L’héritage douloureux de l’un des tyrans les plus sanguinaires du monde perdure à travers plus de 100 de ses palais et villas en ruine.

Après avoir opprimé l’Irak pendant trois horribles décennies, l’empire sanglant de cupidité et de décadence de Saddam Hussein est resté intact pendant des décennies après le chaos de la guerre.

L'un des domaines du dictateur irakien comptait plus de 30 mini-palais

Les propriétés ont retrouvé leur splendeur d'antan.

Le célèbre palais de Babylone construit sur les ruines d'un village détruit par Saddam au bulldozer pour faire place à sa nouvelle maison monstrueuse

Saddam a été le président barbare de l’Irak de 1979 à 2003, lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni l’ont envahi.

Il a été tiré d’une cachette, jugé pour crimes contre l’humanité et condamné à mort en novembre 2006.

Gazer sa propre population, envoyer ses adversaires à la mort en direct à la télévision et avoir un violeur en série et un fils psychopathe qui torturait les footballeurs de l’équipe nationale faisaient tous partie de son monde tordu.

Et une grande partie des actes de terreur commis par la soi-disant « Bête de Bagdad » ont eu lieu entre les hauts murs de ses domaines somptueux et étroitement gardés.

Dix-sept ans plus tard, le pouvoir et la richesse qu’il exerçait autrefois sont mis à nu à la fois dans les propriétés bien préservées et dans les décombres d’autres disséminés dans tout l’Irak.

Il semblait avoir un penchant pour les peintures murales de lui-même, les escaliers en marbre, les décorations de plafond ornées, les portails d’une lourdeur effrayante et les pièces avec vue.

Il organisait de somptueuses fêtes dans les domaines opulents, obligeant souvent ses gardes à enlever des filles dans la rue, à les habiller et à les faire danser.

Son empire immobilier ridicule est un rappel approprié de sa disparition ultime – un homme délirant qui pensait pouvoir vivre comme un roi alors qu’il battait et tourmentait son pays affamé.

L’un des palais était décoré de la tête aux pieds dans le style des mille et une nuits, avec des peintures murales érotiques et sa propre chambre de torture privée.

Le plus luxueux de tous était le palais présidentiel, où aucune dépense n’a été épargnée.

L’endroit entier était recouvert de marbre importé d’Italie, les salles de bains étaient en or et chaque aile avait sa propre piscine.

Elle faisait partie d’un domaine bien plus vaste au nord-ouest de Bagdad, sur le fleuve Tigre – connue sous le nom de « ville des palais » après que Saddam ait construit plus de 30 villas.

Et à proximité des ruines antiques de Bayblon, un château aux murs dorés offre une vue presque panoramique sur la rivière, avec des couloirs interminables de gigantesques pièces majestueuses.

Il se trouve sur les restes du village de Qawarish, qui a été rasé au bulldozer pour que le fou meurtrier puisse profiter d’une vue parfaite.

Aujourd’hui, le palais de Babylone a été récupéré par le public, mais les traces de Saddam sont encore partout.

Les initiales du souverain de fer sont gravées sur ses murs de pierre, à côté des prières pour lui.

L’un d’eux dit : « Sous le règne du victorieux Saddam Hussein, président de la République, que Dieu le garde, le gardien du grand Irak et le rénovateur de sa renaissance et le bâtisseur de sa grande civilisation, la reconstruction de la grande ville. de Babylone a été réalisé en 1987. »

On dit même que Saddam n’a visité qu’une ou deux fois certains des palais qu’il avait construits.

Même dans les maisons monstrueuses, désormais sans splendeur, remplies de fenêtres brisées, de couloirs pillés et de murs couverts de graffitis, les fantômes de Saddam sont présents.

D’autres hantent encore les sommets des collines et projettent de l’ombre sur les villes.

Dans la tourmente de la guerre, nombre d’entre eux ont été endommagés lors des combats ou utilisés comme bases par les États-Unis et d’autres forces étrangères.

D’autres qui ont échappé aux violences continuent de s’effondrer après avoir été pillés et ignorés pendant des décennies.

L’ensemble de son empire immobilier appartient au gouvernement irakien – mais les gens sont en conflit sur l’opportunité de restaurer les palais ou de les laisser tomber encore plus en ruine.

Un palais a été reconverti en musée d’objets anciens, tandis que d’autres ont été laissés tels quels et ouverts au public pour explorer leur histoire passée.

Les Irakiens qui ont grandi pendant le carnage du règne de Saddam ou de l’occupation américaine ont récemment récupéré les palais comme leur propre terrain de jeu.

“C’est surréaliste”, a déclaré Hakim, un jeune de 22 ans. Al Jazeeraalors qu’il visitait le château de Babylone en mars avec une foule d’autres personnes.

“Vous n’avez pas besoin de sécurité ou de gardes du corps pour vous escorter jusqu’à un endroit qui appartenait à Saddam, et je pense que c’est incroyable.”

Un autre jeune Irakien a déclaré au média : « Quand j’entre dans le palais, j’imagine ce type [Saddam] en sirotant son café ici.

“Il agiterait probablement ses armes aussi”, a-t-il plaisanté.

Plafond du palais de Babylone avec une fresque murale représentant les monuments de l'Irak

Des Irakiens se trouvent dans une pièce en marbre où Saddam aurait dormi autrefois

Tous les palais ont été pillés après l'invasion américaine en 2003.