Nadeen Bender se tenait devant sa maison, une tente en lambeaux pour deux personnes, entourée des boîtes Amazon Prime réutilisées qu’elle utilise pour ranger les affaires de sa vie. Un par un, elle a vérifié les cartons pour s’assurer que rien n’avait été volé dans la nuit.

Interrogée sur ses projets de Noël, la jeune femme de 43 ans, mince comme un rail, a répondu à travers un masque facial, « pour essayer de l’éviter ». Puis elle fondit en larmes.

La ville de tentes qui a servi de quartier à Bender au cours des sept derniers mois se trouve au milieu du centre-ville de Phoenix, juste en bas de la rue des appartements de luxe et des restaurants coûteux.

Pour faire face à l’explosion d’une population de sans-abri et encourager la distanciation sociale pendant la pandémie, les responsables du comté de Marcipoa ont transformé cette paire de parkings recouverts d’asphalte en le plus récent refuge pour sans-abri de la région. Le comté compte plus de 7500 personnes dans les rues et près de 5000 morts COVID-19[feminine.

À l’intérieur du campement bondé, entouré de clôtures de sécurité et de barbelés, chaque famille s’est vu attribuer un terrain de 12 pieds sur 12, marqué par de la peinture, pour séparer le plus possible les personnes.

Phoenix n’est qu’un exemple d’une catastrophe au ralenti qui se déroule dans de nombreuses grandes villes américaines alors que le nombre de sans-abri, déjà en augmentation ces dernières années, augmente pendant la pandémie mondiale.

Le virus présente une menace aggravée. Non seulement ces populations sont-elles parmi les plus vulnérables aux coronavirus , mais en détruisant des millions d’emplois, la pandémie menace une vague d’expulsions qui, selon les experts, pourrait entraîner un déplacement catastrophique de logements et encore plus de personnes vivant dans la rue.

Alors que les villes sont confrontées à un impact considérable sur leurs assiettes fiscales en raison des verrouillages visant à freiner la propagation du virus, les défenseurs des sans-abri disent que le gouvernement fédéral doit intervenir et estiment qu’il faudrait 11,5 milliards de dollars supplémentaires immédiatement.

Le nouveau financement pour les sans-abri n’est pas inclus dans un programme de secours en cas de pandémie de 900 milliards de dollars adopté par le Congrès lundi. Le sort du projet de loi a été jeté en l’air le lendemain après que le président sortant Donald Trump a menacé de ne pas le signer.

Pendant ce temps, les 4 milliards de dollars fournis plus tôt cette année par le biais du plan de sauvetage de la loi CARES de mars et du ministère américain du Logement et du Développement urbain s’épuisent, disent les défenseurs.

« Ce n’est pas seulement la pandémie, ce sont les retombées financières de la pandémie et l’absence totale de réponse globale à la pandémie de la part du gouvernement fédéral », a déclaré Diane Yentel, qui a conseillé l’équipe de transition du président élu Joe Biden et qui en est le président de la National Low Income Housing Coalition, basée à Washington.

L’équipe de transition de Biden n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Mais résoudre la crise du logement abordable était un pilier de sa plate-forme de campagne, et comprenait un engagement à dépenser 640 milliards de dollars sur 10 ans pour créer des logements abordables et «mettre fin» au sans-abrisme.

«La lutte contre l’itinérance demeure le défi d’équité en santé le plus pressant de notre époque. Et la situation est sur le point de s’aggraver », a déclaré le Dr Howard K. Koh, professeur à la Harvard TH Chan School of Public Health, qui préside sa nouvelle initiative sur la santé et l’itinérance.

SURGE D’ÉVICTION

Comme le coronavirus a commencé à ravager les États-Unis au printemps 2020, les gouvernements fédéral, étatiques et locaux ont interdit temporairement de nombreuses expulsions, en tenant compte des conséquences économiques et sanitaires de l’augmentation du sans-abrisme.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en septembre ont fait suite à une interdiction nationale que l’accord de relance serait prolongé jusqu’au 31 janvier.

Pourtant, depuis le début de la pandémie, plus de 162 000 expulsions ont été enregistrées dans les 27 villes suivies par le laboratoire d’expulsion de l’Université de Princeton.

