frais, les haricots, les épices et les céréales. En janvier de cette année, 90 jours après que Stein eut acheté l’ancien bus, celui-ci renaissait en tant qu’épicerie mobile.

Trois jours par semaine, les bus se garent dans différents quartiers de la ville où l’équipe explique aux clients ce que le projet vise à réaliser, encourageant les acheteurs à apporter leurs propres conteneurs pour réduire les déchets plastiques.

«J’ai des moments où je regarde ce vieil autobus scolaire né d’une idée folle et je pense: comment avons-nous réussi à y parvenir?», A-t-elle déclaré.

‘FAIRE DU CHANGEMENT’

Douze personnes ont répondu à l’appel de Stein sur les réseaux sociaux en juin de l’année dernière et l’ont rejointe dans une session de brainstorming qui durerait neuf mois.

«Nous avions l’impression de faire partie du changement dans notre communauté», a déclaré Sanele Msibi, 34 ans, qui a répondu au poste de Stein après avoir perdu son emploi dans une crèche pendant le verrouillage et a fini par devenir la coordinatrice des bus.

La faim est un problème pressant dans le centre-ville où de nombreuses familles sont composées de travailleurs migrants sans emploi et de réfugiés entassés dans des chambres et vivant au corps à corps. La pollution est un autre défi, les résidents se plaignant de l’élimination et de la collecte inadéquates des déchets qui peuvent conduire à des tas de déchets dans les rues et dans les parcs. Dans la banlieue nord plus riche de Johannesburg, des magasins comme The Unwrapped Co. sont les pionniers du consumérisme zéro déchet, encourageant les acheteurs à réutiliser des bocaux et des contenants en verre lorsqu’ils achètent de la nourriture en vrac.

Stein a emmené son équipe de brainstorming au magasin pendant le verrouillage, et ils ont discuté des raisons pour lesquelles le concept n’existait pas dans les zones à faible revenu.

Ils ont réalisé que la première priorité était de fournir aux gens des aliments sains et abordables et que la conversation sur la réduction des déchets suivrait cette transaction.

«Les gens n’arrêtent pas de monter dans le bus et de se demander: qui a inventé ça? C’était une idée dont la communauté avait vraiment besoin », a déclaré Mme Msibi, après avoir montré à un client les aliments proposés.

‘O IL EST NÉCESSAIRE’

Desiree Ngcukana a déclaré qu’elle se rendait au Skhaftin chaque semaine parce que c’était «frais, propre et abordable». La vendeuse de vêtements d’occasion a déclaré que cela l’avait aidée à économiser de l’argent car elle n’avait pas à se rendre dans un centre commercial pour faire ses courses.

«Si vous avez 50 rands ici, ça va beaucoup plus loin que dans les magasins, je ne vais pas me coucher le ventre vide», dit-elle.

La sœur de Msibi, Thuli, est montée dans le bus pour acheter des céréales. « Je reçois tout ce dont j’ai besoin ici maintenant, j’économise jusqu’à 500 rands (36 $) par mois sur les courses », a-t-elle dit. Mais certaines personnes hésitent encore à monter dans le bus, disant qu’elles pensent que « ça leur semble trop beau », Dit Stein.

«Cela m’a brisé le cœur», a déclaré Stein, qui espère qu’avec le temps la communauté se rendra compte que le bus est ouvert à tout le monde, même s’ils n’ont que quelques rand en poche.

Pour l’instant, Stein finance la Skhaftin par l’intermédiaire de sa société de conseil, mais espère qu’elle deviendra bientôt autonome. La ville a applaudi ses efforts.

«La ville de Johannesburg accueille, encourage et soutient toute initiative visant à atténuer l’insécurité alimentaire et à atténuer l’insécurité alimentaire», a déclaré Nthatisi Modingoane, le porte-parole de la ville, dans des commentaires par courrier électronique. Il a ajouté que la ville soutenait les petits agriculteurs en leur fournissant du froid. des installations de stockage, de l’électricité, de l’eau, des semences, du matériel agricole et des programmes de formation pour lutter contre la faim.

Stein espère que d’autres copieront son idée et la porteront aux écoles, aux cantons et aux villages. «Je ne veux pas construire un empire. Je veux que les imitateurs emmènent ce concept partout où c’est nécessaire », a-t-elle déclaré.

