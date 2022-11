Dans les rues de la ville, peur et espoir alors que le maire lance une campagne pour éliminer les malades mentaux

C’était après la tombée de la nuit mardi à Washington Square Park à Manhattan, lorsque Meeka Brown, 48 ans, a appris que le maire Eric Adams avait annoncé une pression à l’échelle de la ville pour que les autorités expulsent les personnes atteintes de maladie mentale grave et non traitée des rues et du métro de New York – même contre leur volonté, et même s’ils ne sont pas une menace pour les autres.

“J’en suis un”, a déclaré Mme Brown, qui a déclaré qu’elle était schizophrène et souffrait également d’un trouble psychotique. «Mon état mental est pris en charge parce qu’il est bien médicamenté; J’essaie de garder le contrôle et de ne pas le laisser me contrôler. Elle était assise sur un banc du parc. Pendant qu’elle parlait, un homme passa à côté d’elle dans le noir, gesticulant sauvagement.

Mme Brown était déchirée alors qu’elle digérait la nouvelle politique du maire. Des responsables à New York ont ​​​​déclaré que cela nécessiterait l’hospitalisation involontaire de personnes jugées trop malades mentalement pour s’occuper d’elles-mêmes.