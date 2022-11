Dans les montagnes irakiennes, les combattants de l’opposition iranienne sont sous pression

“Je m’entraîne pour devenir un peshmerga digne de mon peuple et de ceux qui ont perdu la vie dans la révolution”, a déclaré M. Kurd, 27 ans, en utilisant un terme désignant les combattants kurdes. “Une bataille ne peut pas être menée uniquement avec des stylos et des esprits.”

Plusieurs milliers de combattants de l’opposition kurde iranienne s’entraînent ici dans la région semi-autonome du Kurdistan d’Irak pour ce qu’ils disent être une révolution qui se déroule de l’autre côté de la frontière dans leur patrie. Mais les groupes subissent une pression croissante de toutes parts.

L’Iran a attaqué ses bases à flanc de montagne avec des missiles et des drones, forçant les combattants à se disperser dans des tentes dispersées plus haut dans les montagnes. Le gouvernement central irakien, basé à Bagdad au sud, veut que les groupes iraniens désarment. Et de plus en plus, ils sont au centre de l’escalade des tensions entre les deux pays.