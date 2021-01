PARIS – Le campus tentaculaire de l’École Polytechnique, l’une des plus belles écoles d’ingénieurs au monde, attire depuis longtemps les grandes entreprises industrielles et énergétiques françaises, désireuses d’attirer les esprits les plus brillants de France.

Un porte-parole de Total a déclaré dans une réponse écrite que le groupe vise la neutralité carbone d’ici 2050 et que son centre de recherche a «pour seul objectif d’accélérer l’innovation et la recherche sur les énergies bas carbone».

Frustrés par la disparité entre le monde dont ils rêvent et celui qui leur est proposé, les étudiants font pression sur les universités pour qu’elles placent le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux au cœur de leurs programmes. Certaines écoles ont pris des mesures dans ce sens, mais les critiques disent que ce n’est pas suffisant.

L’environnement est devenu une préoccupation majeure en France, un pays où les manifestations contre le changement climatique ont attiré des milliers d’adolescents dans la rue en 2019 et où le président Emmanuel Macron a récemment annoncé un référendum pour ajouter la protection de l’environnement à la Constitution.

Le mouvement environnemental croissant dans les universités les plus prestigieuses de France, ou «Grandes Écoles», lieu de formation traditionnel des dirigeants d’entreprise et des hauts fonctionnaires, a de profondes implications pour la prochaine génération d’élite du pays. Le conflit a opposé les étudiants au consumérisme et à ce qu’ils considèrent comme la nature axée sur le profit de certaines des plus grandes entreprises françaises, dont L’Oréal.

L’activisme étudiant y a été rare dans le passé, les appels au changement ont donc surpris beaucoup de monde, en particulier à l’École polytechnique, qui est supervisée par le ministère de la Défense et où les étudiants, considérés comme membres des forces armées, sont normalement tenus à la confidentialité.