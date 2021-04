SAQQARA, Égypte – Assis dans un panier à linge en plastique jaune attaché à deux cordes épaisses, j’ai été descendu dans la terre. La lumière est devenue plus faible, la température plus froide. Une odeur de moisi envahit l’air. Le seul bruit provenait des ouvriers au-dessus qui manipulaient les cordes et criaient «shweya» – lentement.

Une erreur, et je pourrais tomber de 100 pieds.

J’étais à l’intérieur d’un puits funéraire à Saqqarah, l’ancienne nécropole située à environ 30 km au sud du Caire. Ces derniers mois, une série de découvertes ont captivé le monde de l’archéologie.

La découverte la plus importante a eu lieu en janvier, lorsque les archéologues ont trouvé des inscriptions montrant que le temple qu’ils déterraient appartenait à une ancienne reine inconnue auparavant. Son nom était Queen Neit. Elle était l’épouse du roi Teti, le premier pharaon de la sixième dynastie, qui régnait il y a plus de 4300 ans dans le cadre de l’Ancien Empire égyptien.

Je descendais dans le monde souterrain du cimetière sous son temple funéraire.

À mi-chemin dans le puits, les murs ont pris un motif en nid d’abeille, avec de grandes étagères sculptées. Il y a des milliers d’années, ils tenaient des cercueils peints et des momies enveloppés de lin et de roseaux. Pendant que je descendais plus loin, le puits s’est rétréci lorsque je traversais une charpente en bois qui supporte les murs. Juste au-dessus du fond, l’eau scintillait sur les murs comme des bijoux.

Le panier toucha le sol.

Les yeux se sont ajustés à l’obscurité. Au sol, deux cercueils en calcaire. Tous deux endommagés, leur contenu pillé, il y a peut-être plus de 2000 ans. Qui avait été enterré ici? Comment et pourquoi leurs cercueils ont-ils été descendus si loin dans la terre? Et comment les voleurs savaient-ils où chercher?

«Notre civilisation est pleine de mystères», a déclaré par la suite NeRmeen Aba-Yazeed, membre de l’équipe archéologique. «Et nous avons découvert l’un de ces mystères.»

Avant que l’inscription ne soit trouvée, on pensait que le roi Teti n’avait que deux femmes, Iput et Khuit. Mais la réalisation qu’il en avait un troisième, Neit, avec son propre temple, incitait à repenser ces temps anciens.

«Nous réécrivons l’histoire», dira plus tard dans la journée Zahi Hawass, l’archéologue le plus connu d’Égypte et son ancien ministre des Antiquités.

Une aubaine archéologique

Les travailleurs soulèvent un membre de l’équipe d’un puits de Saqqara à l’aide d’une poulie et d’un panier. (Sima Diab pour le Washington Post)

L’histoire ancienne est révélée dans de nombreuses régions d’Égypte ces jours-ci. Début février, les archéologues ont découvert 16 chambres funéraires humaines sur le site d’un ancien temple à la périphérie de la ville nord d’Alexandrie. Deux des momies avaient une langue dorée, ce qui, selon les responsables du ministère égyptien des Antiquités, leur permettrait de «parler dans l’au-delà».

Le même mois, une énorme brasserie vieille de 5000 ans – considérée comme la plus ancienne du monde – a été découverte dans la ville méridionale de Sohag. Selon les chercheurs, la bière était utilisée dans les rituels funéraires des premiers rois d’Égypte.

Le mois dernier, des ruines d’une ancienne colonie chrétienne ont été découvertes dans l’oasis de Bahariya, nichée dans le désert occidental de l’Égypte. La découverte jette un nouvel éclairage sur la vie monastique au 5ème siècle après JC

Et la semaine dernière encore, les archéologues ont annoncé avoir mis au jour une «cité dorée perdue» vieille de 3000 ans dans la ville méridionale de Louxor, une découverte qui pourrait être la plus importante depuis la tombe du jeune roi Toutankhamon.

L’échelle menant aux sarcophages nouvellement découverts à Saqqarah. (Sima Diab pour le Washington Post)

À chaque découverte, le gouvernement espère que davantage de touristes arriveront, apportant des devises étrangères indispensables et créant de nouveaux emplois pour des millions de personnes. L’économie égyptienne dépendante du tourisme a souffert au cours de la dernière décennie du chaos politique qui s’est développé après le soulèvement du printemps arabe de 2011.

