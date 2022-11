Dans les rues du Népal, une femme danse sur Aankh Maarey, gagne sur Internet

La musique n’a pas de frontières et cela a été prouvé maintes et maintes fois. Il comble également le fossé entre les frontières géographiques, la culture et même les gens. Il existe de nombreuses vidéos de ce type sur les plateformes de médias sociaux qui montrent des personnes d’horizons différents en train de se connecter.

Une vidéo de danse de deux femmes dansant sur une piste de Bollywood au Népal a fait le tour d’Internet. La bobine Instagram maintenant supprimée montrait un touriste étranger secouant une jambe à Aankh Maarey du film Simbaa dans une rue animée du Népal.

Les mouvements de danse étonnants de la touriste ont stupéfié les passants dans la ruelle animée et les ont fait s’arrêter pour la regarder. Certains d’entre eux ont même été vus l’encourageant quand elle dansait. Après quelques secondes, elle a été rejointe par une femme népalaise en sari. Le touriste a ensuite suivi pas à pas les pas de la femme.

La vidéo a recueilli plus de 6 lakh vues mais a été supprimée par l’utilisateur sur Instagram.

La chanson sur laquelle ces deux femmes dansaient est un remake de la chanson hindi Aankh Maarey qui a été composée à l’origine par le directeur musical Viju Shah et présentée dans le film de 1996 Tere Mere Sapne de Kumar Sanu et Kavita Krishnamurthy. L’original présentait Arshad Warsi et Simran.

Plus tôt, une vidéo est devenue virale d’élèves d’une école africaine dansant sur le morceau énergique de Soni De Nakhre du film Partner. Les étudiants peuvent être vus danser leur cœur sur ce numéro de danse. La vidéo a immédiatement touché la corde sensible du public. Les utilisateurs de micro-blogging ont été ravis de voir comment ces étudiants maîtrisaient parfaitement leurs mouvements et leur expression.

Ici regardez la vidéo:

La chanson originale contient des mouvements électrisants de Govinda, Salman Khan et Katrina Kaif. Le film a été réalisé par David Dhawan.

