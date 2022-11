Dans les métros de New York, des crimes très médiatisés, une grande anxiété, mais un faible risque

Mais les personnes qui passent le plus de temps dans et autour du système – les travailleurs du MTA, les vendeurs, les commerçants, les musiciens de rue – peuvent être particulièrement qualifiées pour évaluer les problèmes et les promesses du métro. Lors d’entretiens au cours de la semaine dernière, plus de deux douzaines ont parlé au New York Times, offrant un portrait nuancé d’un système qui est à la fois un indicateur et un moteur pour la ville.

Ils ont décrit un système avec moins de coureurs, mais plus volatils. Ils parlaient d’une augmentation de la criminalité, mais d’un système qui transporte l’écrasante majorité des New-Yorkais qui roulent chaque jour sans incident. Les données les confirment.

Une analyse du New York Times des statistiques du MTA et de la police montre que la possibilité d’être victime d’un crime violent dans le métro reste faible, même si le taux de crimes violents – meurtre, viol, agression criminelle et vol qualifié – par trajet en métro a plus que doublé. depuis 2019, avant le dérèglement de la pandémie.

Mis en perspective, le taux actuel de 1,2 crimes violents pour chaque million de trajets est à peu près égal au risque d’être blessé dans un accident si l’on conduit une voiture sur deux milles.