La nécropole de Saqqara est à la fois le centre des aspirations du pays et de ses secrets souterrains. Il faisait partie des cimetières de l’ancienne capitale, Memphis, ses ruines maintenant classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À Saqqarah, 17 rois égyptiens ont construit des pyramides pour abriter leurs restes et leurs biens pour ce qu’ils croyaient être la transition vers l’au-delà. Ces pyramides comprennent la plus ancienne du monde, la pyramide à degrés de Djoser, construite au 27ème siècle avant JC Des découvertes récentes ont attiré l’attention du monde, représentée dans le film Netflix «Secrets of the Saqqara Tomb» et la série télévisée «Kingdom of the Mummies» de National Geographic .

En novembre, par exemple, les archéologues ont déterré plus de 100 cercueils en bois richement peints, certains avec des momies, et des dizaines d’autres artefacts, y compris des amulettes, des statues funéraires et des masques. Certains des cercueils avaient été trouvés sur ces étagères que j’avais croisées lors de ma descente.

Un roi devient un dieu

Après être sorti du puits funéraire, Hawass a expliqué comment les découvertes remodelaient la compréhension de l’époque pharaonique.

«Nous écrivons maintenant un nouveau chapitre de l’histoire de l’Ancien Empire en ajoutant le nom d’une nouvelle reine de Teti qu’il n’avait jamais annoncée auparavant», a déclaré Hawass, 73 ans, debout dans les ruines du temple, portant sa marque à larges bords Indiana. Un chapeau Jones et une veste safari de couleur crème sur une chemise en jean et un jean.

Mais il y avait plus à considérer que la simple émergence d’une nouvelle reine. Neit aurait-il pu aussi être la fille de Teti? L’équipe de Hawass avait trouvé des inscriptions faisant référence à Neit comme étant la fille d’un pharaon.

Hawass sur le site où lui et son équipe ont découvert des preuves de la présence de la reine Neit. (Sima Diab pour le Washington Post)

L’inceste ne serait pas nouveau pour les anciens. Dans la tradition égyptienne, le dieu Osiris avait épousé sa sœur Isis. On croyait largement que les pharaons avaient épousé leurs sœurs et leurs filles, mais c’était pendant les règnes postérieurs à la sixième dynastie de Teti.

«Est-elle fille d’un roi de la cinquième dynastie ou est-elle fille de Teti?» Demanda Hawass. «Si elle est une fille de Teti, ce serait la première fois dans l’histoire égyptienne qu’un roi épouse sa fille.»

Une courte promenade à travers le sable était un autre puits funéraire où encore plus avait été découvert sur l’héritage de Teti.

J’ai suivi Hawass sur une échelle, 36 pieds dans le sol. Au fond, dans un espace de la taille d’un dressing, se trouvaient des cercueils en bois empilés en tas. Ils ont été peints dans des tons de bleu et de rouge, certains avec des images complexes de dieux et de déesses. Ils contenaient encore des momies, a déclaré Hawass, et les noms des défunts étaient écrits sur le bois en décomposition. Son équipe avait trouvé 54 cercueils ici.

Sarcophages des anciens Egyptiens trouvés par l’équipe de Hawass à Saqqarah. (Sima Diab pour le Washington Post) Le spécialiste de la restauration Ahmad AbdelAzeem enlève le couvercle d’un sarcophage récemment découvert avec une momie à l’intérieur à Saqqarah en février. (Sima Diab pour le Washington Post) Des pièces d’or miniatures en forme de mains, de poissons et d’abeilles ont également été trouvées. (Sima Diab pour le Washington Post)

EN HAUT: Sarcophages d’Égyptiens antiques trouvés par l’équipe de Hawass à Saqqarah. (Sima Diab pour le Washington Post) EN BAS À GAUCHE: Le spécialiste de la restauration Ahmad AbdelAzeem enlève le couvercle d’un sarcophage récemment découvert avec une momie à l’intérieur à Saqqara en février. (Sima Diab pour le Washington Post) EN BAS À DROITE: Des pièces d’or miniatures en forme de mains, de poissons et d’abeilles ont également été trouvées. (Sima Diab pour le Washington Post)

À partir d’inscriptions sur les cercueils, l’équipe avait retracé le cimetière souterrain jusqu’aux 18e et 19e dynasties du Nouvel Empire égyptien, il y a plus de 3000 ans. Les découvertes éclairaient une période peu connue de Saqqarah, entre 1570 et 1069 av.

