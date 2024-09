Dans les soirées « freak-off » de Diddy avec des joueurs de la NBA, des adolescentes « terrifiées », des tas de cocaïne et du sexe en public

Une chanteuse qui a fréquenté Sean Combs dans les années 1990 alors qu’elle était adolescente a encore levé le voile sur ses fameuses soirées après avoir été terrifiée et avoir tenté de s’échapper.

L’artiste Good Fridae dit qu’elle a rencontré pour la première fois la star aujourd’hui en disgrâce lors d’une séance de signature d’autographes dans un magasin de disques de Toronto pour promouvoir son album Forever de 1999.

Dans une interview exclusive avec The US Sun, Fridae a déclaré qu’elle avait chanté pour Combs, alors connu sous le nom de Puff Daddy et plus tard Diddy, avant d’être invitée à se joindre à une soirée sexuelle alimentée par la drogue dans sa suite d’hôtel cinq étoiles avec une petite amie.

Fridae a affirmé avoir dit au rappeur et à sa sécurité qu’ils n’avaient que 16 ans, l’âge légal du consentement en Ontario, au Canada, bien que l’âge légal pour boire de l’alcool soit et reste de 19 ans.

Elle a dit qu’ils ne se souciaient pas de leur âge et les a invités à rejoindre des adultes qui avaient ouvertement des relations sexuelles lors de la fête, qui disposait également d’une deuxième salle VIP « freak-off » gardée par la sécurité.

Combs, aujourd’hui âgé de 54 ans, reste derrière les barreaux à New York en attendant son procès après avoir été accusé de racket, de trafic sexuel et de transport pour se livrer à la prostitution.

Un acte d’accusation fédéral allègue que les victimes étaient souvent forcées de participer à ses orgies de « freak-off » et passaient des jours à se rétablir grâce à des perfusions intraveineuses, tandis que 1 000 bouteilles d’huile pour bébé ont été découvertes dans ses propriétés,

Fridae a déclaré au US Sun : « Il y avait beaucoup de relations sexuelles, il n’y avait personne de mineur, mais il y avait beaucoup de danseurs et de gens embauchés.

« Il y avait plus d’hommes que de femmes, tout le monde buvait ou faisait des lignes de coca. » Artiste Good Fridae

« Aucun des artistes que j’ai vu n’était engagé dans ces activités, mais il y avait beaucoup de joueurs de la NBA et beaucoup de cadres et ainsi de suite avec les filles. »

Elle a affirmé que les invités faisaient l’amour, « sur des chaises, dans des coins, dans des salles de bains, partout où ils pouvaient », ajoutant qu’elle avait quitté l’hôtel en courant après qu’on lui ait dit d’attendre l’accès pour la deuxième soirée privée de folie.

« Il y avait des pilules et tout ça, je savais qu’il y en avait [ecstasy] là et de la neige… de la cocaïne, dans des petits sacs dans un coin, ils étaient dessus comme des sous-verres par sections », a-t-elle déclaré.

« Les gens les récupéraient et les prenaient, ils me proposaient différentes choses. Je disais non.

« Il y avait différentes sections, puis l’espace boissons. Il n’y avait pas de barman. Vous pouviez préparer votre propre boisson, ou vous pouviez demander à quelqu’un de vous la servir, comme l’un des agents de sécurité.

« Il y avait plus d’hommes que de femmes, tout le monde buvait ou faisait des lignes de coca sauf moi et quelques autres artistes.

« Je voulais boire et passer un bon moment comme mon ami et les autres filles, mais j’étais trop paranoïaque et je devais rester vigilant au cas où je devrais me battre contre l’un des gars. »

RENCONTRE AVEC LES PEIGNES

Fridae a déclaré qu’elle s’était d’abord sentie mal à l’aise après avoir rencontré Combs, qui a complimenté ses yeux et sa peau et l’a encouragée à abandonner son amie, qui s’est ensuite perdue dans la foule à l’hôtel.

Lors de la signature des autographes, elle a déclaré qu’elle et son amie avaient obtenu le leur en premier après que Combs ait eu deux heures de retard. Et c’est à ce moment-là que la nuit a pris un tournant.

