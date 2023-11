Dans les magasins de Jérusalem, il ne reste que des sièges vides et des cœurs angoissés : NPR

basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

Ayman Oghanna pour NPR

JERUSALEM — La vieille ville de Jérusalem est vieille de plusieurs milliers d’années. Des gens du monde entier viennent ici pour découvrir la vaste histoire et la fondation des religions et des empires – jusqu’à aujourd’hui.

Aujourd’hui, se promener dans la vieille ville ressemble à une ville fantôme. Dans le quartier juif, votre voix résonne dans les allées pavées et dans les commerces fermés. Et cela a un impact très réel. Selon le ministre israélien du Tourisme, avant le début de la guerre entre Israël et le Hamas, environ 15 000 touristes entraient chaque jour en Israël. Le 30 octobre, il n’y avait que 26 touristes pour l’ensemble du pays.

De nombreux restaurants et magasins dépendent du flux constant de touristes pour leur subsistance – et la guerre a durement frappé l’économie de Jérusalem. Se promener dans la vieille ville et parler aux commerçants donne un aperçu de la façon dont cela affecte les habitants.

Taboon & Vin par Rewined

Mihran Krikorian ouvre son petit bar à vin élégant pour révéler plus d’une douzaine de tables et de chaises empilées contre les murs. Il a des permis pour avoir 16 tables à l’extérieur et quatre à l’intérieur, mais il n’a pas pris la peine d’en installer plus que quelques-unes ces derniers temps. Le restaurant Krikorian se trouve dans une rue normalement animée du quartier arménien de la vieille ville.



basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

Ayman Oghanna pour NPR

“Cela coûte beaucoup d’argent pour gérer cet endroit. Et si telle est la situation [and] ça va rester, alors nous commencerons à perdre beaucoup chaque mois”, dit-il. “C’est pourquoi nous repensons, nous essayons de parler avec le propriétaire du [space] pour que peut-être nous puissions parvenir à un accord sur le loyer et tout, vous savez, jusqu’à ce que les choses se remettent sur pied. C’est un bon gars.”

Krikorian est un Arménien de troisième génération vivant à Jérusalem. Ses grands-parents ont fui ici lors du massacre des Arméniens dans les années 1910. Il dit que son restaurant est apprécié pour sa cuisine arménienne. Il souhaite également qu’il soit connu comme l’endroit incontournable pour le vin arménien – et il avait juste commencé à l’importer au début de la guerre, mais il a arrêté parce qu’il n’en avait pas les moyens.

Krikorian affirme que les difficultés financières sont généralisées et que nombre de ses amis sont actuellement au chômage. Mais le poids émotionnel du conflit constitue un autre fardeau à porter. Sa femme est palestinienne et a de la famille à Gaza.

“Donc tout le monde est mal à l’aise et déprimé”, dit-il. “Au moins, nous avons encore un foyer où aller. Vous savez, c’est très dur.”

Café Bajjali & Ko

Le Café Bajjali & Ko est un restaurant fusion palestino-coréen situé dans le quartier chrétien de la vieille ville. Natalie Bajjali a donné au restaurant le nom de famille de son père et de sa mère. En tant que Palestinienne-Coréenne, elle souhaitait partager la nourriture avec laquelle elle a grandi. Et depuis trois mois qu’elle est ouverte – elle l’a fait. Mais Bajjali a fermé ses portes après les attaques du Hamas du 7 octobre pour des raisons de sécurité et n’a pas rouvert depuis.



basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

Ayman Oghanna pour NPR

“Dans le passé, si une situation se produisait à Jérusalem ou dans le pays, le premier endroit où frapper était probablement la Vieille Ville”, dit-elle. “Comme vous le voyez en marchant dans la ville, il n’y a pas beaucoup de monde, il n’y a pas beaucoup de circulation, les gens ont peur de descendre.”

Son restaurant se trouve à proximité de l’église du Saint-Sépulcre, qui est généralement un lieu de pèlerinage populaire pour les chrétiens. Plus tôt cette semaine, il n’y avait que quelques personnes qui se promenaient à l’intérieur de la basilique et les environs étaient pour la plupart vides.

Cet espace de restaurant appartient à la famille de Bajjali depuis les années 1920, mais elle ne sait pas quand – ni si – il rouvrira.

“Je suis juste reconnaissante d’être en sécurité ici”, dit-elle. “Les priorités ont changé – mes priorités ne me regardent plus, dans un sens. Mon esprit est ailleurs.”



basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

Ayman Oghanna pour NPR

Le travail de paix

La boutique d’Itay Levy est l’une des seules entreprises ouvertes dans la rue du quartier juif. Ses fenêtres sont bordées de petites harpes en bois qu’il fabrique à la main en bois de cyprès.

“Cela s’appelle Kinnor. C’est un instrument juif dont jouait le roi David”, dit Levy en tenant l’instrument. “C’est comme une petite harpe – une harpe à huit cordes.”



basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

Ayman Oghanna pour NPR

Il n’est également ouvert que depuis trois mois. Depuis la guerre, il dit que les affaires sont presque au point mort. L’enseigne indiquant le nom de son magasin est en hébreu, et lorsqu’on lui demande ce que cela signifie, il traduit : « L’œuvre de paix ».

“Nous sommes en guerre”, dit-il. Levy est juif et dit qu’il n’avait pas de mots pour décrire le bilan émotionnel que les attentats du 7 octobre lui ont causé. “Chaque jour, je m’en occupe… chaque jour est comme une nouvelle aventure.”

Houmous Lina

Selon les habitants de Jérusalem, Hummus Lina est le meilleur endroit pour le houmous de la ville. C’est une sorte de restaurant troué dans le mur, généralement fréquenté par tous types de personnes à cette heure de la journée. Il appartient à Ghaleb Abdulfatah Zahdy, qui se tient derrière un petit comptoir en train d’écraser un nouveau lot de pois chiches dans un grand bol.



basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

Ayman Oghanna pour NPR

“La recette que j’ai est celle que j’ai apprise de mon père”, nous dit Zahdy en arabe. C’était la boutique de son père avant qu’il ne prenne la relève. Il est ouvert depuis 35 ans.

Il dit s’identifier d’abord comme musulman, puis comme arabe, puis comme palestinien. “Tous les types de personnes sont les bienvenus ici”, dit-il, avant d’ajouter qu’il n’y a eu presque aucune activité le mois dernier. Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul client assis dans le magasin, qui, selon Zahdy, connaissait aussi son père.

Même si personne ne passe, il dit rester ouvert pour sortir de la maison et passer le temps. Il dit que cela lui coûte de l’argent rien que pour faire fonctionner l’eau et l’électricité.

“Au cours des quatre dernières semaines, j’ai eu très peu de clients… très peu de clients juifs. Les gens ont juste peur”, dit-il. “Dieu merci, je vais bien, mais tout ce qui se passe autour de moi est très perturbant. Ça fait mal de voir cela arriver, mais je vais bien.”