Jusqu’à présent, le Congrès n’a pas de plan clair pour faire face à l’expiration de l’interdiction du CDC, alors que jusqu’à 40 millions de personnes risquent d’être expulsées, selon l’Institut Aspen. Du jour au lendemain, plus de 70 milliards de dollars seront dus en arriérés de loyer et en services publics, a déclaré l’économiste en chef de Moody’s Analytics, Mark Zandi.

L’Alliance nationale pour mettre fin au sans-abrisme a estimé la population des sans-abri aux États-Unis à près de 600000 en 2019, avant que la pandémie ne frappe. Les répercussions potentielles sur la santé d’une augmentation significative de ce nombre en raison des expulsions et du chômage sont énormes, aggravées de façon exponentielle par la pandémie, selon des universitaires et des experts de la santé.

Déjà, des familles sans-abri avec des bébés dans les refuges de la ville de New York vivent au milieu de moisissures, de moisissures et de vermine, selon un audit publié lundi par le contrôleur de la ville. Les fermetures de métro entre 1 et 5 heures du matin pour les nettoyages COVID ont forcé de nombreux sans-abri de la ville qui y vont pour se réchauffer à s’enfouir plus profondément dans les tunnels du système ou à geler dans les campements en bâche et les masures de charrettes d’épicerie qui sont devenues une caractéristique des trottoirs de la ville.

Les sans-abri de New York meurent du COVID à un taux 78% plus élevé que la population générale, selon la Coalition for the Homeless.

À Los Angeles, plusieurs membres du conseil municipal souhaitent que la ville utilise le centre des congrès comme refuge pour sans-abri. San Diego l’a déjà fait – et maintenant son centre de convention souffre COVID-19[feminine épidémie, avec 190 résidents et membres du personnel testés positifs. Un autre refuge pour sans-abri à Chicago est sous le choc d’une épidémie alors que les températures glaciales alimentent la demande.

Vingt-sept États qui ont laissé les moratoires locaux sur les expulsions expirer au cours de l’été, avant l’interdiction des CDC, avaient un taux de mortalité par COVID 5,4 fois plus élevé, selon un rapport publié le 30 novembre par des chercheurs de l’Université Johns Hopkins et de quatre autres universités. .

TRUMPVILLE

La ville de tentes non ombragée de Phoenix est appelée « La Zone » par ses habitants. Certains d’entre eux l’appellent «Trumpville», un écho des bidonvilles de l’époque de la Dépression appelés «Hoovervilles» en l’honneur du président Herbert Hoover, accusé de ne pas en faire assez pour garder les gens à l’abri.

Les centaines de résidents de la zone sont emballés ensemble – souvent sans masque, beaucoup ne vivant que dans des sacs de couchage ou sur une bâche. Sans eau courante ni plomberie, de simples protocoles de santé en cas de pandémie, comme le lavage des mains, sont difficiles. Bien que la ville ait installé des toilettes portables et des stations de lavage le long du périmètre, les excréments et les ordures jonchent la propriété. À certains endroits, la puanteur est accablante.

COVID est un souci constant. Ceux qui sont testés positifs pour le virus peuvent s’enregistrer dans un hôtel de 136 lits fourni par une organisation à but non lucratif – s’ils peuvent obtenir une place. S’ils préfèrent rester dans la rue, il y a un «sac de sport sur place» qui contient de la nourriture, de l’eau, des produits d’hygiène, des masques et une tente.

Bender, une ancienne mère d’accueil avec le bronzage cuir de quelqu’un qui vit à l’extérieur, a déclaré que la population des sans-abri était devenue plus variée depuis que la pandémie a frappé – elle a rencontré un ancien médecin, parajuriste et même une chanteuse d’opéra.

« Beaucoup d’entre nous veulent travailler, nous voulons sortir de la rue. Mais la pandémie a rendu cela encore plus impossible, a-t-elle déclaré.

«Je ne peux même pas me connecter» pour postuler à des emplois, a-t-elle dit, «parce que les bibliothèques sont fermées». Son chèque de stimulation du Congrès? « Comment pourrais-je même m’inscrire ou l’obtenir sans ordinateur ni adresse? »

«Je ne pensais pas que ma vie pourrait empirer», a déclaré Bender. « Mais c’est vrai. »