« Mon ami lui a demandé dans quel hôtel il logeait, il m’a répondu : ‘En fait, j’organise une fête, vous devriez venir les filles.’

« Je lui ai dit : ‘Euh, nous n’avons pas nos papiers d’identité, nous sommes mineurs.’ Il m’a dit : « Oh, je ne vérifie pas les pièces d’identité à ma fête. »

« Et puis il a dit : ‘Il va vous donner des détails.’ Il a demandé à l’un de ses agents de sécurité de nous donner ses coordonnées afin que nous puissions nous écarter afin que les autres puissent obtenir leurs autographes.

« Quand je l’ai rencontré pour la première fois, je n’aimais pas son énergie. Il y avait quelque chose dans son énergie, pour moi, qui n’allait pas.

« J’ai regardé mon amie et elle était tout à fait d’accord, je lui ai dit que je ne pensais pas que c’était une bonne idée et que je ne voulais pas aller à la fête, mais elle m’a supplié et m’a dit qu’il y avait probablement plus de gens qui pourraient le faire. aide-nous à obtenir notre grande chance », a-t-elle déclaré.

« Ses gardes de sécurité essayaient de me convaincre d’y aller aussi.

« J’ai finalement accepté et nous sommes allés dans l’ascenseur jusqu’à l’étage de la fête. L’agent de sécurité nous parlait de l’immensité de la fête et qu’il y avait deux soirées différentes et que nous n’étions invités qu’à une seule pour le moment et qu’on nous demanderait de nous rejoindre. l’autre partie plus tard.

« [Combs] n’était même pas là quand nous sommes arrivés, quand nous sommes allés à la fête pour la première fois. »

Mais quand il est arrivé et qu’elle lui a finalement reparlé, elle a dit : « Il m’a dit : ‘Ouais, tu dois laisser tomber ton amie, elle est nulle.’ Elle était là quand il a dit ça. »

Mais Fridae, qui ne buvait ni ne consommait de drogue, a ensuite perdu son ami et est allée se mêler et parler à des joueurs de la NBA et à des artistes bien connus, ajoutant : « Je suis sûre que ce n’était pas leur dernière soirée Diddy. »

Elle a déclaré que Combs et un agent de sécurité avaient commenté son apparence.

Combs « était effrayant », a-t-elle dit. « Il m’a dit : ‘Tu as de beaux yeux verts, ton teint est très beau.’ Et puis il m’a touché la joue. [creeped out].

« Un des gardes de sécurité a fait la même chose, il n’arrêtait pas de m’appeler un centime, il me disait : ‘Tu es un centime, tu es un centime.’

Cela vient comme…

« Il y avait des pilules sur la table, de l’herbe, de l’alcool. »

Fridae est partie à la recherche de son amie et s’est inquiétée en disant : « C’était dégoûtant, j’avais 16 ans, j’essayais de rebondir et de ne pas me laisser coincer dans un coin par un gars, en me proposant ceci, ceci et ‘Oh, Je ferai de toi une superstar.' »

DERRIÈRE LES PORTES VERROUILLÉES

Elle a dit qu’elle se sentait « très mal à l’aise », comme un « morceau de viande » et qu’elle ne voulait pas être là, mais qu’elle voulait s’assurer que son amie allait bien.

Fridae a affirmé qu’elle était partie à la recherche de son amie dans les multiples suites et avait tenté d’ouvrir une porte verrouillée, mais un agent de sécurité qui la surveillait lui avait dit de reculer.

D’autres médias, dont le Daily Mail, ont parlé à des fêtards présumés qui assistaient aux soirées de Diddy et les ont décrits comme étant comme des « poupées russes », avec différentes pièces et sanctuaires intérieurs offrant une expérience encore plus hédoniste.

Vendredi a dit : « Il [security] nous a dit pas de téléphone, si nous étions surpris avec nos téléphones, ils seraient confisqués.

« J’ai donc supposé que l’autre partie était là où se passaient des choses plus intéressantes. Ce n’était pas un secret. »

L’agent de sécurité, a-t-elle dit, « s’est tenu devant la porte et m’a attrapé les épaules, et il m’a dit : ‘Tu n’iras nulle part' ».

