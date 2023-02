Dans les sauvetages en cas de tremblement de terre, engins bruyants et creusement, puis silence

Commentez cette histoire Commentaire

ADANA, Turquie – Ils ont soulevé des dalles de ciment avec d’énormes grues et brisé des décombres avec des marteaux-piqueurs. Puis, ils se sont arrêtés. Clé pour détecter le moindre bruit qui pourrait être le signe d’un survivant enterré sous les décombres du tremblement de terre de lundi en Turquie et en Syrie. Parmi les décombres d’un immeuble de 14 étages effondré dans la ville turque d’Adana, le cri d’un sifflet a percé le bruit toutes les quelques minutes mercredi. Les secouristes ont crié pour le silence et ont écouté tout soupçon de voix provenant des débris. Des centaines de personnes regardent en silence.

Au cours d’un moment de creusement, le volontaire Bekir Bicer a découvert une cage à oiseaux écrasée, a-t-il déclaré. À l’intérieur se trouvait un oiseau bleu et jaune, vivant après près de 60 heures.

“J’étais très heureuse. J’ai presque pleuré », a déclaré Bicer. “La cage était cassée, mais l’oiseau était toujours à l’intérieur.”

Les amis et la famille des personnes piégées étaient assis à côté des incendies, attendant un miracle alors même que la fenêtre de survie pour ceux qui étaient piégés sous les décombres se fermait.

Suat Yarkan, 50 ans, a déclaré que sa tante et ses deux filles vivaient dans un appartement au quatrième étage de l’immeuble. Ils auraient été endormis à la maison lorsque le tremblement de terre a frappé. Il était désespéré d’espérer qu’ils pourraient être sauvés vivants.

« Regarde l’oiseau. Soixante heures », a-t-il dit. “Cela me donne l’impression que Dieu nous aide peut-être … Je dois croire qu’ils vont récupérer tout le monde.”

Des moments de silence réguliers sont essentiels à de telles opérations, a déclaré David Alexander, professeur de planification et de gestion des urgences à l’University College London.

“Nous voyons souvent des hélicoptères bavarder au-dessus de nos têtes, faisant un bruit énorme et parfois aussi soufflant de la poussière tandis que les équipes essaient désespérément d’écouter tout type de bruit qui pourrait indiquer que quelqu’un est vivant et se déplace sous les décombres”, a-t-il déclaré.

Des équipes de secours sophistiquées utiliseront des microphones pour capter les bruits faibles, tandis que des chiens spécialement entraînés et des caméras à fibre optique capteront la chaleur à l’intérieur des monticules de débris. Mais étant donné la nécessité de se déplacer rapidement et le nombre limité d’équipes de secours déployées sur une vaste zone, les appels à l’aide sont essentiels.

“Si une personne peut attirer l’attention sous les décombres, ses chances d’être sauvée sont environ trois fois plus élevées que si elle était dans le coma, statistiquement parlant”, a déclaré Alexander.

Alors que le soleil se couchait mercredi pour la troisième fois sur les villes dévastées de Turquie et de Syrie, les efforts pour récupérer les survivants devenaient plus urgents alors que le manque de nourriture et d’eau, le froid glacial et les blessures potentielles devenaient encore plus aigus.

Les perspectives de retrouver des survivants près de trois jours après le séisme sont minces, selon les experts.

“Les 72 premières heures sont considérées comme critiques car l’état des personnes prises au piège et blessées peut se détériorer rapidement et devenir mortelles si elles ne sont pas secourues et soignées à temps”, a déclaré Steven Godby, expert en risques naturels à Nottingham Trent University. En Angleterre.

Mercredi à Adana, les secouristes d’un autre bâtiment effondré ont drapé un drap blanc sur un renfoncement dans le monticule de débris, masquant la vue de ce qu’ils y avaient découvert.

Les machines à creuser s’arrêtèrent et un brancard fut tiré derrière la bâche sous le regard silencieux des ouvriers.

Ancienne ville de plus de 2 millions d’habitants à seulement 32 km de la mer Méditerranée, Adana a déjà connu des tremblements de terre. Une secousse de magnitude 6,3 en 1998 a tué près de 150 personnes dans la ville et ses environs, et laissé des milliers de sans-abri.

Le tremblement de terre plus fort de cette semaine a laissé un grand nombre de bâtiments d’Adana, dont beaucoup sont modernes, apparemment intacts. De nombreux immeubles d’habitation de grande hauteur semblaient entièrement intacts. À la périphérie nord de la ville, cependant, plusieurs immeubles de 14 étages se sont effondrés.

Mardi soir, le gouvernement turc a signalé que 167 personnes avaient été tuées par le tremblement de terre à Adana, d’autres étant toujours piégées sous les décombres. Ce n’était qu’un dixième des décès signalés dans la province dévastée de Hatay, à des kilomètres de là.