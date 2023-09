Dans les villes anciennes et les villages de montagne, les sauveteurs recherchent des survivants du séisme du siècle au Maroc

MARRAKECH, Maroc (AP) — Le Maroc a travaillé dimanche pour secourir les survivants et prié pour les victimes du plus fort tremblement de terre que le pays ait connu depuis plus d’un siècle, tandis que les soldats et les travailleurs humanitaires apportaient de l’eau et des fournitures aux villages de montagne en ruines. Plus de 2 000 personnes sont mortes – un chiffre qui devrait augmenter.

Les personnes laissées sans abri par les destructions du séisme de vendredi soir ont dormi dehors samedi, dans les rues de la vieille ville de Marrakech ou sous des auvents de fortune dans les villes des montagnes de l’Atlas comme Moulay Brahim, parmi les plus durement touchées. Les pires destructions se produisent dans les petites communautés rurales difficiles d’accès pour les sauveteurs en raison du terrain montagneux.

Le tremblement de terre d’une magnitude de 6,8 a fait sortir les gens de leur lit dans les rues et a renversé des bâtiments dans des villages et des villes montagneuses qui n’étaient pas construits pour résister à un séisme aussi puissant. Quelque 2 012 personnes ont été confirmées mortes et au moins 2 059 autres personnes ont été blessées, dont 1 404 dans un état critique, a rapporté samedi soir le ministère marocain de l’Intérieur.

« Nous avons ressenti une énorme secousse comme si c’était la fin du monde », a déclaré Ayoub Toudite, un habitant de Moulay Brahim. « Dix secondes et tout était parti. »

Les drapeaux ont été baissés dans tout le Maroc, le roi Mohammed VI ayant ordonné trois jours de deuil national à partir de dimanche. L’armée a mobilisé des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage et le roi a ordonné que de l’eau, des rations alimentaires et un abri soient fournis à ceux qui ont perdu leur maison.

Le roi a appelé les mosquées du royaume à organiser des prières dimanche pour les victimes, dont beaucoup ont été enterrées samedi au milieu de la frénésie des opérations de secours à proximité.

Les offres d’aide ont afflué du monde entier et l’ONU a déclaré qu’elle coordonnait avec les autorités marocaines la manière dont les partenaires internationaux peuvent apporter leur soutien. Le roi a offert ses remerciements mais n’a pas indiqué clairement si le Maroc accueillerait des sauveteurs étrangers.

L’épicentre du séisme de vendredi – le plus important à avoir frappé ce pays d’Afrique du Nord depuis 120 ans – se trouvait près de la ville d’Ighil, dans la province d’Al Haouz, à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech. Al Haouz est connue pour ses villages pittoresques et ses vallées nichées dans les montagnes du Haut Atlas.

À environ 45 kilomètres au nord-est de l’épicentre du séisme, des murs effondrés ont exposé les entrailles des maisons endommagées, leurs décombres glissant sur les collines. Les habitants de Moulay Brahim, une communauté rurale pauvre de moins de 3 000 habitants, vivent dans des maisons en briques d’argile et en parpaings. De nombreuses maisons ne sont plus sûres ou ne sont plus debout.

La dévastation s’est emparée de chaque ville le long des lacets escarpés et sinueux du Haut Atlas, avec des maisons repliées sur elles-mêmes et des gens pleurant tandis que des garçons et des policiers casqués transportaient les morts à travers les rues.

« Je dormais quand le tremblement de terre a frappé. Je n’ai pas pu m’échapper car le toit m’est tombé dessus. J’étais piégé. J’ai été sauvée par mes voisins qui ont déblayé les décombres à mains nues», raconte Fatna Bechar à Moulay Brahim. « Maintenant, je vis avec eux dans leur maison parce que la mienne a été complètement détruite. »

Hamid Idsalah, un guide de montagne de 72 ans, a déclaré que lui et beaucoup d’autres étaient restés en vie mais qu’ils n’avaient que peu d’avenir à espérer car ils n’avaient pas les moyens financiers de rebondir.

Certains commerçants de Marrakech sont retournés au travail dimanche matin, après que le roi a encouragé la reprise des activités économiques dans tout le pays et ordonné la reconstruction des bâtiments détruits.

Pendant une grande partie de samedi, dans la ville historique de Marrakech, la télévision d’État a pu voir des gens se rassembler dans les rues, craignant de retourner à l’intérieur de bâtiments qui pourraient encore être instables.

La célèbre mosquée Koutoubia, construite au XIIe siècle, a été endommagée, mais l’étendue n’est pas immédiatement claire. Les Marocains ont également publié des vidéos montrant des dégâts causés à des parties des célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le président turc, qui a perdu des dizaines de milliers de personnes lors d’un violent tremblement de terre en février, figurait parmi les pays proposant une aide. Malgré une vague d’offres d’aide venant du monde entier, le gouvernement marocain n’a pas formellement demandé d’aide.

Marrakech et la région montagneuse touchée par le séisme sont populaires auprès des touristes du monde entier, qui comptent parmi ceux qui encouragent l’aide internationale.

« C’est la première fois que je subis un tremblement de terre », a déclaré le touriste britannique Grahame Stuart à Moulay Brahim. « Cela vous touche vraiment lorsque vous venez ici et voyez l’épicentre de toutes les personnes qui ont perdu leur maison, leur logement et qui n’ont pas d’eau. Il s’agit évidemment d’une catastrophe naturelle, mais tout le monde dans la communauté européenne et dans le monde doit apporter son aide.

La police, les véhicules d’urgence et les personnes fuyant dans des taxis partagés ont passé des heures à parcourir des routes non pavées à travers le Haut Atlas dans un trafic intermittent, sortant souvent de leur voiture pour aider à dégager des rochers géants sur des itinéraires réputés accidentés et difficiles, même avant le tremblement de terre de vendredi.

« C’était comme si une bombe avait explosé », a déclaré Mohamed Messi, 34 ans.

L’US Geological Survey a déclaré que le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8 lorsqu’il s’est produit à 23h11, avec des secousses qui ont duré plusieurs secondes. L’agence a ajouté qu’une réplique de magnitude 4,9 s’est produite 19 minutes plus tard. La collision des plaques tectoniques africaine et eurasienne s’est produite à une profondeur relativement faible, ce qui rend un séisme plus dangereux.

En 1960, une secousse de magnitude 5,8 a frappé près de la ville marocaine d’Agadir et a causé des milliers de morts. Ce séisme a entraîné des changements dans les règles de construction au Maroc, mais de nombreux bâtiments, notamment les habitations rurales, ne sont pas construits pour résister à de telles secousses.

En 2004, un séisme de magnitude 6,4 près de la ville côtière méditerranéenne d’Al Hoceima avait fait plus de 600 morts.

Le séisme de vendredi a été ressenti jusqu’au Portugal et en Algérie, selon l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère et la Défense civile algérienne, qui supervise les interventions d’urgence.

Les rédacteurs d’Associated Press Angela Charlton à Paris, Ahmed Hatem au Caire, ainsi que Brian Melley et Hadia Bakkar à Londres ont contribué à ce rapport.

Sam Metz et Mosa’ab Elshamy, Associated Press