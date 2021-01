WASHINGTON (AP) – À l’intérieur de la Maison Blanche, le président Joe Biden a présidé un lancement ciblé de son administration, utilisant ses premiers jours en fonction pour rompre brusquement avec son prédécesseur tout en signant des décrets exécutifs censés être une démonstration voyante d’action pour relever les défis historiques il a hérité.

Mais devant les portes du 1600 Pennsylvania Ave., il y a partout des signes que ces crises sont aussi profondes et insolubles que jamais. Les flambées de la pandémie de coronavirus, les bascules de l’économie et les républicains au Congrès ont signalé des objections à de nombreux projets de Biden.

Biden cherche à relancer ses 100 premiers jours au pouvoir avec de l’action et du symbolisme pour rassurer un public divisé et fatigué sur le fait qu’une aide est à venir. Il sait également que ce qu’un président peut faire seul est limité, il appelle donc le Congrès à agir tout en étant franc avec les Américains que des jours sombres sont à venir.

«La crise ne s’améliore pas. Cela s’approfondit », a déclaré vendredi Biden à propos de l’impact de la pandémie. «Beaucoup d’Amérique souffre. Le virus monte en flèche. Les familles ont faim. Les gens risquent d’être à nouveau expulsés. Les pertes d’emplois augmentent. Nous devons agir. »

«L’essentiel est le suivant: nous sommes dans une situation d’urgence nationale. Nous devons agir comme si nous étions dans une urgence nationale », a-t-il déclaré.

Les premiers moments de Biden en tant que président visaient à stabiliser la démocratie américaine elle-même.

Il a prêté serment juste avant midi mercredi devant un Capitole qui portait encore les cicatrices de l’insurrection qui a eu lieu précisément deux semaines plus tôt et visait à arrêter l’ascension de Biden au pouvoir. La violence a souligné la nature fragile du transfert pacifique du pouvoir et a conduit à la deuxième mise en accusation historique de Donald Trump.

Biden a résisté aux appels pour déplacer l’inauguration dans un cadre intérieur plus sécurisé. Il était résolu à préserver les pièges habituels de l’inauguration comme un signal que la normalité pouvait être atteinte même s’il y avait partout des signes que les choses étaient loin d’être normales: une présence militaire qui ressemblait à une zone de guerre, des invités sur l’estrade portant des masques, un centre commercial national rempli. avec 200 000 drapeaux américains représentant le peuple américain à qui on a demandé de rester à l’écart en raison de la pandémie.

Biden a parlé clairement et directement de la confluence des crises auxquelles la nation est confrontée. Plus de 410 000 Américains ont perdu la vie à cause de la pandémie, des millions sont sans travail et les répliques d’un été comptant avec la justice raciale se font toujours sentir.

«Vous pouvez entendre ce soupir collectif de soulagement que Trump est parti, mais nous n’avons pas le temps de soupirer de soulagement à cause des crises en cascade», a déclaré Eddie Glaude Jr., directeur du département d’études afro-américaines de l’Université de Princeton. «Nous ne voulons pas supposer que l’élection de Biden résout tout. L’ampleur des problèmes est immense et la question pour nous est de savoir si nous réagissons à grande échelle. »

Les changements au sein de la Maison Blanche ont été rapides.

Après le départ de Trump, ses derniers membres du personnel ont été éliminés et un nettoyage en profondeur a commencé. La Maison Blanche avait été le site de plusieurs épidémies de COVID-19 et, dans une manifestation physique d’une nouvelle approche du virus, des boucliers en plastique ont été placés sur les bureaux et de nombreux nouveaux membres du personnel ont été invités à travailler à domicile.

De nouvelles photos ont été accrochées aux murs de l’aile ouest et le bureau ovale a été rapidement rénové. Fini une peinture d’Andrew Jackson et le bouton Diet Coke du bureau; dans sont venues des images de Robert Kennedy et Cesar Chavez. Mais le symbole le plus important, la rupture la plus nette avec l’administration précédente, est venu du président lui-même.

