Dans les plans de Matt Lucas et David Walliams pour la nouvelle Petite-Bretagne, y compris des changements majeurs

MATT Lucas a révélé qu’il travaillait sur le suivi de Little Britain avec David Walliams – mais sans personnages controversés.

Le comédien, qui a créé la série controversée de la BBC en 2003, a déclaré que le couple s’était associé la semaine dernière pour commencer à travailler sur une nouvelle série qui présente une gamme de nouveaux personnages.

Matt, 48 ans, et David, 51 ans, ont déjà été critiqués pour Little Britain et il a été retiré de BBC iPlayer en juin 2020 en raison de son inclusion de blackface.

Il a ensuite été également supprimé de Netflix, avec le spin-off de la paire Come Fly With Me.

Matt a déclaré: «Moi et David Walliams avons recommencé à écrire ensemble.

«Nous avons juste pensé qu’il était temps, alors nous avons quitté nos emplois et avons décidé de le faire. Nous venons de commencer la semaine dernière.

“Nous nous sommes réunis et nous avons commencé à réfléchir.”

Matt faisait référence à son travail sur The Great British Bake Off, qu’il a quitté le mois dernier, et au rôle de David dans Britain’s Got Talent – ​​dont il s’est éloigné en novembre dernier.

Apparaissant sur le Zoe Ball Breakfast Show sur BBC Radio 2, Matt a ajouté: «Nous avons une idée pour une nouvelle émission et nous avons besoin de quelques séances de brainstorming supplémentaires, mais nous savons ce que nous voulons que l’émission soit.

«Ce sera un spectacle avec nous jouant beaucoup de personnages. Mais nous devons écrire le traitement pour cela et nous devons aller le présenter et voir si quelqu’un veut le faire.

“Mais si quelqu’un veut le faire, nous serons ravis de le faire.”

Matt avait précédemment révélé que le couple travaillait sur une version mise à jour de Little Britain mais supprimait la controverse.

Les personnages qui étaient pour la côtelette comprenaient l’entraîneur raciste de perte de poids Marjorie Dawes, l’homophobe xénophobe Maggie Blackamoor et la mariée thaïlandaise Ting Tong.

David portait un visage noir et un gros costume pour jouer la série Desiree DeVere.

S’exprimant en avril 2020, Matt a déclaré: «Nous devons nous asseoir et déterminer qui nous ramenons et qui nous ne sommes pas.

“Je pense que la raison pour laquelle la série a été un succès est qu’elle reflète la façon dont nous étions tous à l’époque où nous l’avons faite, si nous n’avions pas eu ce droit, cela n’aurait pas été aussi populaire.

« Je pense que pour réussir aujourd’hui, il faudrait refléter comment nous sommes tous maintenant.

“Je pense que vous avez certainement de meilleures chances de succès si vous êtes en phase avec la façon dont les gens sont à ce moment-là.”

Matt a également déclaré qu’il avait eu des entretiens avec David pour savoir si la série pouvait être traduite pour un public de théâtre.

Il a ajouté: «Ce pourrait être un spectacle ou une série.

“David et moi discutons presque tous les jours et nous examinons tous les moyens de le ramener.”

Little Britain a commencé comme un sketch sur BBC Radio 4 en 2000.

Il a ensuite été diffusé sur BBC Radio Three en 2003 avant de passer à BBC One deux ans plus tard pour une dernière série.

Le couple a fait la tournée du spectacle et a filmé un certain nombre de spéciaux uniques pour des œuvres caritatives – y compris pour le Big Night In en avril 2020.

Les personnages non-PC sont abandonnés

Polycopié

LOU ET ANDY : le soignant au grand cœur Lou qui s’occupe de son ami Andy, qui n’est pas si en fauteuil roulant[/caption] Bbc

DAFFYD THOMAS: Matt a joué le personnage gay qui portait des vêtements en latex et se vantait d’être “le seul gay du village” – bien qu’il y en ait beaucoup d’autres[/caption] Bbc

TING TONG : Ting Tong Macadangdang, joué par Matt, était une “mariée thaïlandaise” mariée à Dudley Punt de David. Son slogan était ‘Pwease, Mr Dudwey’[/caption] Bbc

MARJORY DAWES : Leader raciste du groupe de perte de poids Fatfighters, elle rabaisse ceux qui luttent pour maigrir et cache sa consommation compulsive de biscuits, chips et gâteaux[/caption]