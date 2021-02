Bien que les poissons clowns soient conçus sur les récifs coralliens, ils passent la première partie de leur vie en tant que larves à la dérive en pleine mer. Les poissons ne sont pas encore orange, rayés ou même capables de nager. Ils sont toujours du plancton, un terme qui vient du mot grec pour «vagabond», et errent qu’ils font, dérivant à la merci des courants dans un rumspringa océanique. Lorsque le bébé poisson-clown devient assez gros pour nager à contre-courant, il le ramène à la maison. Les poissons ne peuvent pas voir le récif, mais ils peuvent entendre ses claquements, ses grognements, ses gargouillis, ses craquements et ses croassements. Ces bruits composent le paysage sonore d’un récif sain, et les larves de poissons comptent sur ces paysages sonores pour retrouver leur chemin vers les récifs, où ils passeront le reste de leur vie – c’est-à-dire s’ils peuvent les entendre. Mais les humains – et leurs navires, les études sismiques, les canons à air comprimé, les pieux, la pêche à la dynamite, les plates-formes de forage, les hors-bord et même le surf – ont fait de l’océan un endroit insupportablement bruyant pour la vie marine, selon un examen approfondi de la prévalence et de l’intensité de publication des impacts du bruit anthropique des océans jeudi dans la revue Science. Cet article, une collaboration entre 25 auteurs du monde entier et de divers domaines de l’acoustique marine, est la plus grande synthèse de preuves sur les effets de la pollution sonore océanique. «Ils ont frappé en plein dans le mille», a déclaré Kerri Seger, chercheuse senior à Applied Ocean Sciences qui n’a pas participé à la recherche. «À la troisième page, je me suis dit: ‘Je vais envoyer ceci à mes élèves.’»

Le bruit anthropique noie souvent les paysages sonores naturels, mettant la vie marine sous un immense stress. Dans le cas des bébés poissons clowns, le bruit peut même les condamner à errer dans les mers sans direction, incapables de retrouver leur chemin. «Le cycle est rompu», a déclaré Carlos Duarte, écologiste marin à l’Université King Abdullah des sciences et de la technologie en Arabie saoudite et auteur principal du document. «La bande-son de la maison est désormais difficile à entendre et, dans de nombreux cas, a disparu.» Noyer les signaux

Dans l’océan, les signaux visuels disparaissent après des dizaines de mètres et les signaux chimiques se dissipent après des centaines de mètres. Mais le son peut parcourir des milliers de kilomètres et relier les animaux à travers les bassins océaniques et dans l’obscurité, a déclaré le Dr Duarte. En conséquence, de nombreuses espèces marines sont parfaitement adaptées pour détecter et communiquer avec le son. Les dauphins s’appellent par des noms uniques. Toadfish bourdonnement. Trille de phoques barbus. Les baleines chantent. Les scientifiques sont conscients du bruit anthropique sous-marin et de sa propagation depuis environ un siècle, selon Christine Erbe, directrice du Center for Marine Science and Technology de l’Université Curtin de Perth, en Australie, et auteur de l’article. Mais les premières recherches sur la façon dont le bruit pourrait affecter la vie marine se sont concentrées sur la façon dont les grands animaux réagissaient aux sources de bruit temporaires, comme une baleine faisant un détour autour des plates-formes pétrolières pendant sa migration.