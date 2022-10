Dans les villes, grandes et petites, un vent de changement souffle sur la Colombie-Britannique

Une élection municipale diffère d’une élection provinciale ou fédérale en ce qu’il n’y a pas un parti qui forme le gouvernement, mais des dizaines de résultats et d’histoires individuels — dans le cas de la Colombie-Britannique, 160 municipalités distinctes — qui se produisent partout en même temps.

Cela étant dit, il y a un scénario majeur : les gens qui veulent du changement.

Les gens se concentreront sur Vancouver et Surrey, balayant Kennedy Stewart et Doug McCallum, les dirigeants des deux plus grandes villes de la Colombie-Britannique qui n’ont pas remporté de deuxième mandat.

Mais à Kelowna et Kamloops, West Vancouver et White Rock, Saanich et Langford, Penticton et Pouce Coupe, les électeurs ont décidé, comme le dit l’adage, de « chasser les clochards », en élisant des maires ayant des perspectives différentes sur la criminalité, le logement ou les questions d’éthique. .

Il faudra quelques jours avant que nous puissions dire de manière concluante combien de titulaires ont été vaincus, bien que ce soit plus que la moyenne historique.

Mais voici ce que nous pouvons dire avec certitude.

Crime et conseils dysfonctionnels

Il y avait deux thèmes communs des gens qui sont tombés à la défaite.

L’un était la perception d’être «indulgent envers le crime». Stewart a passé toute la campagne de Vancouver attaqué par d’autres candidats pour l’État du Downtown Eastside, et Stewart a répondu en accusant ses rivaux de “pauvre bashing” et en disant: “Le débat jusqu’à présent est comme” qui peut arrêter le plus de sans-abri? “

Un bureau de vote à Vancouver le jour de l’élection. (Justine Boulin//Radio-Canada)

Quels que soient les mérites de l’argument de Stewart, c’était la question sur laquelle il différait le plus de Sim – qui a déclaré qu’il soutenait le plan de Vancouver et les locataires généraux du plan de Broadway – et il est devenu le premier maire depuis 1980 à perdre le soir des élections.

Kamloops, Kelowna et de nombreuses autres municipalités ont également vu gagner des candidats qui ont promis d’inverser la vague de criminalité dans les centres-villes, et ce sera maintenant leur défi multi-juridictionnel à tenter de résoudre au cours des quatre prochaines années.

Mais plus que cela, une chose unifiant les candidats perdants était une propension à ne pas bien jouer avec les autres.

Stewart et Doug McCallum à Surrey en sont des exemples frappants, bien sûr. Mais Darryl Walker de White Rock et Val van den Broek de la ville de Langley, qui se sont fréquemment heurtés au conseil, ont également été vaincus.

Au-delà de l’espoir, de nombreux maires qui ont perdu – Williams Lake, Piste, Pouce Coupe et au-delà – tous se sont retrouvés dans l’eau chaude avec le conseil pour une raison ou une autre et n’ont pas réussi à garder la confiance des électeurs. Ben Isitt, qui était à la fois le conseiller le plus populaire et le plus controversé de Victoria, a été vaincu.

Et considérons le cas de Maple Ridge : Mike Morden a été élu maire il y a quatre ans sur une plate-forme de maintien de l’ordre et de nettoyage du centre-ville, et la criminalité a diminué dans sa communauté au cours des quatre dernières années.

Mais sa majorité s’est également heurtée à des conseillers qui n’étaient pas d’accord avec eux, a puni ceux qui n’étaient pas d’accord avec eux – et Morden a été vaincu, avec Dan Ruimy et une équipe qui a minimisé le crime et parlé de la recherche d’un consensus au pouvoir.

Que ce passe t-il après?

Dans les semaines à venir, une grande attention sera accordée à Surrey, où la mairesse élue Brenda Locke a promis d’inverser la transition vers une force de police indépendante et de ramener la GRC. Son succès dépendra d’une combinaison de l’approbation provinciale et de sa volonté de dépenser un capital politique considérable sur quelque chose qui prendra beaucoup de temps à se retirer.

À Vancouver, les premiers pas de Ken Sim seront également passés au crible : s’il est clair qu’il poussera à modifier le budget 2023 pour avoir plus de flics et d’infirmières, quelles embauches fera-t-il à la mairie ?

Des cadres supérieurs seront-ils rapidement remplacés ? Et une branche d’olivier sera-t-elle étendue aux trois conseillers non-ABC survivants – Adriane Carr, Christine Boyle et Pete Fry – sur Metro Vancouver et les nominations aux comités internes?

Et en dehors de Vancouver et de Surrey, comment les maires traiteront-ils ces mêmes problèmes de criminalité et de sécurité, la hausse des prix des maisons et les conseils divisés qui ont condamné tant de titulaires?

Il n’y a rien de tel que le frisson de la victoire.

Mais les nouveaux maires apprendront rapidement que résoudre les problèmes qu’ils ont critiqués avec succès pourrait être plus facile à dire qu’à faire.