Lorsque Biden s’est assis au Resolute Desk pour signer son premier lot de ses ordres exécutifs mercredi, il portait un masque. Trump avait résisté à en porter un, n’en mettant un qu’occasionnellement et transformant plutôt le port du masque en une question politique polarisante

Biden a exhorté tous les Américains à porter un masque pendant les 100 prochains jours et a utilisé sa plate-forme pour modéliser le même comportement, l’une des nombreuses façons dont il a essayé de changer le ton de la présidence au cours de ses premiers jours.

Des points de presse quotidiens sont revenus, en l’absence des accusations de «fake news» qui n’ont marqué que des briefings sporadiques à l’ère Trump. Biden a organisé un assermentation virtuelle pour des centaines de membres du personnel de la Maison Blanche, leur disant de se traiter avec respect, sinon ils seraient renvoyés, un changement marqué par rapport à l’aile ouest de Trump, controversée et motivée par la rivalité. Les appels aux dirigeants du Canada et du Mexique se sont déroulés sans drame.

Les actions exécutives signées par Biden au cours de la semaine étaient un mélange d’actions concrètes et symboliques destinées à défaire le cœur de l’héritage de Trump. Biden a arrêté la construction du mur frontalier, rejoint l’Organisation mondiale de la santé et l’accord de Paris sur le climat et renforcé les moyens de production de vaccins.

Mais la puissance des actions de l’exécutif est pâle par rapport au paquet de secours de 1,9 billion de dollars COVID-19 qu’il a demandé au Congrès. Biden n’a pas exclu de demander au chef de la majorité au Sénat Charles Schumer, DN.Y., de le faire passer par des tactiques ne nécessitant que le soutien démocrate. Mais le président, qui a passé des décennies au Sénat, espérait persuader les républicains de soutenir la mesure.

« S’appuyer sur l’action de l’exécutif a du sens au début, vous pouvez faire avancer les choses et montrer un élan tout de suite sans attendre le Congrès », a déclaré Robert Gibbs, ancien attaché de presse du président Barack Obama. «Mais cela va prendre un certain temps. Comme pour nous en 2009, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. «

« Tout ce dont il a hérité est susceptible de s’aggraver avant que nous voyions une amélioration », a déclaré Gibbs. « Une chose que vous apprenez le 20 janvier est que vous possédez soudainement tout cela. »

Seuls deux candidats au Cabinet ont été confirmés à la fin de la semaine, à la frustration de la Maison Blanche. Mais avec l’annonce vendredi soir que le procès de destitution de Trump ne commencera pas avant la semaine du 8 février, les conseillers de Biden étaient optimistes que le Sénat confirmerait plus avant cette date.

Le procès apparaît comme une distraction indésirable pour l’équipe de Biden. Mais alors que Trump suivra la Maison Blanche, les collaborateurs de Biden ont noté que l’ancien président attire beaucoup moins l’attention maintenant que son compte Twitter a disparu. Ils ont exprimé leur confiance dans le fait que le Sénat peut équilibrer la procédure de destitution avec les confirmations du Cabinet et l’examen du projet de loi de redressement COVID-19.

Biden a clairement indiqué que guider le pays à travers la pandémie sera sa tâche principale et certains républicains estiment que l’implosion de Trump pourrait créer une ouverture pour travailler de l’autre côté de l’allée sur un accord de secours.

« Il existe une structure d’autorisation très étroite pour les républicains du Congrès qui veulent passer l’ère Trump et veulent établir leur propre identité politique », a déclaré Kevin Madden, un stratège républicain qui était conseiller principal de la campagne présidentielle de Mitt Romney en 2012. Romney est maintenant sénateur de l’Utah.

«Il y a un vieux dicton:« Faites de l’essentiel le principal ». Et la Maison Blanche Biden sait que c’est l’essentiel », a déclaré Madden. «S’ils peuvent améliorer la réponse à la pandémie dans les 100 prochains jours, alors ils peuvent passer à d’autres priorités, ils auront le capital pour les combats législatifs. Mais ils doivent bien faire les choses. »

