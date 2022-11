Dans les régions reculées de Porto Rico, l’ouragan Fiona a rendu la vie encore plus difficile

UTUADO, PR – Maritza Collazo Torres a déménagé dans les montagnes du centre de Porto Rico en 2020, fuyant une série de tremblements de terre qui secouaient d’autres parties de l’île.

Deux ans et demi plus tard, la maison en bois d’une chambre de Mme Collazo Torres dans la ville d’Utuado est sur le point de s’effondrer, non pas à cause d’un tremblement de terre, mais à cause d’un ouragan.

Le déluge de l’ouragan Fiona en septembre a laissé la maison à trois pieds d’une falaise abrupte nouvellement formée, juste devant la fenêtre de sa chambre. Un inspecteur de l’Agence fédérale de gestion des urgences l’a récemment avertie qu’un jour, la terre se déplacerait davantage et qu’elle et son mari pourraient se réveiller au pied de la falaise.

“‘Si vous êtes capable d’ouvrir les yeux, vous le ferez là-bas'”, a rappelé Mme Collazo Torres, 57 ans.