Elle prétend qu’elle lui a dit non et qu’elle voulait quitter les lieux pour retrouver son amie, mais il voulait qu’elle reste sur place jusqu’à ce que Combs vienne l’inviter à la deuxième fête.

« Je me dis : ‘Tu dois me lâcher avant que je le dise à mon père, et il viendra s’occuper de vous, les gars.' »

Fridae dit qu’elle a réussi à sortir et a ensuite vu Combs arriver dans le couloir, semblant furieuse après avoir été informée de la perturbation.

Que s’est-il passé lors des « freak offs » de Sean Combs ? Les tristement célèbres monstres alimentés par la drogue de Sean Combs, révélés pour la première fois par le procès de son ex-petite amie Cassie Ventura en novembre 2023, sont devenus un récit central de l’acte d’accusation, qui allègue : Le magnat de la musique « a manipulé les femmes pour qu’elles participent à des performances sexuelles hautement orchestrées avec des travailleurs du sexe masculins ».

Des phénomènes bizarres « se produisaient régulièrement, duraient parfois plusieurs jours et impliquaient souvent plusieurs travailleuses du sexe ».

Combs « a distribué une variété de substances contrôlées aux victimes, en partie pour les maintenir obéissantes et dociles ».

Lui et les victimes « recevaient généralement des liquides intraveineux pour se remettre de l’effort physique et de la consommation de drogues » après les paniques.

Les flics « ont saisi diverses fournitures de Freak Off, notamment des stupéfiants et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant » à son domicile de Los Angeles et de Miami.

Combs « frappait, donnait des coups de pied, jetait des objets et traînait parfois les victimes par les cheveux », pendant et se séparant des paniques, ce qui « entraînait souvent des blessures qui mettaient des jours ou des semaines à guérir ».

Il a également utilisé les « enregistrements sensibles, embarrassants et incriminants » qu’il avait réalisés lors de phénomènes de panique comme « garantie pour garantir l’obéissance et le silence continus des victimes ».

Elle affirme qu’il a commencé à se précipiter dans le couloir de l’hôtel et qu’elle avait peur de ce qui allait se passer.

«Il m’a juste regardé en colère, un peu comme: ‘Je finirai par t’avoir’. Ce genre d’ambiance, et ça m’a fait peur », a-t-elle déclaré.

Elle sentit qu’elle avait des ennuis pour avoir tenté de partir et appuya sur le bouton de l’ascenseur, la porte s’ouvrant juste à temps avec le directeur de l’hôtel et le personnel à l’intérieur.

Fridae affirme qu’ils ont dit à Combs de baisser la musique parce que les invités se plaignaient. Puis ils lui ont demandé si elle allait bien.

« J’aime : ‘Oh mon Dieu, merci, Seigneur’. Et j’ai couru dans l’ascenseur. »

Elle prétend s’être cachée et s’être rendue dans le hall où elle a réussi à joindre son amie.

‘SECRET DE POLICHINELLE’

Fridae a affirmé que son comportement était « un secret de polichinelle dans l’industrie » et que tout le monde pensait que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne se fasse prendre.

Il a désormais plaidé non coupable de toutes les accusations.

Elle a déclaré qu’elle était choquée mais pas surprise d’entendre les allégations, qui ont été révélées pour la première fois lorsque son ex-petite amie, Cassie Ventura, a été poursuivie pour viol et abus en novembre dernier.

Il a nié tout acte répréhensible, mais a finalement réglé le litige avant qu’une vidéo explosive ne soit divulguée par une caméra de survie d’un hôtel le montrant lui donnant des coups de pied et la traînant dans un couloir d’hôtel.

« Cassie a été le catalyseur qui a permis de sceller le sort de Diddy. Elle a été le catalyseur et je suis tellement reconnaissante qu’elle soit sortie », a déclaré Fridae.

« J’aurais dû dire quelque chose, j’aurais dû apporter quelque chose à l’hôtel [staff]. Mais j’avais 16 ans et c’était une immense célébrité, tout le monde parlait de cette fête pendant des mois. »

