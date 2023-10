Dans les plans controversés de la fille du capitaine Tom pour gagner de l’argent… facturant 250 £ de l’heure en tant que « coach de vie » pour 100 £ de gin

Son site Internet la décrit comme « l’une des principales femmes d’affaires britanniques » – mais les projets lucratifs d’Hanna Ingram-Moore l’ont maintenant mise dans une situation délicate.

Cette semaine, elle a admis avoir empoché 800 000 £ sur les bénéfices des livres de son père, le capitaine Tom Moore.

Hannah Ingram-Moore a été critiquée après avoir admis avoir empoché 800 000 £ dans les livres de son père Crédit : Getty

La famille s’est assise pour une interview sur Talk TV Crédit : Parler TV

S’adressant à Piers Morgan sur TalkTV, Hannah a affirmé que son père, dont les marches pandémiques ont permis de récolter 39 millions de livres sterling pour le NHS, voulait que sa famille garde l’argent des trois livres du Club Nook Ltd – une société distincte de l’association caritative Captain Tom Foundation.

Elle a déclaré : « C’étaient les livres de mon père, et honnêtement, c’était une telle joie pour lui de les écrire, mais c’étaient ses livres.

« Il avait un agent et ils ont travaillé sur cet accord, et ses souhaits étaient que cet argent reste dans le Club Nook, et à la fin…. . . »

Lorsque la chroniqueuse du Sun est intervenue pour confirmer qu’elle avait gardé l’argent, elle a répondu : « Oui ».

Son insistance avec le capitaine Tom pour qu’elle ait l’argent semble aller à l’encontre de l’avant-propos de son autobiographie, publiée en septembre 2020.

Il déclarait : « Étonnamment, à mon âge, avec l’offre d’écrire ces mémoires, j’ai également eu la chance de récolter encore plus d’argent pour la fondation caritative désormais créée en mon nom. »

Hannah, 52 ans, s’est fait connaître au plus fort de la pandémie de coronavirus lorsque son père s’est engagé à collecter des fonds en faisant 100 tours dans son jardin avant son 100e anniversaire.

Cet aveu s’ajoute à des controverses accablantes entourant les finances familiales, notamment une piscine et un spa de 1,2 million de livres sterling construits dans le jardin de leur maison du Bedfordshire et une rangée de plus de 100 bouteilles de gin de 100 £.

Coach de vie

Sur son site Internet, Hannah se décrit comme une femme d’affaires, une auteure et une podcasteuse. Crédit : PA

En tant que coach de vie, Hannah facturait à ses clients 250 £ de l’heure Crédit : hannahingrammoore.com

En plus de vanter ses prouesses commerciales, le site Web d’Hannah présente le slogan : « Business. Family. Leader ».

Il la répertorie également comme conférencière, auteure et podcasteuse, parallèlement à son rôle de « coach de vie pour cadres ». Pour cela, elle facture à ses clients la somme modique de 375 £ pour une séance d’une heure et demie, soit 250 £ de l’heure.

Pour réserver trois séances de 60 minutes avec elle, les clients devraient débourser 725 £.

Selon le site Internet : « Travailler avec Hannah vous permet d’atteindre les buts, les objectifs et la vision que vous avez pour votre vie.

« La clé, c’est que vous et Hannah vous aidiez à comprendre ce que cela signifie grâce à un coaching axé sur le présent et l’avenir. »

Pour réserver, les utilisateurs potentiels de son service sont invités à payer 50 £ pour une « séance découverte » de 30 minutes afin de « déterminer si nous avons la bonne alchimie ».

Plusieurs entreprises

Hannah est répertoriée en tant que directrice de plusieurs entreprises sur Companies House Crédit : Reuters

Le site Web d’Hannah indique : « Après avoir passé plus de deux décennies dans l’industrie, Hannah a développé des entreprises et des marques de toutes tailles et du monde entier. »

Elle a enregistré cinq cabinets auprès de Companies House, dont Maytrix, une agence de recrutement d’entreprises qu’elle dirige avec son mari Colin, ainsi que Whitaker Global Limited et Paul & Dilley Limited, un cabinet de conseil en gestion.

En avril 2020, alors que le capitaine Tom atteignait son 100e anniversaire, elle a créé le Club Nook Limited pour monétiser sa nouvelle renommée avec des produits tels que des boîtes à lunch et des bouteilles d’eau.

La société possède 11 marques liées au capitaine Tom et a levé la somme colossale de 800 000 £ au cours de sa seule première année.

Ligne de paiement des œuvres caritatives

La famille a créé la fondation en l’honneur de Sir Tom qui a reçu le titre de chevalier de la reine Elizabeth II. Crédit : Times Newspapers Ltd.

Il a été créé pour aider les organisations d’aide aux personnes âgées mais a rapidement été critiqué Crédit : Reuters

En juin 2020, la famille a créé la Fondation Captain Tom dans le but déclaré de collecter des fonds pour des organisations de soutien aux personnes âgées et Hannah et Colin sont devenus administrateurs de l’association.

