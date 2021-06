Dans les mauvaises herbes de ‘In the Heights’

L’adaptation cinématographique de la comédie musicale «In the Heights», lauréate de Tony, est sortie ce mois-ci, l’un des premiers films à succès à arriver après plus d’un an de fermetures pandémiques. La comédie musicale originale a été la percée de Lin-Manuel Miranda, qui a écrit sa musique et ses paroles et a ensuite acquis une renommée mondiale avec « Hamilton ».

Le film s’est ouvert à des succès au box-office, mais a également donné lieu à plusieurs conversations critiques, en particulier sur le manque de représentation afro-latino parmi les acteurs principaux du film et sur la manière dont il n’a pas réussi à capturer la mosaïque complète du quartier actuel de Washington Heights. .

Sur Popcast de cette semaine, une conversation sur l’approche évolutive de Miranda de la lignée du théâtre musical, comment le film a laissé certains éléments de la comédie musicale sur le sol de la salle de montage et le retour de flamme critique provoqué par les choix de casting du film.

Invités: