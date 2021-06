« Des décisions courageuses doivent être prises rapidement car le temps ne joue en faveur de personne » a déclaré mercredi la porte-parole du ministère, Agnes von der Muhll, lors d’un point de presse.

« Les négociations deviennent plus difficiles car elles se concentrent sur les questions les plus difficiles et des désaccords importants persistent », elle a dit.

Depuis plus de deux mois, les États-Unis et l’Iran mènent des négociations indirectes pour ressusciter l’accord de 2015 par lequel les pays occidentaux cherchaient à empêcher Téhéran de poursuivre ses armes nucléaires.

Le gouvernement iranien a nié à plusieurs reprises avoir un tel objectif.

L’accord, connu sous le nom de Plan d’action global commun (JCPOA), a vu l’Iran freiner des éléments de son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions économiques qui lui ont été imposées par les gouvernements occidentaux.

Cependant, l’ancien président américain Donald Trump a abandonné le traité historique en 2018 et est revenu aux sanctions.

Un sixième cycle de pourparlers a été lancé ce week-end et des progrès ont été signalés cette semaine, notamment l’annonce par l’Iran qu’il avait convenu avec les États-Unis que les sanctions sur ses secteurs industriels seraient levées.

Mercredi, un certain nombre d’États du Golfe ont déclaré que les pourparlers devraient être élargis pour couvrir le programme de missiles balistiques de l’Iran et son prétendu « déstabilisant » comportement dans la région.

Dans une déclaration à l’issue de leur rencontre dans la capitale saoudienne Riyad, les ministres des Affaires étrangères du groupe de pays du Conseil de coopération du Golfe ont déclaré : « Nous appelons l’Iran à s’engager sérieusement dans des négociations. »

Les responsables ont également déclaré qu’ils devraient être impliqués dans des pourparlers avec l’Iran et l’ont appelé à ne pas « mettre la région en danger » avec son programme de missiles et son soutien aux groupes régionaux.

L’Iran a déjà résisté aux efforts visant à ajouter d’autres questions aux négociations.

Riyad et Téhéran, qui ont rompu leurs relations diplomatiques en 2016, sont en désaccord sur un certain nombre de questions au Moyen-Orient, notamment le conflit de la guerre civile yéménite impliquant les troupes gouvernementales soutenues par l’Arabie saoudite et les rebelles houthis alignés sur l’Iran.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !