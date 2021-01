Si tu as pris la richesse de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills et le drame de Vendre Sunset, vous auriez Empire bling.

Nous avons passé le week-end à écouter la dernière série de téléréalité de Netflix, qui a chuté le 15 janvier, et avons été immédiatement fascinés par l’immense richesse présentée. Nous parlons de problèmes de gens riches dont nous n’avons jamais pu que rêver!

Comme le site de streaming l’a décrit, « Empire bling suit un groupe extrêmement riche d’amis (et ennemis) américains asiatiques et asiatiques à Los Angeles. Alors que leurs jours et leurs nuits sont remplis de fêtes fabuleuses et de virées shopping coûteuses, ne vous laissez pas tromper par les paillettes et le glamour. Entre diriger des entreprises de plusieurs milliards de dollars et parcourir le monde, ces amis sont aussi doués pour garder les secrets que pour les divulguer. Et les secrets ne manquent certainement pas. «

Et, mon garçon, ont-ils livré.

Dans l’épisode pilote seul, l’héritière Anna Shay volé copain Kelly Mi Li et son copain Andrew à Paris pour un déjeuner d’anniversaire. Oh, et puis il y avait Christine Chiu, qui envisageait d’acheter une Ducati en vue de l’apocalypse.