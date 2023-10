DOSSIER – Des déchets non collectés sont entassés dans une rue de Paris, le 15 mars 2023, lors d’une grève en cours des éboueurs. (Photo AP/Thomas Padilla, dossier)

Par ELAINE GANLEY (Associated Press)

PARIS (AP) – Déchets. Des tas, des monticules et des tas en poussent chaque jour – et, à certains endroits, ils dépassent la hauteur d’un être humain.

La grève des éboueurs parisiens, qui entame mardi son 16e jour, met à mal l’esthétique réputée de la capitale française, véritable fléau de la Ville Lumière.

“Je préfère Chanel à la puanteur”, a plaisanté Vincent Salazar, un consultant artistique de 62 ans qui vit dans un quartier huppé de la Rive Gauche. Un tas d’ordures trône au coin de son immeuble donnant sur le jardin du Luxembourg.

« J’ai vu des rats », dit-il.

Mais comme beaucoup de Parisiens nonchalants et aguerris à la grève, cela ne dérange pas Salazar.

“J’ai la chance de vivre ici, mais je suis à 200 % derrière ces gars-là”, a déclaré Salazar. « Ils le sentent toute la journée », dit-il, même si « ce » n’était pas exactement le mot qu’il utilisait. “Ils devraient bénéficier d’une retraite anticipée.”

Il fait partie de la majorité des Français qui, selon les sondages, s’opposent à la décision du président Emmanuel Macron de relever l’âge de la retraite de deux ans, de 62 à 64 ans pour la plupart et de 57 à 59 ans pour les éboueurs.

Macron a fait adopter à toute vapeur le projet de loi phare de son deuxième mandat au Parlement la semaine dernière – sans vote, grâce à un article constitutionnel spécial. Lundi, le gouvernement a remporté deux motions de censure présentées par des législateurs en colère. Le projet de loi est désormais considéré comme adopté.

Mais les ordures ont été mêlées à la politique. Et ni les syndicats organisateurs des manifestations, ni certains citoyens ne sont prêts à reculer.

Des affiches montrant une image modifiée numériquement de Macron au sommet d’un tas d’ordures – ou ramassant lui-même les ordures – ont fait le tour des réseaux sociaux.

La maire socialiste de Paris, qui soutient les grévistes, se retrouve dans une situation difficile. La mairie a refusé l’ordre de retirer les camions, affirmant que ce n’était pas leur travail. La préfecture de police a alors ordonné le déblocage des garages. Grâce à des entreprises privées, les déchets ont été collectés dans les quartiers « fortement touchés », a indiqué la mairie. Il y a des problèmes pour déverser les déchets dans les usines d’incinération bloquées. Pourtant, la mairie a déclaré que lundi, 9 300 tonnes de déchets restaient dans les rues, contre 10 000 jours auparavant.

Les travailleurs de nombreux secteurs, des transports à l’énergie, mènent des grèves intermittentes depuis janvier. Mais ce sont les déchets dans la capitale française qui ont rendu visibles les éboueurs, longtemps considérés comme acquis, et leur colère évidente.

La culture dynamique du plein air de la ville en ressent les effets. Certaines des rues étroites légendaires de Paris – difficiles à emprunter les jours normaux – sont encore plus étouffées que d’habitude, obligeant les piétons à traverser les tas d’ordures en file indienne. L’odeur des déchets rances et pourris se répand de plus en plus dans l’air à mesure que le printemps arrive et que le temps s’adoucit. Les sièges de certains cafés-terrasses situés à proximité de tas d’ordures sont vides.

Un serveur du Bistro du Dôme, adjacent au célèbre restaurant Le Dôme, a déclaré depuis 26 ans qu’environ 50 % des convives avaient disparu au cours des 10 derniers jours. D’autres restaurants subissent le même sort, a déclaré Guillaume, qui s’identifierait uniquement par son prénom.

“Ça ne me dérange pas parce que c’est pour la bonne cause”, a déclaré Franck Jacquot, 51 ans, devant un petit bar qu’il tient. A proximité, des tas d’ordures se dressaient. « Si nous sommes obligés d’emprunter cette voie, eh bien, nous y sommes », a-t-il déclaré.

Deux manifestations spontanées la semaine dernière sur l’immense place de la Concorde, face à l’Assemblée nationale, ont dégénéré lorsque la police a commencé à évacuer des milliers de personnes à coups de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Certains des expulsés ont commencé à incendier des tas d’ordures tout au long de leur parcours dans le Paris chic.

Lundi, des centaines de jeunes ont manifesté près du monument aux Invalides au dôme doré, site du tombeau de Napoléon, sous le regard des forces de sécurité. Une camionnette syndicale avait diffusé par haut-parleur les débats de l’Assemblée nationale. Il reste encore beaucoup à faire : les syndicats prévoient des manifestations et des grèves à l’échelle nationale jeudi pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il retire les mesures de retraite.

Sacs poubelles et poubelles ont servi de combustible aux fauteurs de troubles, qui ont sillonné Paris lundi soir en y mettant le feu, comme ils l’ont fait après les récentes manifestations. Au moins 100 personnes ont été arrêtées.

« Les déchets sont un bon moyen de protester. Cela a un grand impact», estime Tony Gibierge, 36 ans, qui ouvrira dans quelques mois un restaurant dans une rue du sud de Paris, actuellement remplie d’ordures.

Il faisait partie de ceux qui ont manifesté pacifiquement à Paris et dans d’autres villes, avec des chants et des danses ces dernières semaines. “Maintenant, nous devons éteindre le feu, arrêter de danser”, a-t-il déclaré. Le message : Rien n’est fini et une grande partie des déchets ne vont encore nulle part.