Dans les portraits dynamiques de YoYo Lander, des couches de papier taché capturent la lumière et l’ombre – Colossal

À partir d’extraits de papier aquarelle tachés individuellement, Yoyo Lander les collages élaborent des portraits.

Chaque œuvre commence par une séance photo au cours de laquelle l’artiste se concentre sur la capture des gestes, des poses et des expressions uniques du modèle. Elle combine ensuite les images de référence en une composition singulière qui transmet une émotion ou une expérience particulière.

« Kara »

Dans une œuvre récente, Lander habille ses modèles avec le même pull vert, le tricot apparenté signifiant la croissance et la transformation personnelles et collectives. Semblables à des pièces antérieures comme « Hold That Thought #1 » et « The Parts of Me That Get No Applause #2 », les portraits les plus récents sont dynamiques et impeccablement construits pour transmettre la lumière frappant une pommette ou l’ombre d’un pli de vêtement. Vu de près, le papier texturé en couches ajoute une immense complexité et profondeur aux compositions déjà vivantes.

De nombreuses œuvres présentées ici sont incluses dans l’exposition personnelle de Lander Hier, c’était durorganisée par la Superposition Gallery pour Phillips Los Angeles et visible jusqu’au 11 octobre. L’artiste partage fréquemment un aperçu de son processus sur Instagramalors allez-y pour en savoir plus.

« Hold That Thought #1 » (2021), papier aquarelle taché, lavé et collé sur papier aquarelle, 20 x 16 pouces

Détail de « Naty »

« The Parts of Me That Get No Applause #2 » (2022), papier aquarelle taché, lavé et collé sur papier aquarelle, 24 x 15,5 pouces

Détail de « Hélène »