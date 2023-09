Dans les villages marocains décimés par le séisme, les secouristes ne trouvent que des corps

Les journalistes du Washington Post ont visité une série de villages dévastés dans les montagnes du Haut Atlas, au sud de Marrakech : d’Asni, au pied des collines, où l’armée avait installé un hôpital de campagne, jusqu’au réservoir de Ouirgane, où plus d’une demi-douzaine de membres d’une même famille ont été tués, à Talat N’Yaaqoub, où la destruction semblait totale et l’odeur de la mort était partout.

Le séisme de magnitude 6,8 de vendredi, le plus puissant à avoir frappé le Maroc depuis plus d’un siècle, a tué au moins 2 862 personnes et en a blessé plus de 2 500, ravageant des communautés déjà aux prises avec la pauvreté et l’isolement. Dimanche, le gouvernement marocain a déclaré qu’il avait accepté une certaine aide étrangère pour la mission de sauvetage, notamment de l’Espagne, des Émirats arabes unis, du Qatar et de la Grande-Bretagne.