Initialement, l’association proposait de payer à Hannah 60 000 £ par an pour qu’elle travaille trois jours par semaine.

Cependant, en mars 2021, une nouvelle proposition visait à nommer Hannah directrice générale avec un salaire de 150 000 £, soit 13,68 pour cent du revenu de la première année de l’organisme de bienfaisance.

Cette somme alléchante a été rejetée par la Charity Commission for England and Wales, qui a déclaré que la nomination d’Hannah n’était « ni raisonnable ni justifiable ».

Après s’être vu offrir 85 000 £ par an, sur un contrat glissant d’une durée maximale de neuf mois, Hannah a décidé de démissionner de son poste en mars 2021.

L’association caritative a été critiquée pour avoir vendu des objets tels qu’une rose rouge.

Rangée de roses

Le même mois, la fondation a été critiquée pour avoir vendu sur son site Internet des produits dérivés, notamment des T-shirts, des roses et du gin, dont une partie des bénéfices était reversée à des œuvres caritatives.

La Charity Commission a lancé une enquête après que les comptes de l’association ont montré qu’elle avait versé 160 000 £ en subventions caritatives, tandis que 240 000 £ avaient été dépensés en frais de gestion et de collecte de fonds.

De plus, au cours de sa première année d’exploitation, plus de 54 000 £ ont été remboursés au Club Nook Limited et à Maytrix Group Limited, contrôlés par Hannah et son mari.

En juin 2022, l’enquête a été transformée en enquête statutaire et l’organisme de bienfaisance a annoncé par la suite qu’il ne recevait plus de dons.

Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré : « À l’heure actuelle, le seul objectif de la Fondation Captain Tom est de s’assurer qu’elle coopère pleinement avec l’enquête statutaire en cours menée par la Charity Commission.

« En conséquence, la Fondation Captain Tom ne recherche actuellement pas activement de financement auprès des donateurs. »

World of Roses, qui vendait le Captain Tom Rose pour 22,99 £ – dont 2,50 £ reversés à la fondation – l’a retiré de son site Web après le lancement de l’enquête.

Hannah et Colin ont de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux lorsqu’il a été révélé qu’une extension de leur maison de sept chambres d’une valeur de 1,2 million de livres sterling, qui, selon eux, était destinée à un bureau, était en fait utilisée comme pool house.

L’annexe a reçu le feu vert, mais une demande rétrospective d’autorisation pour le complexe thermal a été refusée l’année dernière.

Polémique sur le gin

Moins d’un tiers du prix d’une bouteille de gin à 100 £ allait à la fondation

Il n’était pas clair si la famille bénéficiait des ventes du gin. Crédit : Getty

En mai 2022, les ventes d’un gin nommé en l’honneur du capitaine Tom ont été arrêtées après qu’il a été constaté que seulement 30 £ du prix de 100 £ allaient à la fondation, une violation flagrante des lois sur les œuvres caritatives.

Le site Internet de la distillerie Otterbeck, qui vendait le gin depuis avril 2021, affirmait que « tous les bénéfices » seraient reversés à la Fondation Captain Tom.

Il a été constaté que ni la distillerie ni l’association caritative n’avaient précisé si la famille du capitaine Tom avait reçu une part des ventes d’alcool ou des bénéfices d’une marque de gin moins chère au nom du vétéran.

Autobiographie

Hannah prévoyait d’écrire une autobiographie pour raconter « son côté » Crédit : Marc Aspland – The Times

Hannah a aidé à écrire l’autobiographie de son père, Tomorrow Will Be A Good Day, et a annoncé qu’elle rédigerait ses propres mémoires.

Expliquant sa décision, elle a déclaré sur son site Internet : « Tout a changé en avril 2020 lorsque, du jour au lendemain, le monde a fait la connaissance de mon père, le regretté capitaine Sir Tom, et qu’à l’âge de 100 ans, il a commencé à écrire son autobiographie Tomorrow Will Be a Good ». Day… J’ai été soudainement plongé dans le monde de l’auteur. »

Il poursuit : « Même si le temps a passé, on me pose toujours, où que je sois, la question : ‘Vous écrivez un livre sur ce qui s’est passé, n’est-ce pas ?’

Au cours de l’interview, Hannah a déclaré en larmes qu’elle regrettait certaines des décisions qu’elle avait prises. Crédit : Parler TV

« J’ai toujours hésité dans le passé avec un ‘eh bien, euh, peut-être…’. Pourtant, avec la positivité et le soutien sans faille de personnes formidables partout dans le monde, en particulier au cours des derniers mois, l’idée d’écrire ma version de l’histoire est devenue une opportunité plus réaliste et je suis ravi de dire que je le fais enfin. »

L’article se termine par Hannah disant : « Je suis à quelques jours de terminer ce livre et il sera bientôt sur les étagères. »

Il n’a pas encore été publié.