Teti, semble-t-il, avait été vénéré comme un dieu dans le Nouvel Empire. Beaucoup de ses partisans voulaient être enterrés autour de sa pyramide, visitant souvent des cercueils et des ateliers de momification à Saqqarah, a déclaré Hawass.

Les pauvres étaient placés dans de simples cercueils en bois. Mais ceux colorés et richement décorés que je voyais appartenaient aux riches adeptes de Teti.

Les os d’un ancien enfant égyptien sur le site de Hawass. (Sima Diab pour le Washington Post)

Un puits profond de découverte – et de mystère

Placés à l’intérieur des cercueils se trouvaient des bateaux en bois miniatures, des jeux, de la poterie et de minuscules pièces d’or à transporter et à utiliser dans l’au-delà. De petites statuettes et amulettes portent les formes et les noms de dieux et de pharaons.

Parmi les artefacts découverts se trouvaient des morceaux d’un papyrus de 15 pieds de long qui comprenait des textes du Livre des morts, une collection de sorts écrits par des prêtres pour aider le défunt à traverser la pègre et dans l’au-delà.

Dans une salle de magasin, Ahmed Tarek et Maysa Rabea placent les morceaux dentelés du papyrus ensemble, comme pour essayer de résoudre un puzzle. Ils restaurent et étudient également des artefacts pour mieux comprendre comment les Égyptiens se sont préparés pour l’au-delà.

La poterie, dont une partie est importée, à Saqqarah montre l’importance de la ville antique en tant que centre commercial. (Sima Diab pour le Washington Post) Les chercheurs examinent les crânes sur le site pour déterminer l’âge et les causes de décès. (Sima Diab pour le Washington Post)

GAUCHE: La poterie, dont une partie est importée, à Saqqarah montre l’importance de la ville antique en tant que centre commercial. (Sima Diab pour le Washington Post) À DROITE: Les chercheurs examinent les crânes sur le site pour déterminer l’âge et les causes de décès. (Sima Diab pour le Washington Post)

Des éclats de poterie trouvés dans les décombres dévoilent de nouveaux détails de la vie ancienne. Beaucoup ont été importés, preuve que le commerce a prospéré entre l’Égypte et la Palestine, Chypre, la Crète et la Syrie.

Mohamed Mahmoud rassemble des pièces de poterie pour les rendre entières. Dans la tente voisine, Asmaa Massoud analyse les crânes et autres os pour déterminer l’âge et la cause du décès. À côté d’elle, dans une petite boîte en bois, se trouve la momie d’un enfant.

«Les fouilles et les artefacts montrent à quel point Saqqara était important dans le Nouvel Empire», m’a dit Hawass. «Ils nous en disent plus sur les croyances, non seulement pour les riches, mais aussi pour les pauvres.»

Un chameau habituellement utilisé pour les visites de la nécropole de Saqqara repose devant la pyramide à degrés de Djoser en février. (Sima Diab pour le Washington Post)

Certaines des découvertes, cependant, défient toute explication.

Dans un puits funéraire, celui-ci de 63 pieds de profondeur, un sarcophage de 20 tonnes de la taille d’un Humvee et fait de granit se trouve au fond. Comment y est-il arrivé? Il a également été pillé par des voleurs. Comment savaient-ils où chercher?

Hawass s’attend à rencontrer plus de mystères. Il faudra 20 ans pour découvrir pleinement les secrets ici, dit-il. «À Saqqarah, nous n’avons trouvé que 30% de ce qui se trouve en dessous», a-t-il déclaré. « C’est un site sur lequel si vous creusez n’importe où, vous trouverez quelque chose. »

Heba Farouk Mahfouz au Caire a contribué à ce rapport.