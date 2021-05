Dans les obsessions de Jeff Bezos

Cet article fait partie du Sur la newsletter Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine.

Comment pouvez-vous dire quand le patron barbouillé et microgérant qui fait confiance à son intuition est juste fou, et quand il est fou mais non?

C’est une question que j’ai eue après avoir lu « Amazon non lié», Un nouveau livre sur Jeff Bezos et la dernière décennie sur Amazon par Brad Stone, journaliste et ancien collègue.

Dans le récit de Stone, Bezos est une source de grandes idées, et il blâme le personnel, pinaille les détails et est prêt à consacrer beaucoup de temps et d’argent pour faire de ses visions une réalité. Cela a souvent porté ses fruits avec des technologies nouvelles et efficaces telles que l’assistant de reconnaissance vocale Alexa et les dépanneurs Go sans caissier de la société.

Mais d’autres choses chez Amazon ont échoué ou ont échoué à cause de la poursuite incessante de ses idées par Bezos. Cette tendance a tourmenté le smartphone Fire d’Amazon, maintenant mort, et c’était une ombre sur son service de streaming Prime Video et son bœuf haché fabriqué à partir d’une seule vache. (Ne vous inquiétez pas, j’y reviendrai.)